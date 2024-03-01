Huawei запускает флагманский IdeaHub ES2 Plus, ведущий умный офис для предприятий

БАРСЕЛОНА, Испания, 1 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei представила новую флагманскую белую доску для совместной работы IdeaHub ES2 Plus. Ожидается, что это изделие, отличающееся несколькими революционными техническими решениями и инновациями, станет эталоном для новейшего поколения цифровых и интеллектуальных корпоративных офисных решений.

В IdeaHub ES2 Plus обновлено множество функций в следующих аспектах:

IdeaHub ES2 Plus product launch

Интеллектуальные возможности видеосистемы

Интеллектуальная система камер с тремя объективами, называемая Galileo 's Eyes, способна быстро переводить фокус на текущего докладчика всего за одну секунду для плавных переходов на совещаниях с несколькими докладчиками. Система может обнаруживать голоса на расстоянии до восьми метров и показывать докладчиков с оптимальным золотым соотношением 60 %. Кроме того, она может показывать двух докладчиков на одном экране, если они ведут беседу между собой.

Интеллектуальные возможности аудиосистемы

Решение поддерживает захват звука в пределах 12 метров и использует интеллектуальную технологию направленного захвата звука для эффективного устранения в конференц-залах шумов более 300 типов, что гарантирует чистое качественное звучание для всех участников. Кроме того, функция акустической перегородки создает выделенное пространство для совещаний, блокируя внешний шум за пределами указанной области.

Умный офис

Функция двойного зеркального отображения и управления IdeaHub также позволяет легко видеть экран на личных устройствах и управлять им, в то время как докладчики могут сохранять контроль над своими личными устройствами с самого IdeaHub. Он также может удвоить частоту кадров с разрешением 4K с 30 до 60 кадров в секунду, обеспечивая плавное видео во время совещаний. Изделие также поддерживает профессиональные видеоконференции с разрешением 4K, конференции Huawei Cloud Meeting с разрешением 1080p и функцию BYOM (Bring Your Own Meeting — самостоятельная организация совещания), обеспечивая пользователям дополнительную гибкость.

В дополнение к IdeaHub ES2 Plus компания Huawei Intelligent Collaboration начала выпуск ряда изделий для реализации всех офисных сценариев и повышения организационной эффективности. В том числе IdeaHub ES2, IdeaHub B3 для простых корпоративных офисов и гигантский светодиодный экран IdeaPresence для больших конференц-залов высокого класса.

От совещаний до цифровых офисов — Huawei Intelligent Collaboration стремится обеспечить эффективную связь и совместную работу между отдельными участниками и организациями, внедряя цифровые технологии в каждое рабочее пространство и создавая интеллектуальный мир, где все взаимосвязано.

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