Huawei запускает флагманский IdeaHub ES2 Plus, ведущий умный офис для предприятий

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Huawei

01 Mar, 2024, 11:08 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 1 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei представила новую флагманскую белую доску для совместной работы IdeaHub ES2 Plus. Ожидается, что это изделие, отличающееся несколькими революционными техническими решениями и инновациями, станет эталоном для новейшего поколения цифровых и интеллектуальных корпоративных офисных решений.

В IdeaHub ES2 Plus обновлено множество функций в следующих аспектах:

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IdeaHub ES2 Plus product launch
IdeaHub ES2 Plus product launch

  • Интеллектуальные возможности видеосистемы

Интеллектуальная система камер с тремя объективами, называемая Galileo 's Eyes, способна быстро переводить фокус на текущего докладчика всего за одну секунду для плавных переходов на совещаниях с несколькими докладчиками. Система может обнаруживать голоса на расстоянии до восьми метров и показывать докладчиков с оптимальным золотым соотношением 60 %. Кроме того, она может показывать двух докладчиков на одном экране, если они ведут беседу между собой.

  • Интеллектуальные возможности аудиосистемы

Решение поддерживает захват звука в пределах 12 метров и использует интеллектуальную технологию направленного захвата звука для эффективного устранения в конференц-залах шумов более 300 типов, что гарантирует чистое качественное звучание для всех участников. Кроме того, функция акустической перегородки создает выделенное пространство для совещаний, блокируя внешний шум за пределами указанной области.

  • Умный офис

Функция двойного зеркального отображения и управления IdeaHub также позволяет легко видеть экран на личных устройствах и управлять им, в то время как докладчики могут сохранять контроль над своими личными устройствами с самого IdeaHub. Он также может удвоить частоту кадров с разрешением 4K с 30 до 60 кадров в секунду, обеспечивая плавное видео во время совещаний. Изделие также поддерживает профессиональные видеоконференции с разрешением 4K, конференции Huawei Cloud Meeting с разрешением 1080p и функцию BYOM (Bring Your Own Meeting — самостоятельная организация совещания), обеспечивая пользователям дополнительную гибкость.

В дополнение к IdeaHub ES2 Plus компания Huawei Intelligent Collaboration начала выпуск ряда изделий для реализации всех офисных сценариев и повышения организационной эффективности. В том числе IdeaHub ES2, IdeaHub B3 для простых корпоративных офисов и гигантский светодиодный экран IdeaPresence для больших конференц-залов высокого класса.

От совещаний до цифровых офисов — Huawei Intelligent Collaboration стремится обеспечить эффективную связь и совместную работу между отдельными участниками и организациями, внедряя цифровые технологии в каждое рабочее пространство и создавая интеллектуальный мир, где все взаимосвязано.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2350037/image_986294_47130735.jpg

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