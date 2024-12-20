Huawei отмечает 5-летие мобильных инноваций и дизайна премией AppGallery Editors' Choice Awards 2024

ЛОНДОН, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei отмечает пятую годовщину премии AppGallery Editors' Choice Awards 2024, отмечая революционные приложения и игры года за инновации и креативность.

Редакционная группа Huawei Europe выбрала эти приложения за их значительное влияние на пользователей и успех благодаря стратегическим партнерским отношениям Huawei, оценив их по шести ключевым критериям: загрузки, инновации, пользовательский опыт, истории, дизайн и доступность.

Huawei’s AppGallery Editors’ Choice Awards 2024

«Время летит, и мы празднуем пятую (!) годовщину AppGallery Editors' Choice Awards 2024, чествуя выдающееся сообщество разработчиков приложений и игр. Эта награда отражает наше неизменное стремление выделять лучший мобильный контент для наших миллионов пользователей, — сказал Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services в Европе. — Мобильные приложения изменили то, как мы живем, работаем и играем, улучшив качество жизни во всем мире. Сегодня мы признаем визионеров, стоящих за этими исключительными приложениями, признавая их стремление и тяжелую работу, поскольку мы с нетерпением ждем будущего мобильных инноваций для лучшего общества».

Summoners War была признана лучшей игрой 2024 года за увлекательный и стратегический геймплей, который сочетает в себе сбор монстров с интенсивными битвами, что делает ее выдающейся игрой, которая обеспечивает часы развлечений. PUBG выиграла в номинации «Лучшая экшн-игра» за новаторскую механику королевской битвы, привлекающую геймеров со всего мира.

Revolut, Tinder и Adidas Running были признаны лучшими приложениями в этом году. Revolut заслужил похвалу за свои функции управления финансами и инвестициями, Tinder впечатлил удобным подбором на основе местоположения, а Adidas Running получил высокую оценку за передовую интеграцию фитнес-приложений, а также за возможности точного отслеживания пробега.

Ниже приведен полный список победителей AppGallery Editors' Choice Awards 2024:

Лучшие приложения 2024 года

Лучшие приложения Revolut Tinder Adidas Running

Лучшие приложения для общения Telegram Badoo Opera

Лучшие приложения для спорта и развлечений Flashscore VLC для Android

Лучшие приложения для транспорта и мобильности Bolt Moovit

Лучшие приложения для финансов Curve Capital.com

Лучшие приложения для шопинга Shein TEMU AliExpress

Лучшие набирающие популярность приложения Rakuten Viber Messenger Trip.com Ochama



Лучшие игры 2024 года

Лучшая игра Summoners War – Com2uS

Лучшая экшн-игра PUBG MOBILE

Лучшие RPG-игры Hero Wars: Alliance – NEXTERS GLOBAL LTD Epic Seven – Smilegate

Лучшие SLG-игры Evony: The King's Return – Top Games Inc. World of Tanks Blitz – Wargaming

Лучшие семейные игры Candy Crush Saga – King Digital Entertainment Plc. Gardenscapes – Playrix

Лучшие трендовые игры Mecha Domination: Rampage – 37 Interactive Entertainment Tokyo Ghoul: Break the Chains



Для получения дополнительной информации о наградах, пожалуйста, посетите: https://bit.ly/3W70tn9

О платформе AppGallery

AppGallery, входящая в тройку крупнейших мировых платформ для распространения приложений, предлагает широкий выбор глобальных и локальных приложений и доступна в более чем 170 странах и регионах мира, насчитывая более 580 млн активных пользователей в месяц и 6 млн зарегистрированных разработчиков.

Посетите AppGallery: https://appgallery.huawei.com/Featured

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2584494/Huawei_Awards.jpg