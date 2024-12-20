Huawei отмечает 5-летие мобильных инноваций и дизайна премией AppGallery Editors' Choice Awards 2024

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Huawei Consumer Business Group

Dec 20, 2024, 01:28 ET

ЛОНДОН, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei отмечает пятую годовщину премии AppGallery Editors' Choice Awards 2024, отмечая революционные приложения и игры года за инновации и креативность.

Редакционная группа Huawei Europe выбрала эти приложения за их значительное влияние на пользователей и успех благодаря стратегическим партнерским отношениям Huawei, оценив их по шести ключевым критериям: загрузки, инновации, пользовательский опыт, истории, дизайн и доступность.

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Huawei’s AppGallery Editors’ Choice Awards 2024
Huawei’s AppGallery Editors’ Choice Awards 2024

«Время летит, и мы празднуем пятую (!) годовщину AppGallery Editors' Choice Awards 2024, чествуя выдающееся сообщество разработчиков приложений и игр. Эта награда отражает наше неизменное стремление выделять лучший мобильный контент для наших миллионов пользователей, — сказал Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services в Европе. — Мобильные приложения изменили то, как мы живем, работаем и играем, улучшив качество жизни во всем мире. Сегодня мы признаем визионеров, стоящих за этими исключительными приложениями, признавая их стремление и тяжелую работу, поскольку мы с нетерпением ждем будущего мобильных инноваций для лучшего общества».

Summoners War была признана лучшей игрой 2024 года за увлекательный и стратегический геймплей, который сочетает в себе сбор монстров с интенсивными битвами, что делает ее выдающейся игрой, которая обеспечивает часы развлечений. PUBG выиграла в номинации «Лучшая экшн-игра» за новаторскую механику королевской битвы, привлекающую геймеров со всего мира.

Revolut, Tinder и Adidas Running были признаны лучшими приложениями в этом году. Revolut заслужил похвалу за свои функции управления финансами и инвестициями, Tinder впечатлил удобным подбором на основе местоположения, а Adidas Running получил высокую оценку за передовую интеграцию фитнес-приложений, а также за возможности точного отслеживания пробега.

Ниже приведен полный список победителей AppGallery Editors' Choice Awards 2024:

Лучшие приложения 2024 года  

  • Лучшие приложения  
    • Revolut
    • Tinder
    • Adidas Running
  • Лучшие приложения для общения 
    • Telegram
    • Badoo
    • Opera
  • Лучшие приложения для спорта и развлечений  
    • Flashscore
    • VLC для Android
  • Лучшие приложения для транспорта и мобильности 
    • Bolt
    • Moovit
  • Лучшие приложения для финансов  
    • Curve
    • Capital.com
  • Лучшие приложения для шопинга 
    • Shein
    • TEMU
    • AliExpress
  • Лучшие набирающие популярность приложения 
    • Rakuten Viber Messenger
    • Trip.com
    • Ochama

Лучшие игры 2024 года 

  • Лучшая игра 
    • Summoners War – Com2uS
  • Лучшая экшн-игра 
    • PUBG MOBILE
  • Лучшие RPG-игры 
    • Hero Wars: Alliance – NEXTERS GLOBAL LTD
    • Epic Seven – Smilegate
  • Лучшие  SLG-игры  
    • Evony: The King's Return – Top Games Inc.
    • World of Tanks Blitz – Wargaming
  • Лучшие семейные игры 
    • Candy Crush Saga – King Digital Entertainment Plc.
    • Gardenscapes – Playrix
  • Лучшие трендовые игры  
    • Mecha Domination: Rampage – 37 Interactive Entertainment
    • Tokyo Ghoul: Break the Chains

Для получения дополнительной информации о наградах, пожалуйста, посетите: https://bit.ly/3W70tn9

О платформе AppGallery 

AppGallery, входящая в тройку крупнейших мировых платформ для распространения приложений, предлагает широкий выбор глобальных и локальных приложений и доступна в более чем 170 странах и регионах мира, насчитывая более 580 млн активных пользователей в месяц и 6 млн зарегистрированных разработчиков. 

Посетите AppGallery: https://appgallery.huawei.com/Featured 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2584494/Huawei_Awards.jpg

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