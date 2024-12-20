Huawei отмечает 5-летие мобильных инноваций и дизайна премией AppGallery Editors' Choice Awards 2024
News provided byHuawei Consumer Business Group
Dec 20, 2024, 01:28 ET
ЛОНДОН, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei отмечает пятую годовщину премии AppGallery Editors' Choice Awards 2024, отмечая революционные приложения и игры года за инновации и креативность.
Редакционная группа Huawei Europe выбрала эти приложения за их значительное влияние на пользователей и успех благодаря стратегическим партнерским отношениям Huawei, оценив их по шести ключевым критериям: загрузки, инновации, пользовательский опыт, истории, дизайн и доступность.
«Время летит, и мы празднуем пятую (!) годовщину AppGallery Editors' Choice Awards 2024, чествуя выдающееся сообщество разработчиков приложений и игр. Эта награда отражает наше неизменное стремление выделять лучший мобильный контент для наших миллионов пользователей, — сказал Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services в Европе. — Мобильные приложения изменили то, как мы живем, работаем и играем, улучшив качество жизни во всем мире. Сегодня мы признаем визионеров, стоящих за этими исключительными приложениями, признавая их стремление и тяжелую работу, поскольку мы с нетерпением ждем будущего мобильных инноваций для лучшего общества».
Summoners War была признана лучшей игрой 2024 года за увлекательный и стратегический геймплей, который сочетает в себе сбор монстров с интенсивными битвами, что делает ее выдающейся игрой, которая обеспечивает часы развлечений. PUBG выиграла в номинации «Лучшая экшн-игра» за новаторскую механику королевской битвы, привлекающую геймеров со всего мира.
Revolut, Tinder и Adidas Running были признаны лучшими приложениями в этом году. Revolut заслужил похвалу за свои функции управления финансами и инвестициями, Tinder впечатлил удобным подбором на основе местоположения, а Adidas Running получил высокую оценку за передовую интеграцию фитнес-приложений, а также за возможности точного отслеживания пробега.
Ниже приведен полный список победителей AppGallery Editors' Choice Awards 2024:
Лучшие приложения 2024 года
- Лучшие приложения
- Revolut
- Tinder
- Adidas Running
- Лучшие приложения для общения
- Telegram
- Badoo
- Opera
- Лучшие приложения для спорта и развлечений
- Flashscore
- VLC для Android
- Лучшие приложения для транспорта и мобильности
- Bolt
- Moovit
- Лучшие приложения для финансов
- Curve
- Capital.com
- Лучшие приложения для шопинга
- Shein
- TEMU
- AliExpress
- Лучшие набирающие популярность приложения
- Rakuten Viber Messenger
- Trip.com
- Ochama
Лучшие игры 2024 года
- Лучшая игра
- Summoners War – Com2uS
- Лучшая экшн-игра
- PUBG MOBILE
- Лучшие RPG-игры
- Hero Wars: Alliance – NEXTERS GLOBAL LTD
- Epic Seven – Smilegate
- Лучшие SLG-игры
- Evony: The King's Return – Top Games Inc.
- World of Tanks Blitz – Wargaming
- Лучшие семейные игры
- Candy Crush Saga – King Digital Entertainment Plc.
- Gardenscapes – Playrix
- Лучшие трендовые игры
- Mecha Domination: Rampage – 37 Interactive Entertainment
- Tokyo Ghoul: Break the Chains
Для получения дополнительной информации о наградах, пожалуйста, посетите: https://bit.ly/3W70tn9
О платформе AppGallery
AppGallery, входящая в тройку крупнейших мировых платформ для распространения приложений, предлагает широкий выбор глобальных и локальных приложений и доступна в более чем 170 странах и регионах мира, насчитывая более 580 млн активных пользователей в месяц и 6 млн зарегистрированных разработчиков.
Посетите AppGallery: https://appgallery.huawei.com/Featured
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2584494/Huawei_Awards.jpg
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