Huawei запускает 6 обновлений F5.5G для улучшения сетей и положительного бизнес-цикла

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Huawei

13 Oct, 2023, 08:17 ET

Huawei запускает шесть технических обновлений F5.5G для повышения возможностей сетей и создания положительного бизнес-цикла

ДУБАЙ, Обединени Арабски Емирства, 13 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время форума UBBF 2023 Ким Джин (Kim Jin), вице-президент направления оптических изделий для бизнеса компании Huawei, на Саммите по экологичным полностью оптическим сетям сделал вступительный доклад «Обновление F5.5G ускоряет новый рост». По результатам анализа требований к модернизации связи, связанным с успешным распространением гигабитных сетей и очевидным переходом на скорость 10 Гбит/с в будущем, компания Huawei выпустила шесть технических обновлений, которые позволят приблизиться к F5.5G. Целью этих обновлений является рекламирование общего повышения удобства пользователей, эффективности и улучшения архитектуры, в результате чего операторы смогут ускорить положительный бизнес-цикл и добиться коммерческого успеха в процессе плавного перехода на F5.5G. Компания Huawei также призывает всех участников отрасли совместно повышать готовность и способствовать применению F5.5G, постепенно добиваясь «10 Гбит/с повсюду».

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Kim Jin delivering a keynote speech
Kim Jin delivering a keynote speech
Six F5.5G technical upgrades promoting comprehensive improvement in terms of experience, architecture, and efficiency
Six F5.5G technical upgrades promoting comprehensive improvement in terms of experience, architecture, and efficiency

Переход с FTTR на FTTR-B для охвата предприятий после жилых домов

Сети FTTR развернуты примерно для 10 млн семей. Решение Huawei FTTR-B позволяет распространить технологию FTTR на предприятия для обеспечения их первоклассной связью при различных сценариях, например в случае коммерческих зданий, небольших и средних магазинов, а также небольших кампусов, с пропускной способностью до 2 Гбит/с и до 300 одновременных пользователей.

Переход с первоклассного Wi-Fi на первоклассную широкополосную связь с ускорением монетизации преимуществ

Первоклассный Wi-Fi реализован в более чем 60 абонентских сетях по всему миру. После модернизации первоклассная широкополосная связь предполагает точную осведомленность пользователей на основе анализа больших данных и обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание с упреждением. Расширяет возможности прицельного маркетинга и повышает удовлетворенность пользователей широкополосной связью, а также снижает отток абонентов.

Переход с 10G PON на 50G PON с достижением плавного перехода на уровень 10 Гбит/с

Компания Huawei вместе с 85 операторами развернула свыше 17 млн портов 10G PON. По сравнению со средними для отрасли показателями использование технологии Huawei 50G PON повышает пропускную способность при передаче данных от абонента на 20 % и снижает длительность задержки с миллисекунд до микросекунд, удовлетворяя требованиям к качеству обслуживания многочисленных служб.

Новая модернизация с переходом на Alps-WDM Enhanced, ускорение развертывания универсального назначения

Технология Alps-WDM была реализована в более чем 50 коммерческих и тестовых сетях по всему миру. Технология Alps-WDM Enhanced улучшает полностью оптические коммутационные модули и позволяет операторам связи распространить технологию на объекты ниже уровня CO, выполняя требования, связанные с несколькими сценариями и несколькими службами, и расширяя возможности повторного использования действующих сетей и гибкого развертывания.

Переход с 400G на 800G, достижение сверхвысокой емкости и передачи данных по магистралям сетей на сверхбольшие расстояния

Компания Huawei развернула решения 400G для более чем 100 сетей по всему миру. За счет перехода на новые материалы, алгоритмы и конструкции, решение Huawei Super 400G/800G увеличивает дальность передачи данных на 20 % и снижает потребление энергии на 50 %. WSS-модуль для диапазона Super C+L обеспечивает полностью оптическую коммутацию в двух диапазонах одним модулем, повышая пропускную способность одного волокна и оборудования на 100 %.

Модернизация в виде перехода от карты длительности задержки на обеспечение выполнения соглашения об уровне обслуживания (SLA) ускоряет монетизацию соглашения SLA сети

Первоклассные частные OTN-линии Huawei обеспечивают надежную связь с определенной задержкой более чем 10 000 предприятий. Эта модернизация использует для улучшения возможностей монетизации соглашения SLA функцию рекомендации оптимального пути, сокращая сроки предоставления услуги до нескольких дней и обеспечивая надежность сети на уровне выше 99,999 %. Таким образом повышается эффективность и прибыль для пользователей.

На основе восьми ориентированных на F5.5G технических инноваций, представленных на форуме UBBF 2022, компания Huawei продолжает инновации и выпускает на этот раз дополнительные шесть технических модернизаций, чтобы полностью улучшить сетевые возможности и еще лучше подготовить отрасль к переходу на F5.5G. Ким Джин сказал: «В будущем мы продолжим разрабатывать оптимальные решения, ориентированные на F5.5G. Мы надеемся работать с глобальными операторами связи и партнерами в отрасли для ускорения развития отрасли и реализации видения "OptiX куда угодно" и "10 Гбит/с повсюду"».

Контакты
Рита Пен (Rita Peng)
[email protected]  

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SOURCE Huawei

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