Huawei представляет Inclusive Connectivity 2.0 Solution на MWC 2023

Huawei запускает комплексное решение Inclusive Connectivity 2.0 на MWC 2023, поощряя равноправный доступ к государственным услугам

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила Inclusive Connectivity 2.0 Solution на выставке Mobile World Congress (MWC) 2023. Запуск был частью сессии Accelerating Digital Transformation of Public Services – встречи экспертов в области государственного обслуживания. В ходе заседания основное внимание было уделено тенденциям цифровой трансформации отрасли, рассмотрению способов содействия экономическому и социальному развитию при одновременном повышении качества жизни граждан.

Содействие внедрению цифровых технологий с помощью Universal Connectivity

Hong-Eng Koh, Global Chief Public Services Industry Scientist of Huawei, Launches Inclusive Connectivity 2.0 Solution

Несмотря на рост доступности средств взаимодействия, 400 миллионов человек по всему миру по-прежнему не имеют доступа к сетям широкополосной мобильной связи (около 5% населения). В странах с низким и средним уровнем дохода сельские жители на 33% реже пользуются мобильным Интернетом, чем городские жители.

В связи с этим, правительства по всему миру приступили к осуществлению программ по обеспечению связью жителей сельских районов, путем создания цифровой инфраструктуры в отдаленных регионах. Конечная цель заключается в том, чтобы в полной мере и равной степени обеспечить населению доступ к услугам в области цифровых технологий, что позволит преодолеть цифровой разрыв.

Разработанное компанией Huawei решение имеет ключевое значение для стран, стремящихся преодолеть цифровой разрыв. Эндрю Чжан (Andrew Zhang), вице-президент Huawei Public Sector, объясняет: «Компания Huawei, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков информационных коммуникационных технологий, оказывает поддержку многим правительствам на пути цифровой трансформации. Наши инновационные решения помогут преодолеть цифровой разрыв и обеспечить общедоступность связи, чтобы цифровой мир вошел в жизнь каждого человека».

На выставке MWC 2023 компания Huawei представила комплексное решение Inclusive Connectivity 2.0, которое облегчает процесс строительства сетей в отдаленных районах со сложными условиями. Решение сочетает в себе системы передачи данных, оптическую сеть и беспроводные продукты, предназначенные для обеспечения связи в сельских и отдаленных горных районах.

Цель Inclusive Connectivity 2.0 заключается в сокращении затрат на строительство сети и ускорении ее внедрения, что будет способствовать быстрой и эффективной, с точки зрения затрат, информатизации на национальном уровне. Это поможет правительствам по всему миру повысить качество услуг и качество жизни в труднодоступных районах.

Ускорение цифровой трансформации государственных услуг

Сегодня государственные услуги должны быть сосредоточены на людях. Поэтому крайне важно создать инфраструктуру «облако + сеть» с помощью проектирования высшего уровня, чтобы предоставить гражданам комплексные цифровые общедоступные услуги и достичь взаимосвязи во всем мире.

Интегрированная архитектура «облако + сеть» позволяет государственному сектору легко и безопасно обмениваться данными между сетями и регионами, предлагая универсальные услуги для общества. В то же время, она может создать централизованную, безопасную и надежную среду, позволяющую государственным ведомствам взаимодействовать друг с другом и повышать эффективность своего сотрудничества. В конечном итоге, это обеспечит более высокую эффективность управления.

Хонг-Энг Кох (Hong-Eng Koh), руководитель международного научно-исследовательского подразделения в сфере общественных услуг компании Huawei заявил: «Компания Huawei помогает клиентам из государственных органов, образовательных и медицинских учреждений по всему миру осуществлять цифровую трансформацию с помощью наших комплексных технологий, включая 5G, F5G, облачные технологии, обработку больших данных и искусственный интеллект. Мы помогаем клиентам реализовать их национальные программы в сфере цифрового сообщества, цифровой экономики и цифрового управления».

Крис Барёмунси (Chris Baryomunsi), министр ИКТ и National Guidance Уганды заявил: «Наряду с созданием интеллектуальной цифровой инфраструктуры по всей стране, правительство усердно работает над расширением цифровизации страны в ряде отраслей, чтобы вызвать множительный эффект ИКТ в смежных отраслях и оказать грандиозное воздействие на экономику».

Миссия компании Huawei в сфере государственных и общественных услуг заключается в содействии странам и регионам для «Улучшения национальной цифровой инфраструктуры и ускорения цифровой трансформации общественных услуг». Мы надеемся помочь правительствам по всему миру перейти на цифровые технологии.

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