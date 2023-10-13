Huawei и IUCN расширяют глобальное влияние на сохранение природы на 2-м этапе Tech4Nature

News provided by

Huawei

13 Oct, 2023, 08:44 ET

ГЛАН, Швейцария, 13 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei и Международный союз охраны природы (International Union for Conservation of Nature, IUCN) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для начала реализации 2-го этапа партнерства Tech4Nature.

Согласующийся с инициативой TECH4ALL компании Huawei и инициативой Green List организации IUCN запуск работы партнерства Tech4Nature в 2020 году стал знаковым первым случаем учреждения компанией Huawei или союзом IUCN крупного партнерства, охватывающегося сектора информационно-компьютерных технологий и сохранения природы.

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IUCN and Huawei signing of Tech4Nature phase II collaboration agreement.
IUCN and Huawei signing of Tech4Nature phase II collaboration agreement.

Ключевым результатом реализации 2-го этапа будет облегчение более тесного сотрудничества между двумя секторами.

«Технологии позволяют нам преодолеть разрыв между наукой и фактическими действиями, — сказала доктор Гретель Агилар (Grethel Aguilar), исполняющая обязанности генерального директора IUCN. — Защитники окружающей среды могут использовать возможности больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа огромных наборов данных и экологических тенденций. Эта бесценная информация помогает выявлять и защищать критически важные места обитания, определяет принимаемые нами меры и позволяет привлечь необходимые ресурсы для защиты находящихся под угрозой исчезновения видов».

На 2-м этапе будет расширено глобальное влияние партнерства Tech4Nature и увеличен масштаб использования цифровых технологий для обеспечения эффективного и объективного управления особо охраняемыми и заповедными природными территориями. Организация IUCN совместно с компанией Huawei разработают решения на основе технологий для пилотных проектов как минимум в пяти странах, включая Бразилию, Кению, Турцию, Мексику и Китай.

Партнерство Tech4Nature также способствует достижению цели 30x30, определенной в рамках Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия (GBF), предполагающей сохранение 30 % поверхности Земли (суши и океана) благодаря определению особо охраняемых природных территорий и зависящих от конкретной территории эффективных мер по сохранению природы. Партнеры планируют поддерживать реализацию программы GBF путем обмена знаниями и создания вычислительных мощностей, в том числе поддерживая онлайн-платформу знаний Глобального плана действий по спасению видов (Global Species Action Plan, GSAP) и разрабатывая другие базы знаний.

«Мы считаем, что для реализации инициативы Tech4Nature будет использоваться успех первого этапа, глобальное влияние которого будет расширяться, — сказал Пен Сон (Peng Song), старший вице-президент Huawei и президент по стратегии и маркетингу ИКТ, в своем выступлении на церемонии подписания старта 2-го этапа. — Мы также считаем, что к инициативе Tech4Nature присоединятся и другие партнеры, которые примут цифровые технологии и будут способствовать устойчивому развитию Планеты».

К запуску второго этапа партнерства был приурочен выход публикации Tech4Nature — A Partnership for Our Planet (Tech4Nature — партнерство для нашей Планеты). В эту флагманскую публикацию включены все лучшие подходы и практический опыт первого этапа партнерства Huawei и IUCN, в рамках которого было опробовано использование информационно-компьютерных технологий для сохранения природы на пяти особо охраняемых природных территориях в разных частях мира. В ней также содержатся рекомендации о том, как технологии могут быть полезны для достижения различными особо охраняемыми и заповедными природными территориями стандарта Green List союза IUCN, и описана роль технологий в реализации программы GBF.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2245871/Image1.jpg

SOURCE Huawei

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