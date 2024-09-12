Huawei представляет Petal Ads для глобальной связи в секторе роскоши/путешествий в Милане

МИЛАН, 12 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 10 сентября в Palazzo Parigi компания Huawei провела саммит Reaching China's Premium Audience with Huawei, в ходе которого представители ведущих брендов в сфере моды, роскоши и путешествий встретились с известными руководителями и лидерами отрасли, чтобы обсудить возможности глобального взаимодействия с помощью рекламных решений, основанных на данных.

Mr Alessandro Schintu, Sales Director of Ads Business at Huawei Consumer Cloud Service Europe, presented Petal Ads’ innovative solutions.

Г-н Шань Сюэфэн (Shan Xuefeng), президент Huawei Consumer Cloud Service Europe, начал саммит с увлекательного выступления на тему «Сила Huawei в Китае», подготовив почву для дискуссии. «Petal Ads лидирует в мобильной рекламе в Китае благодаря широкому охвату устройств Huawei. С конца 2022 года количество ежемесячных активных пользователей Huawei Mobile Services (HMS) превысило 580 миллионов», — сказал г-н Шань.

Г-н Алессандро Шинту, директор по продажам рекламного подразделения Huawei Consumer Cloud Service Europe, представил сложности и возможности для охвата премиальной китайской аудитории и подчеркнул инновационные решения Petal Ads. Исследовательский институт Hurun Research Institute недавно сообщил, что Huawei является самым популярным брендом мобильных телефонов среди высокоценных клиентов Китая по сравнению с другими конкурентами. Г-н Шинту подчеркнул, что благодаря лояльным клиентам Huawei бренды могут использовать Petal Ads для успешного взаимодействия с ними, расширения присутствия на рынке и увеличения доли отрасли.

Саммит продолжился оживленной дискуссией за круглым столом, в ходе которой четыре ведущих деятеля отрасли — г-жа Лилиана Комитини (Liliana Comitini), президент и генеральный директор B&B Hotels; г-н Андреа Бертуцци (Andrea Bertuzzi), коммерческий и креативный директор и владелец 1806; г-н Алессандро Ло Пиано (Alessandro Lo Piano), основатель и генеральный директор E23 и г-жа Каролина Солари (Carolina Solari), глава глобального подразделения непрямой электронной коммерции Illycaffè — предоставили свои экспертные заключения на будущее. Модератором дискуссии выступила г-жа Фабиана Алькаино (Fabiana Alcaino), руководитель бизнес-подразделения цифровых технологий и данных Gruppo Retex. Поддержку этому саммиту оказывает компания Different, дочерняя компания Aziende della Communicazione Unite (UNA), Gruppo Retex и LFM. Президент ENIT г-жа Алессандра Прианте (Alessandra Priante) направила приветственное видеообращение о возможностях на туристическом рынке.

Обзор Petal Ads

Petal Ads соединяет рекламодателей с глобальной аудиторией через различные рекламные каналы и партнерские приложения. Проект Huawei «Go to China» направлен на то, чтобы помочь компаниям расширяться в Китае, используя Petal Ads.

Сложности и возможности таргетинга на высокоценных клиентов Китая

Иностранные предприятия, расширяющиеся в Китае, сталкиваются с такими проблемами, как меняющиеся потребительские предпочтения и сложные нормативные требования. Тем не менее, рынок предметов роскоши должен извлечь выгоду из роста состоятельных клиентов в Китае, обусловленного переходом богатства к более молодым поколениям. Поколение Z и миллениалы меняют потребление предметов роскоши, повышая лояльность к бренду и увеличивая расходы. Huawei может преодолеть разрыв между этими богатыми клиентами и рынками предметов роскоши с помощью Petal Ads.

Эффективные рекламные кампании с Petal Ads

Petal Ads использует собственные данные, такие как привычки к расходам, размещенные в системе управления данными Huawei, чтобы помочь брендам в создании многочисленных эффективных рекламных кампаний с соответствующим контентом, который привлекает высокоценных клиентов по всем каналам. Таким образом повышается вовлеченность клиентов и влияние на решения о покупке во время поездок.

Технические возможности Petal Ads

ИИ поддерживает экосистему Petal Ads, улучшая технологический аспект, включая точный таргетинг и машинное обучение для оптимизации кампаний в режиме реального времени. Эти возможности, основанные на ИИ, могут выявлять и высокоценных клиентов и таргетировать на них, обеспечивая маркетологам максимальный возврат инвестиций.

Petal Ads стремится помочь компаниям связаться с состоятельными клиентами с помощью целенаправленных кампаний в режиме реального времени, которые способствуют максимальному вовлечению и конверсии.

О Petal Ads

Petal Ads – мобильная рекламная платформа компании Huawei – объединяет издателей, рекламщиков и маркетологов со всего мира. Имея в своем распоряжении 360 000 издателей и широкий набор отраслей, представленный более чем 200 секторами, она позволяет агентствам и компаниям получить охват в 730 миллионов новых клиентов по всему миру.

Дополнительную информацию о Petal Ads см. на веб-сайте: https://ads.huawei.com.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2503144/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg