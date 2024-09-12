Huawei представляет Petal Ads для глобальной связи в секторе роскоши/путешествий в Милане

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Huawei Consumer Business Group

Sep 12, 2024, 12:52 ET

МИЛАН, 12 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 10 сентября в Palazzo Parigi компания Huawei провела саммит Reaching China's Premium Audience with Huawei, в ходе которого представители ведущих брендов в сфере моды, роскоши и путешествий встретились с известными руководителями и лидерами отрасли, чтобы обсудить возможности глобального взаимодействия с помощью рекламных решений, основанных на данных.

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Mr Alessandro Schintu, Sales Director of Ads Business at Huawei Consumer Cloud Service Europe, presented Petal Ads’ innovative solutions.
Mr Alessandro Schintu, Sales Director of Ads Business at Huawei Consumer Cloud Service Europe, presented Petal Ads’ innovative solutions.

Г-н Шань Сюэфэн (Shan Xuefeng), президент Huawei Consumer Cloud Service Europe, начал саммит с увлекательного выступления на тему «Сила Huawei в Китае», подготовив почву для дискуссии. «Petal Ads лидирует в мобильной рекламе в Китае благодаря широкому охвату устройств Huawei. С конца 2022 года количество ежемесячных активных пользователей Huawei Mobile Services (HMS) превысило 580 миллионов», — сказал г-н Шань.

Г-н Алессандро Шинту, директор по продажам рекламного подразделения Huawei Consumer Cloud Service Europe, представил сложности и возможности для охвата премиальной китайской аудитории и подчеркнул инновационные решения Petal Ads. Исследовательский институт Hurun Research Institute недавно сообщил, что Huawei является самым популярным брендом мобильных телефонов среди высокоценных клиентов Китая по сравнению с другими конкурентами. Г-н Шинту подчеркнул, что благодаря лояльным клиентам Huawei бренды могут использовать Petal Ads для успешного взаимодействия с ними, расширения присутствия на рынке и увеличения доли отрасли.

Саммит продолжился оживленной дискуссией за круглым столом, в ходе которой четыре ведущих деятеля отрасли — г-жа Лилиана Комитини (Liliana Comitini), президент и генеральный директор B&B Hotels; г-н Андреа Бертуцци (Andrea Bertuzzi), коммерческий и креативный директор и владелец 1806; г-н Алессандро Ло Пиано (Alessandro Lo Piano), основатель и генеральный директор E23 и г-жа Каролина Солари (Carolina Solari), глава глобального подразделения непрямой электронной коммерции Illycaffè — предоставили свои экспертные заключения на будущее. Модератором дискуссии выступила г-жа Фабиана Алькаино (Fabiana Alcaino), руководитель бизнес-подразделения цифровых технологий и данных Gruppo Retex. Поддержку этому саммиту оказывает компания Different, дочерняя компания Aziende della Communicazione Unite (UNA), Gruppo Retex и LFM. Президент ENIT г-жа Алессандра Прианте (Alessandra Priante) направила приветственное видеообращение о возможностях на туристическом рынке.

Обзор Petal Ads

Petal Ads соединяет рекламодателей с глобальной аудиторией через различные рекламные каналы и партнерские приложения. Проект Huawei «Go to China» направлен на то, чтобы помочь компаниям расширяться в Китае, используя Petal Ads.

Сложности и возможности таргетинга на высокоценных клиентов Китая

Иностранные предприятия, расширяющиеся в Китае, сталкиваются с такими проблемами, как меняющиеся потребительские предпочтения и сложные нормативные требования. Тем не менее, рынок предметов роскоши должен извлечь выгоду из роста состоятельных клиентов в Китае, обусловленного переходом богатства к более молодым поколениям. Поколение Z и миллениалы меняют потребление предметов роскоши, повышая лояльность к бренду и увеличивая расходы. Huawei может преодолеть разрыв между этими богатыми клиентами и рынками предметов роскоши с помощью Petal Ads.

Эффективные рекламные кампании с Petal Ads

Petal Ads использует собственные данные, такие как привычки к расходам, размещенные в системе управления данными Huawei, чтобы помочь брендам в создании многочисленных эффективных рекламных кампаний с соответствующим контентом, который привлекает высокоценных клиентов по всем каналам. Таким образом повышается вовлеченность клиентов и влияние на решения о покупке во время поездок.

Технические возможности Petal Ads

ИИ поддерживает экосистему Petal Ads, улучшая технологический аспект, включая точный таргетинг и машинное обучение для оптимизации кампаний в режиме реального времени. Эти возможности, основанные на ИИ, могут выявлять и высокоценных клиентов и таргетировать на них, обеспечивая маркетологам максимальный возврат инвестиций.

Petal Ads стремится помочь компаниям связаться с состоятельными клиентами с помощью целенаправленных кампаний в режиме реального времени, которые способствуют максимальному вовлечению и конверсии. 

О Petal Ads  

Petal Ads – мобильная рекламная платформа компании Huawei – объединяет издателей, рекламщиков и маркетологов со всего мира. Имея в своем распоряжении 360 000 издателей и широкий набор отраслей, представленный более чем 200 секторами, она позволяет агентствам и компаниям получить охват в 730 миллионов новых клиентов по всему миру. 

Дополнительную информацию о Petal Ads см. на веб-сайте: https://ads.huawei.com.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2503144/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg

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