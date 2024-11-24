Huawei, 2024 Avrupa İnovasyon Günü'nde Avrupa'nın Potansiyelini Ortaya Çıkarmak için İşbirliğini Destekliyor

PARİS, 25 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, Avrupalı teknoloji liderleri, iş dünyası temsilcileri ve inovasyon uzmanlarının sınır ötesi ve sektörler arası işbirliği fırsatlarını keşfettiği bir etkinlik olan 2024 "Avrupa İnovasyon Günü "ne Paris'te ev sahipliği yaptı. Bu yılki teması "Avrupa İnovasyon Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" olan etkinlik, Avrupa'nın dijital dönüşümündeki kritik zorlukları ele alarak bölgesel ekosistemleri güçlendirecek ve küresel rekabet gücünü artıracak stratejiler sundu.

İşbirliği Aracılığıyla Avrupa'nın Dijital İlerlemesine Yön Vermek

“Driving Digital Innovation in Europe” Panel Discussion

EIT Digital'in Operasyon ve Finans Direktörü Jesus Contreras şunları söyledi: "İnovasyon asla tek başına bir çaba değildir; tüm taraflar arasında işbirliği ve alışverişe dayanır." Dijital inovasyonun, farklı bakış açılarına sahip küresel ortaklar ve müşteriler bir araya geldiğinde geliştiğini ve işbirliğine dayalı çabalara enerji ve ivme kazandırdığını vurguladı.

Campania (İtalya) Bölge Bakanı ve Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi Nicola Caputo, Avrupa'nın dijital dönüşümünde karşılaştığı yetersiz dijital okuryazarlık, ticari benimsemenin gecikmesi ve eşit olmayan 5G kapsamı gibi zorlukların altını çizdi. Avrupa'nın dijital ekonomideki küresel rekabet gücünü artırmak için hükümetlere sınır ötesi işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

İspanya'nın OECD Daimi Temsilcisi Ximo Puig şunları söyledi: "İnovasyon esasen bir çerçevedir. Hükümetler, işletmeler ve toplum, uzun vadeli kalkınmayı ortaklaşa teşvik etmek ve tamamen bağlantılı bir dünya inşa etmek için bu çerçeveden yararlanmalıdır."

Huawei Technologies Fransa'da tanınmış bir matematikçi olan Laurent Lafforgue şunları söyledi: "Teknolojik inovasyonun hızla ilerlemesi sağlam temel teorilere dayanmaktadır. Sağlam teorik araştırmalar, sürdürülebilir ve uzun vadeli teknolojik ilerlemenin sağlanması için elzemdir."

Huawei'nin Uzun Vadeli Yatırım Taahhüdü

"Inovasyon uzun vadeli bir süreçtir," diyor Yu Liang, Huawei Cloud Global Ekosistem Başkan Yardımcısı. Huawei'nin hem toplumsal hem de ticari değeri artıran açık işbirliğini teşvik etme konusundaki kararlılığını teyit etti. Yu ayrıca Huawei'nin Station F ile sürdürülebilirlik odaklı bir kuluçka programı başlatmak üzere ortaklık kurduğunu ve perakende, otomotiv ve endüstriyel üretim gibi sektörlerde 10 startup'ı destekleyerek yedi aylık bir kuluçka dönemi içinde hızlı bir büyüme elde etmelerini sağlamayı amaçladığını duyurdu.

Dijital Dönüşümü İlerletmek ve Avrupa'nın Geleceğini İnşa Etmek

Euronews ve Huawei tarafından ortaklaşa düzenlenen "Avrupa'nın Yükselen Yenilikçileri için Dijital Dönüşümü Sağlamak" forumunda katılımcılar, sektörler arası işbirliğinin ve açık ekosistemlerin gerekliliğinin altını çizdi. Ana konuşmacılar arasında SME Connect Yönlendirme Komitesi Başkanı Horst Heitz; BM Endüstriyel Kalkınma Örgütü Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Direktörü Ana Paula Nishio de Sousa; Zenpulsar CEO'su Alexander Pisemskiy ve Partex NV CTO'su Gaurav Tripathi yer aldı. Daha kapsayıcı ve uyarlanabilir bir inovasyon ortamı geliştirmek için açık veri paylaşım platformlarına ve işbirliğine dayalı ekosistemlere duyulan ihtiyacı vurguladılar.

"Huawei Cloud, istikrarlı ve güvenilir bulut altyapısı sunarak, dijital yetenekleri yetiştirmek için devlet kurumları ve üniversitelerle birlikte çalışarak ve girişimlerin bölgeler arasında ölçeklenmesini destekleyerek Avrupa'ya yatırım yapmaya devam edecek" dedi Zhu Xiaoming, Huawei Cloud Küresel Endüstri Geliştirme Başkan Yardımcısı. Avrupa'nın dijital dönüşümünün, özellikle veri ve yapay zeka gibi alanlarda, Avrupa Dijital On Yılı 2030 planında belirtilen hedeflerden daha yavaş ilerlediğini belirtti.

Kapsayıcılığın ve Kadın Yenilikçilerin Teşvik Edilmesi

Huawei Avrupa Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Başkanı Berta Herrero, kadın yenilikçilerin güçlendirilmesi konulu bir panelin moderatörlüğünü yaptı. Panelistler arasında Avrupa Komisyonu AB İnovasyon ve Finansmana Erişim Kıdemli Danışmanı Rebeca de Sancho Mayoral; Duevo Kurucusu Egle Ciuoderiene; CyEn Kurucu Ortağı ve Siber Güvenlik Lideri Iva Tasheva ve Huawei Kadın Liderlik Okulu mezunu Gaia Verzelli yer aldı. Kadın girişimcileri desteklemek üzere tasarlanan AB finansman ve politika girişimlerine ilişkin görüşlerini paylaştılar ve kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir ortamın teşvik edilmesi için teknoloji inovasyonu ekosistemine kadınların daha fazla katılımı çağrısında bulundular.

Harekete Geçme Çağrısı

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Huawei Avrupa Bölgesi İş Ortamı İşleri Direktörü Tony Yong Jin, tüm tarafları dijital inovasyonu teşvik etmek ve daha bağlantılı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Avrupa inşa etmek için kararlı adımlar atmaya çağırdı. "Bugün hepimizi sadece vaatleri nedeniyle değil, her birey, aile ve toplum üzerindeki derin etkisi nedeniyle dijital inovasyonu kucaklamaya çağırıyorum" dedi.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2565252/Driving_Digital_Innovation_Europe__Panel_Discussion.jpg