HUAWEI AppGallery Connect представляет сервисы для внесерверной обработки данных
Sep 03, 2021, 08:19 ET
HUAWEI AppGallery Connect предлагает разработчикам приложений доступ к сервисам для внесерверной обработки данных
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 3 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- HUAWEI AppGallery Connect представляет ряд сервисов для внесерверной обработки данных, среди которых служба аутентификации Auth Service, облачная база данных Cloud DB, набор облачных функций Cloud Functions, облачное хранилище Cloud Storage и облачный хостинг Cloud Hosting. Данные сервисы предназначены для разработчиков приложений и предлагаются с целью упрощения процесса разработки, эксплуатации и обслуживания. HUAWEI AppGallery Connect, являющаяся универсальной сервисной платформой для приложений, активно продвигает использование внесерверной обработки данных для внедрения инноваций в своей экосистеме.
С Auth Service разработчикам проще создать систему аутентификации пользователей при более низких затратах за счет предустановленных функций. Сервис предоставляет SDK для различных платформ. Пользователи могут осуществлять вход в приложение с помощью номера мобильного телефона, адреса электронной почты, HUAWEI ID или сторонних учетных записей, например, Facebook и Twitter.
Cloud Functions помогает быстро создавать серверные службы приложений — код запускается без необходимости управлять какими-либо серверами. При таком подходе разработка и тестирование проводятся функциональными подразделениями, а разработчики могут сосредоточиться на логике работы самого приложения. Кроме того, эта функция упрощает процесс эксплуатации и технического обслуживания и обеспечивает надлежащее распределение ресурсов.
Cloud DB — это легко масштабируемая бессерверная база для безопасного управления данными. С Cloud DB разработчики получают доступ к пакетам SDK для использования в облаке и на устройствах. Сервис обеспечивает автоматическую синхронизацию данных между различными устройствами и отлично подходит для быстрой разработки приложений.
В Cloud Storage разработчики могут безопасно размещать большие объемы созданных пользователями данных, таких как изображения, аудио- и видеозаписи. Этот сервис предусматривает использование пакетов SDK для облака и устройств, поэтому разработчикам не требуется настраивать серверы или выполнять конфигурации сети доставки контента (CDN), а процессы эксплуатации и обслуживания полностью автоматизированы.
Cloud Hosting предлагает универсальные хостинговые возможности для быстрого запуска веб-сайтов. Пользователи получают доступ к веб-приложениям без необходимости развертывания каких-либо облачных серверов. Используя Cloud Hosting, разработчики могут сосредоточиться на логике работы приложения и не тратить время на развертывание системы в облаке.
Сервисы HUAWEI AppGallery Connect для внесерверной обработки данных также предусматривают следующее:
1. Режим оплаты по мере использования
2. Бесплатные услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию
3. Возможность быстрого развертывания
Для разработчиков предусмотрены бесплатные квоты на тестирование сервисов для внесерверной обработки данных. Для получения более подробной информации ознакомьтесь со следующими документами: Auth Service, Cloud Functions, Cloud Storage, Cloud DB и Cloud Hosting. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Github. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по электронной почте: [email protected].
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1607477/AppGallery_Connect_Serverless_Services.jpg
SOURCE Huawei consumer business group
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