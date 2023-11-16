Huawei Cloud: Облачные решения и новые стандарты эффективности бизнеса в Европе | Раскрой потенциал облачных решений и выведи свой бизнес на новые стандарты эффективности в Европе

ПАРИЖ, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня открылась выставка HUAWEI CONNECT 2023 PARIS. В ходе саммита «Accelerate Intelligence for Europe» Huawei Cloud продемонстрировала свою экспертность и поделилась успешными кейсами из различных отраслей с точки зрения технологии, бизнеса и экосистемы.

Tim Tao, President of Huawei Cloud Europe, delivers his speech Launch of Huawei Cloud Startup Program for Europe Launch of "Go Cloud, Grow Cloud" Partner Program

В своей вступительной речи Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, выразила благодарность своим клиентам и партнерам за их неуклонную поддержку устойчивого роста Huawei Cloud в Европе. Она еще раз подчеркнула приверженность компании к созданию ценности для данного региона. «Huawei Cloud строит мощную локальную экосистему, вдохновляя европейские компании к масштабированию в мировом масштабе с помощью наших облачных решений», – поделилась она. «Мы с нетерпением ждем достижения общего успеха с нашими клиентами и партнерами.

По состоянию на сегодняшний момент Huawei Cloud ведет свою деятельность в 30 регионах и 84 зонах доступности по всему миру, имеет 42 000 партнеров и 5 миллионов разработчиков. Huawei Cloud запустила серию инновационных облачных решений и сервисов. Модели Pangu нашли широкое применение в различных отраслях. GaussDB переопределяет построение баз данных. MetaStudio, студия по производству цифрового контента Huawei Cloud, дает каждому человеку и компании возможность использования виртуальных людей.

Тим Тао (Tim Tao), президент Huawei Cloud Europe, представил программную речь под названием «Translate Our Cloud Expertise to Your Business Excellence» (Применение нашего экспертного опыта в области облачных технологий к повышению эффективности вашего бизнеса). Он поделился успехом, которого добилась компания Huawei Cloud в Европе за прошедший год: Huawei Cloud расширила свое глобальное присутствие, запустив облачные регионы в Ирландии и Турции. Помимо этого, в Ирландии, Турции, Венгрии, Германии и Франции были развернуты местные команды, обеспечивающие операционную эффективность и техническую поддержку сервисов. В Европе клиентская база Huawei Cloud выросла на впечатляющие 121 %. Компания существенно увеличила число своих партнеров. Признавая важность стартапов, Huawei Cloud запустила специальные программы, которые добились существенного прогресса.

Тим отметил: «Заглядывая в будущее, мы будем усерднее работать с вами над ускорением цифровой трансформации и обновления интеллектуальных решений в Европе».

Местные истории успеха также продолжают появляться. Travelgate, ведущий онлайн-маркетплейс путешествий, заключила с Huawei Cloud партнерское соглашение по созданию максимально доступной, эффективной и масштабируемой нативной облачной архитектуры. SLA их сервиса достиг впечатляющих 99,95 %, а системы мгновенно масштабировались. 433, крупнейшее мировое футбольное сообщество, также сотрудничало с Huawei Cloud по модернизации своего приложения. Это позволило футбольным фанатам по всему миру свободно обсуждать и отмечать победы в режиме реального времени по ходу любой игры.

Huawei Cloud предлагает три способа, позволяющие вдохновить большее число клиентов на цифровую, интеллектуальную и деловую эффективность:

1. Построение эффективной команды. Huawei Cloud постоянно наращивает объем инвестиций в Европе для достижения высоких операционных результатов и создания команд клиентского успеха за счет построения трехуровневой системы сервисов для оперативно реагирующей и хорошо структурированной поддержки. Местные команд операционной эффективности и технические эксперты на местах помогают клиентам проектировать, планировать и внедрять стратегии миграции на облачные решения. Местная техническая команда Huawei Cloud обеспечивает техническую онлайн-поддержку в режиме 24/7 и исчерпывающие эффективные услуги, гарантирующие беспроблемный клиентский опыт.

2. Построение эффективной модели. Huawei Cloud помогает нарастить эффективность в организациях, архитектуре и процессах, разработанных под уникальные бизнес-сценарии на основе передовых мировых практик и опыта кастомизации продуктов компании Huawei Cloud. Предоставляя оптимальную архитектуру и детерминистские операции, Huawei Cloud прокладывает клиентам дорогу по более эффективному использованию и управлению облачными решениями.

3. Построение эффективной платформы. Премиальные сервисы и надежная местная экосистема обеспечивают устойчивую цифровую трансформацию. В ближайшие три года Huawei Cloud вырастит 20 000 местных разработчиков за счет создания академии Huawei Cloud Academy и разработки совместных решений с 1 000 местных партнеров, чтобы помочь им расширить свой бизнес локально и в мировом масштабе. Программы для стартапов расширят облачные ресурсы, технологии и поддержку вывода продукции на рынок для 800 европейских стартапов.

На данном мероприятии г-н Рэй (Ray) вице-президент Huawei Cloud Europe Marketing and Solutions и Леон Ю (Leon Yu), вице-президент Huawei Cloud Global Ecosystem представили облачные нативные технологии и сервисы экосистемы в своей программной речи «Make the Most of Cloud and Become a New Cloud Native» и «Driving Growth Through Cloud Ecosystem».

Событие завершилось запуском программы для европейских стартапов «Huawei Cloud Startup Program» и партнерской программы «Go Cloud, Grow Cloud», обозначив непреклонную приверженность Huawei Cloud к стимулированию обширной коллаборации с европейскими стартапами и партнерами во имя общего успеха.

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