Huawei Cloud во Франции: создание облака изначально на основе ИИ для усиления интеллектуальных возможностей на технологической арене
News provided byHUAWEI CLOUD
Nov 15, 2024, 12:43 ET
ПАРИЖ, 15 ноября 2024 г. / PRNewswire/ -- Сегодня стартовала конференция HUAWEI CONNECT 2024 PARIS, включающая первый саммит Huawei Cloud Summit во Франции. Huawei Cloud создает облако изначально на основе ИИ, используя систематические инновации и коренное изменение сервисов. В дальнейшем Huawei Cloud продолжит продвигать инновации в обоих направлениях, «ИИ для облака» и «облако для ИИ», ускоряя интеллектуальную трансформацию различных отраслей во Франции.
Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, выступила с приветственной речью в своей цифровой презентации, созданной с использованием Huawei Cloud MetaStudio. Она заявила: «Инновации — это основа нашего успеха, нашей конкурентоспособности и роста. Именно поэтому мы вкладываем большие средства в исследования и разработки, чтобы создавать для вас самые безопасные и надежные облачные сервисы, в том числе создаваемые изначально на основе облака, технологии ИИ и больших данных. В Европе Huawei Cloud сотрудничает с более чем 500 местными партнерами для предоставления широкого спектра отраслевых решений и проверенного опыта, что позволяет европейским компаниям ускорить внедрение облачных технологий, эффективно использовать глобальные ресурсы и добиться скачка в развитии».
В своей программной речи Уильям Донг (William Dong), президент Huawei Cloud Marketing, подчеркнул важность ИИ в строительстве экономических валов. С этой целью Huawei Cloud запускает модели Pangu для обеспечения интеллектуальной модернизации разных отраслей. Более 400 сценариев использования в 30 отраслях сегодня опираются на возможности облачной инфраструктуры Huawei Cloud, созданной изначально на основе ИИ, которая предоставляет доступ к передовым технологиям и первоклассному обслуживанию европейским клиентам. На технологической арене компания Huawei Cloud настроена на усиление интеллектуальных технологий.
Стратегия Huawei Cloud в области разработок изначально на основе ИИ стала краеугольным камнем инноваций компании. Эта стратегия включает два аспекта: «ИИ для облака» и «облако для ИИ», что свидетельствует о значительных достижениях в развитии возможностей Huawei Cloud. «ИИ для облака» означает интеграцию моделей Pangu с облачными сервисами для исследований и разработки продуктов, управления данными, обеспечения безопасности, эксплуатации и обслуживания, чтобы сделать их более интеллектуальными и эффективными.
С учетом полного комплекса системных инноваций аспект «облако для ИИ» охватывает центры обработки данных, архитектуры облачных платформ и инфраструктурные сервисы, обеспечивая эффективную и высокопроизводительную подготовку данных, обучение, логическую обработку и применение базовых моделей. Распределенная облачная база данных GaussDB отличается высокой производительностью, высоким уровнем интеллектуальных функций и удобством миграции. Версия Huawei Cloud Stack 8.5 предоставляет более 120 локально развертываемых облачных сервисов и 50 отраслевых решений, создавая оптимальное гибридное облако для интеллектуальной трансформации.
На этом саммите компания Huawei Cloud официально представила облачные сервисы Flexus для малых и средних предприятий (МСП) во Франции. Flexus отличается гибкими характеристиками, высокой скоростью за счет ИИ, 6-кратным кратковременным повышением скорости, горячим обновлением вычислительных ресурсов и максимальным удобством.
В настоящее время у компании Huawei Cloud во Франции более 500 клиентов, партнеров и разработчиков. Сонг Ваньинг (Song Wanying), президент Huawei Cloud France, поделился идеями о стимулировании роста бизнеса с помощью облачных инноваций и представил новые решения для СМИ и развлечений, электронной коммерции и розничной торговли для французского рынка, поддерживающие интеллектуальные инициативы.
Компания Huawei Cloud обновила медиасервисы в соответствии с подходом 3E: efficiency, experience, evolution (эффективность, удобство и развитие). Например, использование технологии генерирования контента AIGC для создания виртуальных людей может значительно сократить время, необходимое для производства коротких видеороликов, с нескольких дней до нескольких минут. С точки зрения удобства, компания Huawei Cloud использует протокол RTP собственной разработки, чтобы свести к минимуму задержку (до 500 мс) и сократить застывание кадров до 10 %. Для развития бизнес-модели компания Huawei Cloud предлагает технологию виртуального человека, повышающую эффективность производства видео, что открывает новые возможности для бизнеса и роста.
Для розничной торговли и электронной коммерции Huawei Cloud разработала модель B.R.A.N.D., помогающую организациям розничной торговли стимулировать инновации и рост. Благодаря профессиональным услугам, детерминированным операциям, безопасности, надежности и 16 решениям для вложенных сценариев модель B.R.A.N.D. позволяет организациям розничной торговли создавать гибкие, эффективные и безопасные бизнес-системы.
Что касается расширения экосистемы, компания Huawei Cloud сотрудничает со Station F, крупнейшим в мире инкубатором стартапов, для открытия программы инкубации, посвященной теме устойчивого развития. Эта программа направлена на предоставление стартапам всесторонней поддержки, включая облачные ресурсы, инвестиционные возможности и выделенные офисные помещения. Кроме того, на саммите компания Huawei Cloud и 20 ее партнеров по экосистеме представили программу инноваций отраслевых партнеров.
Это двухдневное мероприятие включает насыщенную программу, в том числе форум партнеров и круглый стол Cloud Native Elite Club (CNEC). На конференции HUAWEI CONNECT Europe этого года круглый стол CNEC вернулся в Европу и пригласил первых членов присоединиться к этому техническому сообществу, созданному для европейских новаторов технологий.
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