Huawei Cloud во Франции: создание облака изначально на основе ИИ для усиления интеллектуальных возможностей на технологической арене

ПАРИЖ, 15 ноября 2024 г. / PRNewswire/ -- Сегодня стартовала конференция HUAWEI CONNECT 2024 PARIS, включающая первый саммит Huawei Cloud Summit во Франции. Huawei Cloud создает облако изначально на основе ИИ, используя систематические инновации и коренное изменение сервисов. В дальнейшем Huawei Cloud продолжит продвигать инновации в обоих направлениях, «ИИ для облака» и «облако для ИИ», ускоряя интеллектуальную трансформацию различных отраслей во Франции.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service William Dong, President of Huawei Cloud Marketing Song Wanying, President of Huawei Cloud France

Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, выступила с приветственной речью в своей цифровой презентации, созданной с использованием Huawei Cloud MetaStudio. Она заявила: «Инновации — это основа нашего успеха, нашей конкурентоспособности и роста. Именно поэтому мы вкладываем большие средства в исследования и разработки, чтобы создавать для вас самые безопасные и надежные облачные сервисы, в том числе создаваемые изначально на основе облака, технологии ИИ и больших данных. В Европе Huawei Cloud сотрудничает с более чем 500 местными партнерами для предоставления широкого спектра отраслевых решений и проверенного опыта, что позволяет европейским компаниям ускорить внедрение облачных технологий, эффективно использовать глобальные ресурсы и добиться скачка в развитии».

В своей программной речи Уильям Донг (William Dong), президент Huawei Cloud Marketing, подчеркнул важность ИИ в строительстве экономических валов. С этой целью Huawei Cloud запускает модели Pangu для обеспечения интеллектуальной модернизации разных отраслей. Более 400 сценариев использования в 30 отраслях сегодня опираются на возможности облачной инфраструктуры Huawei Cloud, созданной изначально на основе ИИ, которая предоставляет доступ к передовым технологиям и первоклассному обслуживанию европейским клиентам. На технологической арене компания Huawei Cloud настроена на усиление интеллектуальных технологий.

Стратегия Huawei Cloud в области разработок изначально на основе ИИ стала краеугольным камнем инноваций компании. Эта стратегия включает два аспекта: «ИИ для облака» и «облако для ИИ», что свидетельствует о значительных достижениях в развитии возможностей Huawei Cloud. «ИИ для облака» означает интеграцию моделей Pangu с облачными сервисами для исследований и разработки продуктов, управления данными, обеспечения безопасности, эксплуатации и обслуживания, чтобы сделать их более интеллектуальными и эффективными.

С учетом полного комплекса системных инноваций аспект «облако для ИИ» охватывает центры обработки данных, архитектуры облачных платформ и инфраструктурные сервисы, обеспечивая эффективную и высокопроизводительную подготовку данных, обучение, логическую обработку и применение базовых моделей. Распределенная облачная база данных GaussDB отличается высокой производительностью, высоким уровнем интеллектуальных функций и удобством миграции. Версия Huawei Cloud Stack 8.5 предоставляет более 120 локально развертываемых облачных сервисов и 50 отраслевых решений, создавая оптимальное гибридное облако для интеллектуальной трансформации.

На этом саммите компания Huawei Cloud официально представила облачные сервисы Flexus для малых и средних предприятий (МСП) во Франции. Flexus отличается гибкими характеристиками, высокой скоростью за счет ИИ, 6-кратным кратковременным повышением скорости, горячим обновлением вычислительных ресурсов и максимальным удобством.

В настоящее время у компании Huawei Cloud во Франции более 500 клиентов, партнеров и разработчиков. Сонг Ваньинг (Song Wanying), президент Huawei Cloud France, поделился идеями о стимулировании роста бизнеса с помощью облачных инноваций и представил новые решения для СМИ и развлечений, электронной коммерции и розничной торговли для французского рынка, поддерживающие интеллектуальные инициативы.

Компания Huawei Cloud обновила медиасервисы в соответствии с подходом 3E: efficiency, experience, evolution (эффективность, удобство и развитие). Например, использование технологии генерирования контента AIGC для создания виртуальных людей может значительно сократить время, необходимое для производства коротких видеороликов, с нескольких дней до нескольких минут. С точки зрения удобства, компания Huawei Cloud использует протокол RTP собственной разработки, чтобы свести к минимуму задержку (до 500 мс) и сократить застывание кадров до 10 %. Для развития бизнес-модели компания Huawei Cloud предлагает технологию виртуального человека, повышающую эффективность производства видео, что открывает новые возможности для бизнеса и роста.

Для розничной торговли и электронной коммерции Huawei Cloud разработала модель B.R.A.N.D., помогающую организациям розничной торговли стимулировать инновации и рост. Благодаря профессиональным услугам, детерминированным операциям, безопасности, надежности и 16 решениям для вложенных сценариев модель B.R.A.N.D. позволяет организациям розничной торговли создавать гибкие, эффективные и безопасные бизнес-системы.

Что касается расширения экосистемы, компания Huawei Cloud сотрудничает со Station F, крупнейшим в мире инкубатором стартапов, для открытия программы инкубации, посвященной теме устойчивого развития. Эта программа направлена на предоставление стартапам всесторонней поддержки, включая облачные ресурсы, инвестиционные возможности и выделенные офисные помещения. Кроме того, на саммите компания Huawei Cloud и 20 ее партнеров по экосистеме представили программу инноваций отраслевых партнеров.

Это двухдневное мероприятие включает насыщенную программу, в том числе форум партнеров и круглый стол Cloud Native Elite Club (CNEC). На конференции HUAWEI CONNECT Europe этого года круглый стол CNEC вернулся в Европу и пригласил первых членов присоединиться к этому техническому сообществу, созданному для европейских новаторов технологий.

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