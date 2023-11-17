Huawei Cloud: ускорение развития интеллектуальных технологий в Европе, для Европы

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HUAWEI CLOUD

17 Nov, 2023, 14:35 ET

ПАРИЖ, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Конференция HUAWEI CONNECT 2023 ПАРИЖ прошла с 15 по 16 ноября. Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент Huawei Cloud, глобальный маркетинг и служба сбыта, в своей вступительной речи «Ускорение развития интеллектуальных технологий с помощью стратегии Huawei Cloud "Все как услуга"» заявила: «Пришло время для ускорения интеллектуальной трансформации. Huawei Cloud стремится стать предпочтительным облаком для этой трансформации. Мы готовы работать вместе с нашими клиентами и партнерами на их пути преобразований. Мы намерены подтолкнуть инновации, выстроить надежную местную систему поддержки и создать возможности для местной экосистемы "в Европе, для Европы", обеспечивая выгоду и разделяя общий успех».

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Speech by Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service
Speech by Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service

Непрерывные инновации за счет ориентации на облако, данных и искусственного интеллекта

Компания Huawei Cloud привержена стратегии «Все как услуга». KooVerse — это глобальная инфраструктура Huawei Cloud для хранения данных, вычислений и организации сетей. Эта инфраструктура, включающая в настоящее время 84 зоны доступности (AZ) в 30 регионах, обслуживает клиентов из более чем 170 стран и регионов. Как единственный финансирующий участник CNCF из Азии, компания Huawei Cloud лидирует в области ориентированных на облако технологий и помогла 433, крупнейшему в мире футбольному сообществу из Нидерландов, повысить эффективность производства видеоконтента и снизить их общие расходы на облако на 25 %.

Компания Huawei обладает более чем 20-летним опытом работы с базами данных. В распределенной облачной базе данных следующего поколения GaussDB использованы новые технологии для совершенствования в плане высокого уровня доступности, безопасности, производительности, масштабируемости и аналитики. Она обеспечивает удобное развертывание и миграцию при создании баз данных. В настоящее время в облаке Huawei Cloud насчитывается более 6000 распределенных узлов GaussDB по всему миру.

Придерживаясь стратегии «ИИ для отраслей», компания Huawei Cloud адаптирует интеллектуальные модели на своей платформе Pangu для широкого спектра отраслей, включая финансы, государственное управление, производство, добычу полезных ископаемых, метеорологию и железнодорожный транспорт. В области метеорологии модель погоды Pangu является первой моделью на основе ИИ, которая превзошла традиционные численные методы прогнозирования погоды (NWP). Скорость прогнозирования также на несколько порядков выше, так что 10-дневные прогнозы траектории тайфунов теперь занимают 10 секунд вместо 5 часов. Эти результаты были опубликованы авторитетным научным журналом Nature в июле. В области научных исследований и разработок модель молекул лекарственных препаратов Pangu сокращает цикл открытия соединений-лидеров с нескольких лет до всего одного месяца, снижая расходы на научные исследования на 70 %. С помощью модели виртуального человека Pangu можно быстро создавать собственных виртуальных людей с точным текстовым и голосовым управлением. Такие виртуальные люди точно и легко представляют и продают товары, взаимодействуя с наблюдателями в режиме реального времени более чем на 20 языках после обучения всего на одном языке.

Заслуживающие доверия облачные службы для Европы

Компания Huawei Cloud предоставляет консультации, платформы и безопасность данных, а также услугу Compliance Compass (компас в нормативном соответствии). Она заслужила более 120 сертификатов в области безопасности, а также входит в совет организации EU Cloud CoC. Кроме того, компания Huawei Cloud выпустила технические публикации по защите конфиденциальности, безопасности данных и облачной безопасности, показав возможности защиты конфиденциальности и данных предприятий.

Стабильность и надежность являются основой деятельности Huawei Cloud. Службы защищены с помощью профилактики, контроля и устранения сбоев. Кроме того, облако Huawei Cloud обеспечено трехуровневой системой поддержки, пятью обслуживающими группами в Европе и центрами поддержки по всему миру, работающими в режиме 24/7.

Глобальный опыт, местный вклад

Европейская цифровая экономика и технологические инновации нуждаются в более многообразной и динамичной экосистеме. Поскольку разные отрасли получают более высокую выгоду, работая вместе, компания Huawei Cloud делится своим опытом и экспертными знаниями как глобальный поставщик облачных услуг, чтобы помочь клиентам и партнерам в этих отраслях более эффективно расширять глобальные рынки. Такой опыт и знания представлены в форме открытых технологий, практических методов глобализации, опыта цифровой трансформации и возможностей экосистемы.

Компания Huawei Cloud помогла китайскому автомобилестроительному бренду пройти сертификацию нормативного соответствия и развернуть их решение всего за один месяц для быстрого выхода на рынок Европы. Таким же образом компания Huawei Cloud предоставляет французским производителям необходимые ресурсы для расширения в Китае.

С помощью экосистемной программы «Go Cloud, Go Global» (переход в облако — переход на глобальный уровень) компания Huawei Cloud делится своим опытом локализации и отраслевой аналитикой. Ряд европейских партнеров, воспользовавшихся этой программой в 2023 году, достигли роста на 400 %, а продажи их решений выросли на 500 %. В течение следующих пяти лет компания Huawei Cloud поддержит 1000 европейских стартапов, помогая им расти в облаке и стимулируя технические инновации.

Компания Huawei Cloud использует облако и искусственный интеллект, чтобы помочь Европе сохранить экосистемы и виды животных для достижения миссии «Облако для добра». Huawei Cloud работает с глобальными организациями по защите окружающей среды, такими как IUCN и Rainforest Connection. Использование информационно-компьютерных технологий для защиты лесов, водно-болотных угодий и океанов помогает таким странам как Филиппины, Китай, Италия, Норвегия, Мексика и Ирландия лучше защищать биоразнообразие.

В продолжение реализации своей стратегии «Все как услуга» компания Huawei Cloud создает новую ценность для отраслей и ускоряет развитие интеллектуальных технологий «в Европе, для Европы».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2279443/image_845932_64598991.jpg 

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