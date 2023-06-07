Huawei Cloud запускает контейнерный сервис для облачного банковского обслуживания

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HUAWEI CLOUD

07 Jun, 2023, 17:34 ET

ШАНХАЙ, 7 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В эпоху цифровых технологий, когда объемы облачных данных растут с невероятной быстротой, все больше и больше предприятий вкладывают средства в облачные технологии для улучшения производительности и портативности, а также повышения безопасности, качества работы и предсказуемости. Использование контейнерных кластеров для создания облачной базы стало консенсусом в отрасли.

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William Dong, President of Huawei Cloud Marketing
William Dong, President of Huawei Cloud Marketing
Hu Yuhai, Vice President of Huawei Cloud Stack
Hu Yuhai, Vice President of Huawei Cloud Stack

7 июня Уильям Донг (William Dong), президент Huawei Cloud Marketing, выступил на Глобальном интеллектуальном финансовом саммите Huawei с программной речью, посвященной тенденциям в отрасли и предлагаемым преимуществам, и представил инновационное решение Financial Container Cloud. Следуя стратегии «Все как услуга», компания Huawei Cloud ставит своей целью стать облачной базой и отраслевой движущей силой цифровой трансформации. Банки будут ускорять темпы цифровой трансформации и интеллектуального финансирования по трем направлениям: отказоустойчивая инфраструктура, модернизированные финансовые приложения и конвергенция финансовых данных и искусственного интеллекта.

Ху Юхай (Hu Yuhai), вице-президент Huawei Cloud Stack, подробно рассказал на саммите о новом решении: «Financial Container Cloud, поддерживаемое Huawei Cloud Stack, развертывается в локальных центрах обработки данных клиентов. Оно обладает четырьмя характеристиками: высокая производительность, высокая масштабируемость и безопасность, высокая эксплуатационная пригодность и хорошая открытость и совместимость».

Исключительно высокая производительность

Решение Financial Container Cloud включает в себя новейший облачный сервис Huawei Cloud — CCE Turbo, обеспечивающий превосходную производительность и отличное качество обслуживания.

Сервис CCE Turbo обеспечивает вертикальную оптимизацию и, что еще важнее, преобразует сетевое взаимодействие между контейнерами и платформой IaaS, помогая клиентам в переходе от работы С ОПОРОЙ НА ОБЛАКО к работе В ОБЛАКЕ. Используя сквозную сетевую архитектуру, он может уменьшить задержку системы на 20%. Кроме того, сервис CCE Turbo поддерживает широкий спектр сетевых функций, таких как двойной стек IPv4 и IPv6, а также группы безопасности и QoS.

Разработанный компанией Huawei контейнерный сервис помог Сельскохозяйственному банку Китая легко справляться в часы пиковой нагрузки, проводя до 600 000 транзакций в секунду.

Расширенные возможности финансового уровня, высокая масштабируемость и безопасность

Кроме того, финансовые компании всегда требуют гибкости и масштабируемости ИТ-систем.

Решение Financial Container Cloud от Huawei может использоваться для масштабирования до 100 тысяч блоков в одном кластере и расширения до 10 тысяч блоков в секунду. Кроме того, облако обеспечивает межкластерное расширение и унифицированное управление планированием и последовательное взаимодействие. Это решение также повышает безопасность предприятий, включая безопасность их владельцев, кластеров и арендаторов.

Например, Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) принял на вооружение облачные контейнеры от Huawei, чтобы оперативно реагировать на увеличение трафика и сократить цикл разработки приложений, а также гарантировать высокую доступность за счет активно-активной конфигурации кластерных решений. 

Высокая эксплуатационная пригодность: комплексный анализ производительности приложений

Постоянно растущие облачные приложения делают ИТ-системы все более сложными, что затрудняет обслуживание приложений.

Компания Huawei предоставляет функцию управления производительностью приложений (APM) и функцию эксплуатации и технического обслуживания приложений (AOM), чтобы помочь клиентам в создании всеобъемлющей системы мониторинга и анализа.

APM обеспечивает глобальное отслеживание и анализ цепочек вызова приложений. Она не оказывает какого-либо негативного воздействия на приложения и может помочь клиентам легко управлять приложениями и выявлять проблемы с производительностью.

AOM осуществляет комплексный мониторинг приложений и инфраструктуры на унифицированной информационной панели и предоставляет в режиме реального времени анализ приложений, объектов, узлов и транзакций.

Постоянное развитие ведущей облачной технологии с открытым исходным кодом 

Компания Huawei непрерывно создает и спонсирует проекты для сообществ с открытым исходным кодом, таких как KubeEdge, Kamada и Volcano.

Компания Huawei стала единственным стартовым членом CNCF в Азии и первым платиновым членом в Китае. В настоящее время компания Huawei лидирует в сфере облачных технологий, особенно в сфере контейнерных облачных решений. Вклад Huawei в кодирование в сообществе Kubernetes занимает первое место в Азии.

В финансовой отрасли пять из шести крупнейших государственных банков Китая пользовались контейнерными услугами Huawei, а более половины коммерческих акционерных банков также являются нашими клиентами. На сегодняшний день компания Huawei Cloud развернула более 50 миллионов экземпляр-контейнеров, в том числе более 200 000 экземпляров на крупнейшем объекте.

В перспективе компания Huawei Cloud Stack будет сотрудничать с финансовыми клиентами в целях дальнейшего внедрения контейнерных технологий и совместного погружения в облачную среду для создания цифрового будущего.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2095752/image_845932_55146380.jpg

SOURCE HUAWEI CLOUD

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