Huawei Cloud на выставке MWC 2023: Раскрытие всех возможностей цифровых технологий Français

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HUAWEI CLOUD

Feb 28, 2023, 21:39 ET

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Выставка «Всемирный конгресс мобильной связи» (MWC 2023) стартует в этом году, и компания Huawei Cloud расскажет о том, как она создает облачную основу для интеллектуального мира. Первопроходцы в сфере ИКТ-продуктов и решений участвуют в выступлениях, выставках и других мероприятиях, являющихся неотъемлемой частью этого ежегодного события.

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Jacqueline Shi delivers the Huawei Cloud keynote
Jacqueline Shi delivers the Huawei Cloud keynote

Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, выступила с программной речью под названием «Раскрытие всех возможностей цифровых технологий как услуги», в которой она представила несколько новых услуг и решений, таких как Landing Zone и Cloud on Cloud. Мы надеемся предоставлять надежные, безопасные и экологичные услуги нашим клиентам, партнерам и разработчикам, делая все это в облаке», — сказала г-жа Ши.

Инновации для расширения присутствия на рынке 

KooVerse, глобальная облачная инфраструктура Huawei, обеспечивает первоклассное облачное взаимодействие с задержкой всего 50 мс. В настоящее время такие требующие больших мощностей услуги, как аудио и видео в режиме реального времени, игры и онлайн-образование, становятся гибкими и эффективными. На сегодняшний день KooVerse имеет 78 зон доступности (AZs) в 29 регионах и обслуживает клиентов более чем в 170 странах и регионах.

Landing Zone — это экологически чистое и масштабируемое решение для автоматизации сервисов B2B для провайдеров услуг связи. Данное решение обеспечивает многоуровневое управление облачными ресурсами, проектирование идентификации и разрешений, границы данных, проверку соответствия стандартам и финансовое управление. Она помогает предприятиям создавать экономичную систему управления ИТ-процессами, координирующую взаимодействие людей, финансов и вещей.

Экземпляр облачного контейнера (CCI) — это бессерверная служба контейнера, которая позволяет пользователям запускать контейнерные приложения без создания или управления облачными серверами или базовыми ресурсами. С CCI даже десятикратное увеличение трафика больше не влияет на службы или системы.

Серия моделей искусственного интеллекта Pangu охватывает приложения для разработки лекарств и компьютерного зрения (CV). Модели Pangu прошли предварительную подготовку с использованием сотен миллиардов параметров и доказали свою эффективность более чем в 100 областях применения в более чем 10 отраслях, включая здравоохранение, электроэнергию и горнодобывающую промышленность.

Вдохновлять на новый рост с помощью поставщиков услуг связи

Чтобы помочь провайдерам услуг связи выйти на корпоративный рынок, Huawei Cloud представляет облачное решение. В настоящее время телекоммуникационные компании используют услуги, технологии, экосистемы и возможности продаж Huawei Cloud в своих ведущих в отрасли сетях в целях стимулирования цифровой трансформации. Доступ к универсальным облачным сервисам посредством перепродажи, двойного брендинга и индивидуального брендинга может быть адаптирован к их собственным потребностям.

Думать в облаке, действовать на основе облачных технологий

Cloud Native Computing Foundation (CNCF) и Huawei Cloud запустили на этом мероприятии европейское отделение Cloud Native Elite Club (CNEC). CNEC — всемирное облачное сообщество, основанное совместно CNCF, China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) и Huawei Cloud. CNEC впервые вышло в Азиатско-Тихоокеанский регион в сентябре 2021 года и теперь прибыло в Европу. Этот круг локальных участников собирает ведущих специалистов в отрасли, стимулируя внедрение новых облачных инноваций для стимулирования местной цифровой экономики.

Оставаться открытыми и сотрудничать теснее 

Компания Huawei Cloud провела церемонию награждения за создание флагманской кампании разработчиков Huawei Cloud Developer Competition в Европе. Huawei Cloud также подпишет соглашения о стратегическом сотрудничестве с операторами связи и партнерами, такими как Indonesia XL и Italy TIM, чтобы помочь им в создании собственных облачных мощностей.

2022 год стал годом прогресса для Huawei Cloud. Говоря о признании в отрасли, Huawei Cloud была отмечена Garter Magic Quadrant за достижения по облачной инфраструктуре и платформенным услугам (CIPS) в октябре 2022 г. Что касается глобальной инфраструктуры, в этом году Huawei Cloud подключила новые регионы в Индонезии и Ирландии, а также новые регионы в Турции, Саудовской Аравии и других странах.

Более подробная информация представлена на сайте Huawei Cloud по адресу: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2010774/Huawei.jpg

SOURCE HUAWEI CLOUD

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