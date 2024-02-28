Huawei Cloud: на MWC Barcelona 2024 представлена инфраструктура для ИИ с 10 инновациями

Huawei Cloud: на MWC Barcelona 2024 представлена предпочтительная инфраструктура для ИИ с 10 системными инновациями

БАРСЕЛОНА, Испания, 28 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На саммите Huawei Cloud Summit этого года будет продемонстрировано, что Huawei Cloud является предпочтительной инфраструктурой для приложений искусственного интеллекта. Мероприятие на тему «Ускорение аналитики — все в виде служб» привлекло порядка 500 руководителей и экспертов из различных отраслей, таких как услуги связи, финансовые услуги и Интернет. Huawei Cloud представила 10 ориентированных на ИИ инноваций и обширные отраслевые знания моделей Pangu. Целью является создание инфраструктуры с поддержкой ИИ, адаптированной для каждой отрасли с целью более быстрого построения интеллектуальной системы.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Bruno Zhang, CTO of Huawei Cloud Ten Huawei Cloud Innovations

Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, сказала в своем выступлении: «Huawei Cloud является одним из самых быстрорастущих поставщиков облачных услуг в мире. Коллектив Huawei Cloud стремится расширять границы и обеспечивать клиентов по всему миру передовыми технологиями. В последние годы мы запустили ряд локальных облачных регионов, в том числе в Ирландии, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии, предоставив клиентам легкий доступ к самому производительному облаку. Наличие более 120 сертификатов безопасности по всему миру вселяет уверенность в безопасности и сохранности вашего бизнеса и данных. Но дело не только в технологиях. Мы верим в помощь нашим партнерам, чтобы они росли вместе с нами, и эта цель теперь поддерживается нашими программами GoCloud и GrowCloud. И давайте не будем забывать об ИИ — он меняет все, и мы находимся на переднем крае. Мы строим прочный облачный фундамент для всех, для каждой отрасли, чтобы ускорить построение интеллектуальных систем».

Современные базовые модели меняют представления о производстве, взаимодействии, меняют парадигмы обслуживания и бизнес-модели для традиционных задач. Они делают ИИ новым двигателем роста облачных вычислений. Несмотря на огромный потенциал, внедрение ИИ в соответствии с бизнес-целями требует системных инноваций. Технический директор Huawei Cloud Бруно Чжан (Bruno Zhang) сказал: «Huawei Cloud поможет вам с двумя стратегиями. ИИ для облака использует ИИ и базовые модели для повышения удобства. Они революционно меняют процессы разработки программного обеспечения, производства цифрового контента и многое другое. Облако для ИИ делает внедрение ИИ целостным и эффективным. Архитектурные инновации, специальное хранилище для ИИ и конвергенция данных с ИИ позволяют обучать и использовать ИИ, как никогда прежде».

На саммите Huawei Cloud представила десять ориентированных на ИИ инноваций, которые делают ее предпочтительной облачной инфраструктурой для ИИ.

KooVerse: Huawei Cloud располагает 85 зонами доступности (AZ) в 30 регионах, охватывающих более 170 стран и регионов. Эта глобальная облачная инфраструктура, объединяющая вычислительные ресурсы, хранилища, сети и систему безопасности, снижает задержку до 50 мс.

Распределенная архитектура QingTian: базовые модели требуют 10-кратного роста спроса на вычислительные ресурсы каждые 18 месяцев, что намного превосходит закон Мура. Чтобы решить эту проблему, эта архитектура является развитием традиционной архитектуры, состоящей из основных и дополнительных ресурсов. QingTian преодолевает ограничения, касающиеся вычислительной мощности, хранения данных и сетевых соединений, для вычислительной магистрали ИИ высшего класса с гетерогенными, одноранговыми, полностью связанными ячеистой сетью вычислительными ресурсами.

Вычисления для ИИ: гипермасштабируемая и стабильная облачная служба ИИ поддерживает обучение модели с триллионами параметров, а учебные задания могут выполняться непрерывно кластером с тысячами карт в течение 30 дней 90 % времени. Длительность простоя службы не превышает 10 минут. Она без дополнительных настроек позволяет использовать более 100 моделей Pangu и 100 адаптированных больших моделей с открытым исходным кодом.

Специальное хранилище для ИИ: Для обучения моделей требуется огромный объем данных, и Huawei Cloud удовлетворяет эту потребность посредством трехфакторного подхода: служба памяти EMS хранит петабайты параметров со сверхвысокой пропускной способностью каналов 220 ТБ и сверхнизкой задержкой до микросекунды; служба кэширования SFS Turbo обеспечивает высокую пропускную способность и параллельное выполнение десятков миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS) позволяет для разогрева обработать 1 миллиард записей данных всего за 5 часов, а не за 100; озеро знаний на основе службы хранения объектов (OBS) на 30 % снижает затраты на хранение данных для обучения и анализа.

Безопасность E2E: полный жизненный цикл охватывает среды выполнения моделей, данные для обучения, сами модели, сгенерированный контент и приложения. Это обеспечивает надежность, безопасность и совместимость моделей и приложений.

GaussDB: эта СУБД нового поколения отличается высокой доступностью, безопасностью, производительностью, гибкостью и интеллектом, а также простотой и интеллектуальностью развертывания и миграции. В частности, распределенная архитектура корпоративного класса обеспечивает высокую доступность благодаря нулевому значению RPO в пределах города при использовании двух кластеров, полную изоляцию программных и аппаратных отказов и нулевое время простоя службы. Безопасность системы получила сертификат CC EAL4+, что является самым высоким уровнем в отрасли. Для автоматизации СУБД GaussDB упрощает миграцию и развертывание баз данных, являясь первой в мире специальной СУБД для ИИ.

Конвергенция данных и ИИ: разделение базовых моделей означает, что структура «данные с ИИ» превратилась в структуру «данные для ИИ (Data4AI) и ИИ для данных (AI4Data)». Huawei Cloud LakeFormation объединяет различные озера и хранилища данных в единое озеро данных, чтобы один экземпляр данных совместно использовался различными системами анализа данных и искусственного интеллекта без миграции данных. Затем три конвейера для совместной работы — DataArts, ModelArts и CodeArts — организуют и планируют процессы обработки данных и ИИ. Они управляют онлайн-обучением модели и анализом данных, используя поступающие в режиме реального времени данные. Система AI4Data делает управление данными более интеллектуальным, от интеграции данных и разработки до управления качеством и активами.

Инфраструктура для мультимедиа: в эпоху создания контента посредством ИИ (AIGC) и 3D-интернета Huawei Cloud построила инфраструктуру для мультимедиа, основанную на эффективности, удобстве и эволюции. Для эффективности Huawei Cloud MetaStudio, конвейер создания контента, объединяющий рабочее пространство и виртуальных людей на основе AIGC, генерирует контент быстрее и лучше. Для удобства Huawei Cloud Live, Low Latency Live и SparkRTC обеспечивают более целостное взаимодействие. Для эволюции Huawei Cloud предлагает службы AIGC и 3D-пространства, взаимодействующие с пользователями в режиме реального времени. Все это в совокупности выводит бизнес и удобство пользователя на новый уровень.

Исходная точка: компании лучше используют ресурсы и управляют ими в Huawei Cloud благодаря унифицированному управлению учетными записями, удостоверениями, разрешениями, доступом к сети, нормативным соответствием и затратами. Теперь многопользовательский режим и совместная работа неразрывно связывают персонал, финансы, ресурсы, разрешения и выполнение требований системы безопасности.

Гибкое развертывание: Все упомянутые возможности моделей Pangu и службы могут работать в публичном, выделенном или гибридном облаке. Например, клиенты могут создавать и запускать специализированные платформы ИИ и базовые модели в имеющихся у них центрах обработки данных, используя гибридное облачное решение Huawei Cloud Stack.

Всемирный мобильный конгресс 2024 года (MWC 2024) проходит в Барселоне с 26 по 29 февраля. Huawei Cloud намеревается сотрудничать с клиентами и партнерами, чтобы представить широкий спектр интересных тем. Кроме того, в ходе этого мероприятия будут продемонстрированы инновационные продукты и реальные примеры использования, охватывающие модели Pangu, СУБД GaussDB, конвергенцию данных с ИИ, виртуального человека и разработку программного обеспечения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2346836/Jacqueline_Shi_President_Huawei_Cloud_Global_Marketing_Sales_Service.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2346837/Bruno_Zhang_CTO_of_Huawei_Cloud.jpg

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2346838/Ten_Huawei_Cloud_Innovations_EN.mp4