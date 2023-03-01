Huawei Cloud на MWC23: создание новой ценности с помощью Cloud Native

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Сессия Huawei Cloud на Всемирном конгрессе мобильной связи (MWC23) в этом году посвящена теме «Раскрытие новой ценности и возможностей цифровых технологий со стратегией Все как услуга». Марк Чень (Mark Chen), директор Huawei Cloud по продажам решений для облачных вычислений, обратился к клиентам и партнерам с рядом программных речей, а также открыл европейский филиал элитного клуба Cloud Native Elite Club (CNEC) с представителями фонда Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Mark Chen delivers the Huawei Cloud keynote Huawei_2

В своей речи г-н Чень заявил, что Huawei Cloud готова помогать компаниям выходить на мировой уровень, двигаться к новому росту и добиваться успеха вместе, опираясь на стратегию «Все как услуга».

Что такое стратегия «Все как услуга»?

Инфраструктура как услуга, обеспечивающая глобальную доступность: KooVerse от Huawei Cloud обеспечивает малую задержку до 50 мс по всему миру. Эта глобальная облачная инфраструктура охватывает 29 регионов и 78 зон в 170 странах и регионах. В этом году еще больше клиентов смогут пользоваться Huawei Cloud благодаря добавлению новых регионов: Турции, Саудовской Аравии, Филиппин и Египта.

Huawei Cloud — давний лидер в сфере облачных технологий. На сегодняшний день портфолио компании включает в себя новые дополнения: Cloud Container Instance (CCI) и Cloud Container Engine (CCE) AutoPilot, наряду с Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) и CCE Turbo. Теперь пользователи обращаются к API, чтобы использовать кластерные ресурсы и получать до 4000 контейнеров, добавленных в течение 30 секунд.

Решение Landing Zone помогает клиентам переносить архитектуру бизнеса в архитектуру ИТ/облачного управления. Это комплексное решение координирует деятельность организаций и учетные записи, финансы, идентификационные данные и доступ, ресурсы, соответствие стандартам и аудиту, а также профессиональные услуги. Более 40 режимов управления являются глобальными, а более 100 зависят от конкретной службы. Благодаря Landing Zone миграция в облако становится на 80% эффективнее, а использование ресурсов — на 60% выше.

Технология как услуга для простоты инноваций: Huawei Cloud ускоряет модернизацию приложений за счет четырех систем разработки: CodeArts для программного обеспечения, DataArts для данных, ModelArts для искусственного интеллекта и MetaStudio для цифрового контента.

Эти системы включают в себя ряд инновационных облачных сервисов и функций.

Первой из них является GaussDB — ведущая в мире база данных облачных транзакций, обеспечивающая повышение производительности тестирования на 45%, нулевое количество RPO для межцентровых двойных кластеров и сертификацию безопасности EAL4+. Она делает транзакции быстрее, стабильнее и надежнее.

Во-вторых, модели ИИ Pangu, обученные с использованием 100 млрд параметров, доказали свою эффективность более чем в 100 областях применения в 10 отраслях, включая метеорологию, горнодобывающую промышленность и здравоохранение.

Затем MetaStudio, повышая эффективность производства контента, позволяет создать виртуального человека всего за одну неделю, а не за два месяца. Поддерживает 1000 виртуальных людей, взаимодействующих в трехмерном пространстве с задержкой менее 100 мс.

Повышение качества как услуга: MacroVerse aPaaS представляет собой комплекс базовых пакетов aPaaS, промышленных пакетов aPaaS и пакетов SaaS, основанных на многолетнем опыте работы Huawei в сфере цифровых технологий. Две новые версии для базовой aPaaS: KooSearch и KooMessage. KooSearch — интеллектуальная поисковая система с несколькими моделями искусственного интеллекта и более чем 50 языками. KooMessage предлагает API для индивидуализации и отправки сообщений на 500 миллионов устройств более 300 типов, а также анализ пользовательских данных.

Объединившись с партнерами по всему миру, Huawei Cloud предлагает решение для стимулирования глобального бизнеса и новую партнерскую сеть. Данное решение прокладывает путь предприятиям к выходу на глобальный рынок за счет обеспечения соблюдения требований безопасности, ускорения приложений, интеллектуальной локализации и корпоративных услуг. Партнерская сеть включает в себя две рамочные программы: GoCloud и Grow Cloud, обеспечивающие успешное совместное использование технологий.

Сессия Huawei Cloud завершилась церемонией открытия европейского отделения CNEC. Будучи глобальным сообществом облачных технологий, CNEC выступает за цифровую трансформацию, ориентированную на облачные технологии. Европейский филиал предоставляет местным лидерам отличную возможность делиться, расти и углубленно погрузиться в облачную среду, служащую катализатором местной цифровой экономики.

Huawei Cloud осуществляет стратегию «Все как услуга» с использованием Cloud Native 2.0. Инновации в сфере услуг, технологий и моделей помогают внедрению облачных технологий в сферы производства, потребления и услуг. Huawei Cloud и клиенты вместе отмечают перенос сервисов в облако и создание новой ценности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012185/Huawei_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012184/Huawei_2.jpg

SOURCE HUAWEI CLOUD