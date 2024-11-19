Huawei Cloud Fransa'da: Teknoloji Sahnesinde Zekayı Güçlendirmek için Yapay Zekaya Dayalı Bulut Oluşturma

PARIS, 19 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024 PARIS, ilk Huawei Cloud Zirvesi Fransa ile bugün başladı. Huawei Cloud, sistematik inovasyon ve hizmetlerin yeniden şekillendirilmesi yoluyla yapay zekaya özgü bir bulut inşa ediyor. İleriye dönük olarak Huawei Cloud, hem "Bulut için Yapay Zeka" hem de "Yapay Zeka için Bulut" yönlerinde inovasyonu teşvik etmeye devam edecek ve Fransa'daki endüstriler genelinde akıllı dönüşümü hızlandıracak.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service William Dong, President of Huawei Cloud Marketing Song Wanying, President of Huawei Cloud France

Huawei Cloud Küresel Pazarlama ve Satış Servisi Başkanı Jacqueline Shi, Huawei Cloud MetaStudio kullanılarak oluşturulan dijital ortamda bir karşılama konuşması yaptı. Kendisi şunları söyledi, "İnovasyon başarımızın, rekabet gücümüzün ve büyümemizin kalbidir. Bu nedenle size mümkün olan en emniyetli ve güvenilir bulut hizmetlerini sunmak için bulut yerel, yapay zeka ve büyük veri dahil olmak üzere Ar-Ge'ye büyük yatırımlar yapıyoruz. Huawei Cloud, Avrupa'da 500'den fazla yerel iş ortağıyla işbirliği yaparak sektöre özel geniş bir çözüm yelpazesi ve kanıtlanmış uzmanlık sunarak Avrupalı işletmelerin bulutu benimsemelerini hızlandırmalarını, küresel kaynaklardan yararlanmalarını ve hızlı bir büyüme elde etmelerini sağlıyor."

Huawei Cloud Pazarlama Başkanı William Dong, açılış konuşmasında yapay zekanın ekonomik hendekler inşa etmedeki önemini vurguladı. Bu doğrultuda Huawei Cloud , sektörler arasında akıllı yükseltmeleri mümkün kılmak için Pangu modellerini piyasaya sürdü ve şu anda 30 sektörde 400'den fazla kullanım örneği, Huawei Cloud'un en son teknolojileri ve üstün deneyimleri Avrupalı müşterilere sunan yapay zekaya dayalı bulut altyapısından yararlanıyor. Teknoloji sahnesinde Huawei Cloud, zekayı güçlendirmeye hazırlanıyor.

Huawei Cloud'un yapay zekaya dayalı stratejisi, şirketin inovasyonunun temel taşı olmuştur. Bu strateji iki yönlüdür: Yapay Zeka için Bulut ve Bulut için Yapay Zeka, Huawei Cloud'un yeteneklerinde önemli gelişmelere işaret ediyor. "Bulut için Yapay Zeka", Pangu modellerini daha akıllı ve verimli hale getirmek için ürün Ar-Ge, veri yönetişimi, güvenlik ve İşletme ve Bakım için bulut hizmetleriyle entegre etmek anlamına gelir.

"Yapay Zeka için Bulut", tam yığın sistemik yeniliklerle veri merkezlerini, bulut platformu mimarilerini ve altyapı hizmetlerini kapsar ve temel modellerin verimli ve yüksek performanslı veri hazırlama, eğitim, çıkarım ve uygulamasını sağlar. Dağıtılmış bulut veritabanı GaussDB, yüksek performans, yüksek zeka ve kolay geçiş özelliklerine sahiptir. Huawei Cloud Stack 8.5, 120'den fazla yerel olarak konuşlandırılmış bulut hizmeti ve 50 sektöre özel çözüm sunarak akıllı dönüşüm için en uygun hibrit bulutu oluşturuyor.

Bu zirvede Huawei Cloud , Fransa'da küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için Flexus bulut hizmetlerini resmi olarak piyasaya sürdü. Flexus esnek özellikler, yapay zeka odaklı yüksek hız, 6x patlama hızı, işlemci yükseltmesi ve üstün deneyim sunar.

Şu anda Huawei Cloud , Fransa'da 500'den fazla müşteri, iş ortağı ve geliştiriciye sahiptir. Huawei Cloud Fransa Başkanı Song Wanying, bulut inovasyonu yoluyla iş büyümesini teşvik etme konusundaki görüşlerini paylaştı ve Fransa pazarı için yeni medya ve eğlence, e-ticaret ve perakende çözümlerini tanıtarak akıllı girişimleri ilerletti.

Huawei Cloud , medya hizmetlerini 3E yaklaşımıyla yükseltti: verimlilik, deneyim ve evrim. Örneğin, sanal insanlar için AIGC, kısa video prodüksiyonu için gereken süreyi günlerden sadece dakikalara indirebilir. Deneyim açısından Huawei Cloud , gecikmeyi 500 ms'ye indirmek ve çerçeve donmasını %10'a düşürmek için kendi geliştirdiği RTP protokolünden yararlanıyor. İş modeli gelişimi için Huawei Cloud , verimli video üretimini kolaylaştırmak için sanal insan teknolojisi sunarak yeni iş fırsatları ve büyümeye yol açıyor.

Perakende ve e-ticaret alanında, Huawei Cloud perakendecilere inovasyon ve büyüme konusunda yardımcı olmak için B.R.A.N.D. modelini geliştirdi. Profesyonel hizmetler, deterministik operasyonlar, emniyet, güvenilirlik ve 16 alt senaryo çözümü sayesinde B.R.A.N.D. perakendecilerin çevik, verimli ve güvenli iş sistemleri kurmalarını sağlamaktadır.

Ekosistemin genişlemesi açısından Huawei Cloud , sürdürülebilirlik temalı bir kuluçka programı başlatmak için dünyanın en büyük startup kuluçka merkezi olan Station F ile ortaklık kurdu. Bu program, bulut kaynakları, yatırım fırsatları ve özel ofis alanları da dahil olmak üzere startup'lara kapsamlı destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Huawei Cloud ve 20 ekosistem ortağı zirvede Endüstri Ortağı İnovasyon Programını tanıttı.

Bu iki günlük etkinlik, iş ortağı forumu ve Cloud Native Elite Club (CNEC) yuvarlak masa toplantısı da dahil olmak üzere dolu bir gündeme sahiptir. Bu yılki HUAWEI CONNECT Europe'ta CNEC, Avrupa'ya geri döndü ve ilk üyelerini Avrupalı teknoloji öncüleri için oluşturulan bu teknik topluluğa katılmaya davet etti.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2560302/Jacqueline_Shi_President_Huawei_Cloud_Global_Marketing_Sales_Service.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2560303/William_Dong_President_Huawei_Cloud_Marketing.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2560304/Song_Wanying_President_of_Huawei_Cloud_France.jpg