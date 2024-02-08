Huawei Cloud, Palworld'e Özel Bir Dakikada Kurulabilen Sunucuları Tanıtıyor

SHENZHEN, China, 9 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Palworld çok oyunculu bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. 19 Ocak tarihinde Steam platformunda yayınlanmasıyla birlikte viral olmuştur. Palworld, yayınlanmasından sonraki sekiz saat içinde bir milyondan fazla satmış ve 1 Şubat itibarıyla bu sayı 12 milyona yükselerek oyunun dünya çapındaki popülerliğini göstermiştir.

Huawei Cloud Launches Palworld-dedicated Servers with One-minute Setup Huawei Cloud Launches Palworld-dedicated Servers with One-minute Setup

Ancak, eş zamanlı oyuncu sayısındaki artış resmi sunucuları ciddi oranda zorlayarak zaman zaman kare donması ve bağlantı kesintisi gibi oyuncu deneyimini etkileyen durumları ortaya çıkarmıştır. Bu sorunları çözmek için giriş sayfasına özel bir sunucuda başkalarıyla oynama seçeneği eklenerek oyuncuların kendi sunucularını kurmaları ve arkadaşlarını çevrimiçi olarak katılmaya davet etmeleri sağlanmıştır.

Yine de özel bir sunucu kurmak birçok oyuncu için göz korkutucu olabilir. Huawei Cloud, Elastic Cloud Server (ECS) çözümüyle tam olarak burada devreye girmektedir. S6 ve S7n gibi modeller isteğe bağlı yapılandırmalar ve olağanüstü performans sağlayarak 100'den fazla eş zamanlı çevrimiçi oyuncu için çerçeve donmasını minimize etmek amacıyla düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliği sunar.

Daha Fazla Bilgi: https://activity.huaweicloud.com/intl/tr-tr/beginner-discount.html

Oyuncular artık her zaman, her yerde, katı bir veri depolama ve koruma ile Palworld'ün keyfini çıkarabilirler. SRE ekibimiz bulut servislerimizle ilgilenerek oyunun çalışmasını desteklemek için her zaman kullanılabilir olduklarından emin olmaktadır. 10'dan fazla güvenlik çözümü ve servisi ana bilgisayar güvenliği, Anti-DDoS, WAF ve anti-fidye yazılımını kapsayarak Palworld'ü korumaktadır. Çoklu olağanüstü durum kurtarma (DR) çözümleri oyuncuların verileri ve kaydedilen oyunlar için esnek ve güvenli yedeklemeler sağlar.

Ayrıca Huawei Cloud, kullanıcıların dağıtım işlemini bir dakikadan kısa bir sürede tamamlamasını sağlayan bir öğretici (Daha fazla bilgi) sunmaktadır.

Öğretici: Servis dağıtımını bir dakikadan kısa bir sürede tamamlayın.

https://developer.huaweicloud.com/intl/en-us/forum/topic/02107142589449301066

Buna ek olarak, oyuncular Huawei Cloud web sitesinde bulunan Yeni Gelenler için İndirimler bölümündeki büyük indirimlerden de yararlanabilir. S6 veya S7n ECS'ler CN-Hong Kong, Asya Pasifik ve Türkiye bölgelerinde yalnızca $4,99 USD ve $10,99 USD karşılığında satın alınabilir. Çevrimiçi olarak fazla zaman geçirmeyen kullanıcılar, kullandıkça öde yöntemini seçebilirken ürün portföyü her oyuncunun tercihlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Oyuncu sayısı dünya çapında 19 milyonu aşan Palworld, Steam tarihinde en çok oynanan ikinci oyun olurken, basit bulut ve düşük özellikli sunuculara olan talebin artması beklenmektedir. Bu durum da herkese açık bulut pazarındaki bulut satıcıları için yeni fırsatlar sunmaktadır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2334020/Huawei_Cloud_Launches_Palworld_dedicated_Servers_One_minute_Setup.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2334021/Deploy_Palworld_Servers_in_1_Min_m4v.mp4