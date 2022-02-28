Huawei демонстрирует преимущества интеллектуального офиса в мобильных сервисах на MWC 2022

HMS для возможностей взаимодействия ПК между устройствами обеспечивает оптимальный опыт работы в интеллектуальном офисе

HMS для ПК позволяет HUAWEI MateBook X Pro 2022 осуществлять взаимодействие между устройствами за счет синергии облачных устройств с HUAWEI Mobile Cloud.

Приложение HUAWEI Mobile Cloud для ПК, доступное более чем в 20 странах и регионах, обеспечивает пользователям возможности интерактивной синхронизации между устройствами посредством единого входа с помощью идентификатора HUAWEI. Такие функции, как проектное решение на основе карт и синхронизация данных в режиме реального времени на различных устройствах, позволяют пользователям осуществлять быстрый поиск и получать доступ к новейшим файловым папкам и ссылкам на URL-адреса.

Кроме того, для обеспечения безопасности данных в системах хранения данных используется шифрование на стороне устройства и при передаче данных.

AppGallery теперь доступна на ПК с HMS для ПК

Благодаря HMS для ПК, такие сервисы, как AppGallery, теперь могут использоваться на ПК. Приложение HUAWEI Mobile App Engine, доступное в Испании и Италии, позволяет пользователям загружать мобильные приложения из версии AppGallery для ПК на ноутбуки, такие как HUAWEI MateBook X Pro 2022. Следующими регионами, нацеленными на внедрение этих функций, являются Саудовская Аравия и Мексика.

Функция поиска с помощью искусственного интеллекта дает возможность пользователям мгновенно находить именно то, что они ищут

Функция поиска по технологии искусственного интеллекта серии HUAWEI MateBook поддерживает поиск по разным устройствам, включая локальные, веб-страницы, подключенные устройства, такие как мобильные телефоны, и прочее. Интеллектуальное отображение результатов поиска по категориям с помощью технологии искусственного интеллекта позволяет пользователям мгновенно находить нужный контент.

Персональный помощник HUAWEI Assistant·TODAY работает интеллектуально

Кроме того, HMS для ПК сегодня предлагает HUAWEI Assistant·TODAY, позволяющий пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах.

HUAWEI Assistant·TODAY на ПК обеспечивает доступ к нескольким устройствам для максимального повышения эффективности рабочего процесса, а также он используется для доступа к информации в режиме реального времени с помощью предоставления интеллектуальных индивидуальных рекомендаций.

HMS для ПК воплощает в жизнь полностью подключенное будущее

HMS для ПК открывает новый мир удобства по мере развития экосистемы HMS. Компания Huawei нацелена на расширение своих возможностей и установление более взаимовыгодных партнерских отношений с разработчиками для дальнейшего развития экосистемы HMS по всему миру. Это предполагает расширение AppGallery, HMS Core и пяти базовых сервисных модулей HMS.

Более подробную информацию о продуктах компании Huawei, представленных на выставке MWC 2022, можно узнать на странице веб-сайта: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

Информация о HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services входит в состав Huawei Consumer Business Group, целью которой является обеспечение полного мобильного взаимодействия пользователей по всему миру. В число этих сервисов входят Mobile Cloud, AppGallery, Video, Themes, Screen Magazine и многое другое. По состоянию на 31 декабря 2021 года HUAWEI Mobile Services охватывают 730 миллионов пользователей более чем в 170 странах, обеспечивая возможность вести интеллектуальный образ жизни для каждого пользователя устройств Huawei.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1755196/image_1.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei