Huawei Game Salon 2024: AppGallery помогает партнерам выйти на международную арену

Huawei Game Salon 2024: AppGallery преодолевает разрыв между Востоком и Западом, помогая партнерам выйти на международную арену

СТАМБУЛ, 5 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- AppGallery, официальная дистрибьюторская платформа Huawei, с 30 мая по 1 июня провела в Стамбуле (Турция) мероприятие Huawei Game Salon — Cloud Collaboration (Europe) («Игровой салон Huawei», посвященный сотрудничеству в сфере облачных сервисов в Европе). Мероприятие было направлено на укрепление сотрудничества между AppGallery и ее партнерами и создание надежной инфраструктуры публичного облака для компаний в Европе.

AppGallery Welcomes Partners to Huawei Game Salon. The Huawei Gaming Salon warmly welcomed leading developers from Europe and China.

За последнее десятилетие Huawei наладила прочные связи на европейском рынке, соединяя Восток и Запад и поддерживая рост местного бизнеса. Деятельность Huawei позволила китайским разработчикам охватить более широкую европейскую аудиторию геймеров, а турецким разработчикам игр — повысить свою узнаваемость в Европе.

На Игровом салоне компания Huawei представила Huawei Cloud как ведущее бизнес-решение, предлагающее профессиональные, быстрые, стабильные и безопасные универсальные облачные сервисы для игровых компаний, стремящихся создать высококачественную, и целостную облачную игровую среду.

Турция : новый динамичный центр видеоигр и онлайн-трансляций

С учетом того, что, по прогнозам, объем рынка мобильных игр в Европе в 2024 году выйдет на уровень 8,56 млрд долл. США, Huawei уделяет все больше внимания европейской игровой индустрии. Турция, которая отличается растущим числом талантливых разработчиков и обширной, лояльной игровой аудиторией, играет ключевую роль в планах Huawei.

Страна, где проживает 30 миллионов геймеров, лидирует на игровом рынке Ближнего Востока. В 2023 году оборот индустрии достиг 300 млн долл. США, а ее рост составил 16% в годовом исчислении. Поскольку смартфоны являются основным устройством, используемым европейскими пользователями для доступа к играм, а более 75% населения Турции владеет смартфонами, рынок мобильных игр в этой стране имеет огромный потенциал.

В прошлом году рыночная стоимость сектора панразвлечений составила 228,7 млн долл. США, а число пользователей превысило 62,5 млн человек, что составляет 73,1% от общей численности населения. По данным AppAnnie, в 2023 году объем платежей в панразвлекательных приложениях в Турции составил 76 млн долл. США, что вывело Турцию в пятерку мировых лидеров.

Игровой салон Huawei приветствует уважаемых партнеров

Игровой салон Huawei тепло приветствовал ведущих китайских разработчиков, таких как Funplus, Tencent, Moonton, miHoYo и др.

«Мы намерены способствовать созданию динамичного игрового сообщества в Европе. Тесно сотрудничая с нашими партнерами, мы надеемся предоставить региону передовые, надежные и первоклассные игровые возможности», — поделился планами Шань Сюэфэн (Shan Xuefeng), управляющий директор Департамента развития экосистемы и продаж в Европе подразделения Huawei Consumer Cloud Service.

Продуктивные сеансы обмена опытом с CP-Gamer и местными партнерами

Интерактивный обмен мнениями с CP-Gamer предоставил китайским разработчикам возможность ознакомиться с успешным опытом работы европейских партнеров Huawei — разработчиков игр Playrix и Com2us. В ходе этого обмена представители Playrix и Com2us подчеркнули, что адаптация к специфике местных пользователей является ключом к их успеху в Турции. Последующий сеанс обмена мнения с местными партнерами добавил новые аспекты для обсуждения в программу этого дня.

Насыщенная программа на целый день: облачный центр обработки данных HUAWEI

Участники познакомились с турецкой культурой и осмотрели облачный центр обработки данных HUAWEI (HUAWEI CLOUD Data Center). День завершился прощальным ужином.

Мероприятие произвело большое впечатление на партнеров Huawei, включая Tencent, Moonton, miHoYo и Funplus, которые выразили энтузиазм по поводу сотрудничества с Huawei в будущем, планируя опубликовать свои игры на AppGallery в Европе во второй половине 2024 года.

Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент подразделения Huawei Mobile Services Europe, сказал: «Мобильные игры — это глобальное явление. Наша цель — преодолеть разрыв между ведущими глобальными разработчиками и европейскими геймерами. Для достижения этой цели мы предлагаем всестороннюю поддержку, от разработки до монетизации, что имеет решающее значение для помощи партнерам в расширении их деятельности на международной арене».

О платформе AppGallery

AppGallery, входящая в тройку крупнейших мировых платформ для распространения приложений, предлагает широкий выбор глобальных и локальных приложений и доступна в более чем 170 странах и регионах мира, насчитывая более 580 млн активных пользователей в месяц и 6 млн зарегистрированных разработчиков.

Посетите AppGallery по адресу https://appgallery.huawei.com/Featured

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