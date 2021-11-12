Huawei и Neonomics расширят финансовые возможности AppGallery за счет открытого банкинга

В результате партнерства европейские пользователи AppGallery получат доступ к широкому ассортименту финансовых услуг, а разработчики смогут воспользоваться инструментами, необходимыми для подключения клиентов к банковским счетам в приложениях, что позволит осуществлять более быстрые и безопасные платежи. С помощью Neonomics разработчики получают прямой доступ к высокозащищенным сервисам агрегирования данных. Применение технологии открытого банкинга, как ожидается, позволит снизить затраты, что будет выгодно как разработчикам, так и потребителям.

Huawei и Neonomics уже тестируют ряд функций открытого банкинга в платежных сервисах и услугах передачи данных, которые предоставляются отдельными партнерами в Скандинавии. Европа будет следующим регионом.

«Мы изучили опыт европейских игроков на рынке открытого банкина и решили начать сотрудничество с компанией Neonomics, обратив внимание на непревзойденную производительность ее API-платформы, а также широкий охват на территории Европы, — заявила Сири Г. Бёрсум (Siri G. Børsum), вице-президент по глобальному вертикальному эко-развитию и партнерствам в сфере финансов Huawei Consumer Business Group. — Прежде всего, у нас общие ценности, это имеет первостепенное значение в партнерских отношениях. Благодаря общему видению мы предоставим потребителям больший выбор и финансовые возможности в рамках нашего сотрудничества».

Конфиденциальность и безопасность данных по-прежнему остаются приоритетом для компании Huawei при выборе партнера. Приложения, интегрированные с Neonomics, снабжены дополнительными функциями безопасности, к которым относятся расширенная аутентификация и проверка целостности системы, обнаружение поддельных учетных записей и локализованные политики распространения и развертывания услуг Huawei.

«Мы рады стать партнером Huawei, зная, как компания инвестирует в будущее финансовых услуг. Мы придерживаемся тех же принципов клиентоориентированности и сотрудничества, что и Huawei, а наша техническая инфраструктура, которая лежит в основе предлагаемых нами преимуществ, позволяет нам развиваться в Европе и на других ключевых рынках. Теперь у нас есть все, чтобы предложить нашим клиентам более эффективные средства для работы с открытым банкингом следующего поколения», — отметил глава компании Neonomics Кристоффер Андвиг (Christoffer Andvig).

Информация об AppGallery

AppGallery — это принципиально новая экосистема, позволяющая разработчикам создавать уникальные возможности для потребителей. В ее основе лежит платформа HMS Core, обеспечивающая простую интеграцию приложений в различные устройства и удобство их использования. Это является частью более широкой стратегии компании 1+8+n.

Информация о компании Neonomics

Компания Neonomics внедряет инновации в области открытого банкинга и оказывает финансовые услуги на основе преимуществ передового унифицированного технологического стека PSD2 API и карты покрытия банковских API в Европе. Силами компании свыше 150 млн потребителей подключены к более чем 2700 банкам.

Для получения более подробной информации о компании посетите веб-сайт по адресу: www.neonomics.io

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1686719/image_1.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei