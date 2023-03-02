Huawei Intelligent Cloud-Network Solution создает

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Huawei

Mar 02, 2023, 12:14 ET

Huawei Intelligent Cloud-Network Solution создает цифровую основу для высочайшего качества обслуживания за счет упрощенных сетей

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ - На выставке Mobile World Congress (MWC) 2023 компания Huawei провела свою ежегодную конференцию IP Club Carnival, в которой собрались ведущие аналитики и отраслевые специалисты для изучения будущего IP-сетей. На этом мероприятии компания Huawei ознакомилась с последними изменениями в сценариях корпоративных услуг и продемонстрировала свой интеллектуальный Cloud-Network Solution с четырьмя усовершенствованными возможностями: упрощенная архитектура, высочайший уровень обслуживания, упрощенная эксплуатация и техническое обслуживание и исключительная надежность, что еще больше ускоряет цифровую трансформацию предприятий.

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Speech by Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line
Speech by Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line

По данным Стивена Чжао, гибридная работа стала новой нормой, а видеоконференц-связь признана обязательным офисным и производственным инструментом. В современном интернете на видео-трафик приходится более 80% от общего объема трафика. Согласно оценкам, к 2025 году компании 90%, особенно в производственном и розничном секторах, будут развертывать свои услуги в облаке.

По мере резкого роста масштабов и сложности сетей 80% предприятия сталкиваются с проблемой более чем 20 систем эксплуатации и технического обслуживания. В частности, кампусные сети, широкополосные вычислительные сети (WAN) и сети центров обработки данных (DCNs) в значительной степени зависят от эксплуатации и технического обслуживания вручную. Для решения этих проблем компания Huawei полностью модернизировала свой интеллектуальный сервис Cloud-Network Solution с четырьмя основными возможностями: упрощенная архитектура, высочайший уровень обслуживания, упрощенная эксплуатация и техническое обслуживание и исключительная надежность.

Для кампусных сетей, - Huawei полностью модернизировала свое решение CloudCampus 3,0 и представила флагманские продукты, включая флагманский основной коммутатор корпоративного класса CloudEngine S16700 и первый в отрасли Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T корпоративного класса. Кроме того, Huawei представила интеллектуальное решение для обеспечения безопасности видеоконференций и решение EasyBranch.

Для сетей центров обработки данных Huawei запустила модернизированную систему Easy CloudFabric Solution с программными и аппаратными прорывами. В частности, Huawei выпустила первый в отрасли коммутатор для центров обработки данных, разработанный для диверсифицированных вычислительных мощностей - CloudEngine 16800-X, чтобы помочь клиентам из разных отраслей перейти к эре диверсифицированных вычислений. Совместно с одним из первых клиентов компания Huawei также представила лучшее в отрасли решение для сетей автономного вождения в центрах обработки данных L3.5+. Благодаря новым усовершенствованиям, позволяющим упростить развитие, развертывание и возможности эксплуатации и технического обслуживания, это перспективное решение обеспечивает высокую степень конвергенции приложений и сетей, а также создает непревзойденные возможности для мультиоблачных гетерогенных сетей.

Для сетей WAN модель Huawei обновила облачный сервис WANs за счет полностью модернизированного решения CloudWAN 3,0, упрощающего сети, архитектуру и устройства. Кроме того, Huawei представила многосервисный комбинированный транспортный маршрутизатор NetEngine 8000 F8. Благодаря таким выдающимся функциям, как единая сеть для всех и интеллектуальному управлению трафиком, этот многофункциональный продукт идеально подходит для клиентов в плане сокращения расходов на строительство сети с одновременным повышением офисной и эксплуатационной эффективности.

Предлагаемые компанией Huawei, - услуги сетей передачи данных обслуживают клиентов и партнеров в различных отраслях более чем в 170 странах и регионах, включая компании из списка Fortune Global 500. В перспективе Huawei продолжит сотрудничество с партнерами в целях открытого сотрудничества и непрерывного внедрения инноваций, углубленного освоения различных отраслей, дальнейшего повышения конкурентоспособности интеллектуальных облачных сетей и, в конечном итоге, создания дополнительных ценностей для клиентов и всей отрасли в целом.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2013165/image_986294_40312744.jpg

 

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