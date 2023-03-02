Huawei Intelligent Cloud-Network Solution создает цифровую основу для высочайшего качества обслуживания за счет упрощенных сетей

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ - На выставке Mobile World Congress (MWC) 2023 компания Huawei провела свою ежегодную конференцию IP Club Carnival, в которой собрались ведущие аналитики и отраслевые специалисты для изучения будущего IP-сетей. На этом мероприятии компания Huawei ознакомилась с последними изменениями в сценариях корпоративных услуг и продемонстрировала свой интеллектуальный Cloud-Network Solution с четырьмя усовершенствованными возможностями: упрощенная архитектура, высочайший уровень обслуживания, упрощенная эксплуатация и техническое обслуживание и исключительная надежность, что еще больше ускоряет цифровую трансформацию предприятий.

Speech by Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line

По данным Стивена Чжао, гибридная работа стала новой нормой, а видеоконференц-связь признана обязательным офисным и производственным инструментом. В современном интернете на видео-трафик приходится более 80% от общего объема трафика. Согласно оценкам, к 2025 году компании 90%, особенно в производственном и розничном секторах, будут развертывать свои услуги в облаке.

По мере резкого роста масштабов и сложности сетей 80% предприятия сталкиваются с проблемой более чем 20 систем эксплуатации и технического обслуживания. В частности, кампусные сети, широкополосные вычислительные сети (WAN) и сети центров обработки данных (DCNs) в значительной степени зависят от эксплуатации и технического обслуживания вручную. Для решения этих проблем компания Huawei полностью модернизировала свой интеллектуальный сервис Cloud-Network Solution с четырьмя основными возможностями: упрощенная архитектура, высочайший уровень обслуживания, упрощенная эксплуатация и техническое обслуживание и исключительная надежность.

Для кампусных сетей, - Huawei полностью модернизировала свое решение CloudCampus 3,0 и представила флагманские продукты, включая флагманский основной коммутатор корпоративного класса CloudEngine S16700 и первый в отрасли Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T корпоративного класса. Кроме того, Huawei представила интеллектуальное решение для обеспечения безопасности видеоконференций и решение EasyBranch.

Для сетей центров обработки данных Huawei запустила модернизированную систему Easy CloudFabric Solution с программными и аппаратными прорывами. В частности, Huawei выпустила первый в отрасли коммутатор для центров обработки данных, разработанный для диверсифицированных вычислительных мощностей - CloudEngine 16800-X, чтобы помочь клиентам из разных отраслей перейти к эре диверсифицированных вычислений. Совместно с одним из первых клиентов компания Huawei также представила лучшее в отрасли решение для сетей автономного вождения в центрах обработки данных L3.5+. Благодаря новым усовершенствованиям, позволяющим упростить развитие, развертывание и возможности эксплуатации и технического обслуживания, это перспективное решение обеспечивает высокую степень конвергенции приложений и сетей, а также создает непревзойденные возможности для мультиоблачных гетерогенных сетей.

Для сетей WAN модель Huawei обновила облачный сервис WANs за счет полностью модернизированного решения CloudWAN 3,0, упрощающего сети, архитектуру и устройства. Кроме того, Huawei представила многосервисный комбинированный транспортный маршрутизатор NetEngine 8000 F8. Благодаря таким выдающимся функциям, как единая сеть для всех и интеллектуальному управлению трафиком, этот многофункциональный продукт идеально подходит для клиентов в плане сокращения расходов на строительство сети с одновременным повышением офисной и эксплуатационной эффективности.

Предлагаемые компанией Huawei, - услуги сетей передачи данных обслуживают клиентов и партнеров в различных отраслях более чем в 170 странах и регионах, включая компании из списка Fortune Global 500. В перспективе Huawei продолжит сотрудничество с партнерами в целях открытого сотрудничества и непрерывного внедрения инноваций, углубленного освоения различных отраслей, дальнейшего повышения конкурентоспособности интеллектуальных облачных сетей и, в конечном итоге, создания дополнительных ценностей для клиентов и всей отрасли в целом.

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