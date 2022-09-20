Huawei инвестирует 300 млн долл. в программу поддержки глобальных партнеров

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HC2022

Sep 20, 2022, 00:00 ET

БАНГКОК, 20 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Во второй день проходящей в Бангкоке конференции HUAWEI CONNECT 2022 компания Huawei представила ряд инновационных инфраструктурных решений для обеспечения цифровизации отраслей за счет поиска подходящих технологий для правильного сценария применения и объявила о начале реализации программы Huawei Empower Program, в рамках которой в течение следующих трех лет будет инвестировано 300 млн долл. США в поддержку глобальных партнеров.

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Ryan Ding, President of Huawei Enterprise BG
Ryan Ding, President of Huawei Enterprise BG

Представители отрасли собрались вместе и провели обсуждения будущих направлений и возможностей отраслевой цифровизации, объединенные темой «Инновационная инфраструктура для раскрытия цифрового потенциала» (Innovative Infrastructure to Discovery Digital). Они проанализировали проблемы различных отраслей, стремящихся к переходу на цифровые технологии, а компания Huawei представила решения, подкрепленные ее технологическими возможностями, которые помогут в преодолении этих проблем.

Президент Huawei Enterprise BG Райан Дин (Ryan Ding) в своей вступительной речи «Расширение возможностей и создание ценности» (Empowering Industry, Creating Value) заявил: «Углубление цифровой трансформации поможет компаниям лучше адаптироваться к постоянно меняющемуся миру. Компания Huawei тесно сотрудничает со своими партнерами в целях поиска подходящих технологий для правильного сценария, оказания поддержки клиентам в осуществлении цифровой трансформации и реализации потенциала цифровых технологий».

По словам г-на Дина, используя свои технологии сетевого взаимодействия, вычислительные и облачные технологии, компания Huawei вместе со своими партнерами стимулирует непрерывное внедрение инноваций в отрасли и синергию различных технологий, создавая решения на основе сценариев для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Он добавил, что это повысит ценность и облегчит для клиентов заключительный этап цифровой трансформации.

Вице-президент Huawei Enterprise BG Боб Чен (Bob Chen) рассказал о том, что синергия различных технологий имеет решающее значение для поиска нужных технологий для правильного сценария. В своей вступительной речи «Инновационная цифровая инфраструктура ускоряет цифровую трансформацию» (Innovative Digital Infrastructure Accelerates Digital Transformation) он отметил: «Данные лежат в основе цифровой трансформации, а их прием, передача, хранение и анализ являются ключевыми шагами. Компания Huawei предоставляет полный спектр продуктов и портфелей продуктов для поддержки комплексной обработки данных, ускоряя цифровую трансформацию клиентов».

На этом мероприятии компания Huawei запустила программу Huawei Empower Program, цель которой заключается в содействии партнерам по всему миру в развитии процветающей цифровой экосистемы. В рамках этой программы компания Huawei будет осуществлять совместную инновационную деятельность с партнерами через OpenLabs, расширять возможности партнеров за счет нового рамочного механизма, нового плана и интегрированной платформы, а также создавать кадровый резерв в рамках программ Huawei ICT Academy и Huawei Authorized Learning Partner (HALP) (HALP). Компания Huawei также объявила о том, что в течение следующих трех лет она инвестирует в эту программу 300 млн долл. США для поддержки глобальных партнеров.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1901285/Ryan_Ding_HC2022.jpg

SOURCE HC2022

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