HUAWEI Mobile Services впервые представляет широкий спектр новинок на MWC 2022

Компания Huawei, представленная на стенде 1H50 в зале №1, расположенном на улице Fira Gran Via в Барселоне, впервые показывает разработчикам и потребителям со всего мира ПК-версии HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery, HUAWEI Assistant·TODAY, а также поисковик Petal Search, модернизированный под очки дополненной реальности.

Кроме того, Huawei впервые демонстрирует от первого лица возможности ряда новинок на выставочной площадке экосистемы HMS, включая HMS для ПК, обеспечивающих Smart Office, HUAWEI Ads, HMS Core Kits, Petal Search, Petal Maps и пр.

HMS укрепляет свои позиции в качестве 3-й в мире мобильной экосистемы, насчитывающей более 5,4 млн зарегистрированных разработчиков и расширяющуюся пользовательскую базу, численность которой составляет 730 миллионов пользователей устройств Huawei. Компания HMS Core активно открывает межплатформенную экосистему, обеспечивая поддержку множества устройств, включая смартфоны, планшеты, интеллектуальные экраны и персональные компьютеры.

Huawei запускает новое межплатформенное программное обеспечение для поддержки Smart Office

На MWC 2022 компания Huawei представляет новейшее оборудование, а также ряд новых интеллектуальных решений, ориентированных на возможности Smart Office. Сюда относится выпуск новейшей флагманской версии MateBook X Pro 2022, а также — в рамках HMS для ПК — ПК-версий HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery и HUAWEI Assistant·TODAY.

Облачный сервис HUAWEI Mobile Cloud для ПК, доступный более чем в 20 странах/регионах, обеспечивает пользователям возможности «живой» синхронизации на различных устройствах посредством единой учетной записи с использованием HUAWEI ID. Пользователи могут осуществлять быстрый поиск новейших папок с файлами и даже URL-ссылок и получать доступ к ним.

Благодаря HMS для ПК такие услуги, как AppGallery, теперь доступны на ПК. С помощью HUAWEI Mobile Application Engine пользователи могут загружать мобильные приложения на ноутбуки через версию AppGallery для ПК. Кроме того, AI Search позволяет пользователям просматривать локальные или сетевые файлы с новообретенной точностью и эффективностью на всех устройствах.

Другой привлекательной возможностью HMS для ПК является HUAWEI Assistant·TODAY. Этот высокоэффективный персональный интеллектуальный помощник также может использоваться для получения доступа к информации в режиме реального времени с помощью интеллектуальных рекомендаций, оптимизированных под потребности пользователей.

После демонстрации HUAWEI MatePad Paper на MWC 2022 планируется дальнейшее расширение возможностей работы на различных устройствах с более чем 2 миллионами разнообразных вариантов выбора от ведущих контентных партнеров и издателей, доступных через HUAWEI Books в рамках межплатформенного взаимодействия в экосистеме HMS.

Petal Search и Petal Maps обеспечивают возможность универсального поиска и навигации за пределами мобильного телефона

Работая с партнерами по всему миру, Petal Search выводит поиск на новый уровень с демонстрацией на MWC 2022 возможностей поиска объектов дополненной реальности через очки AR Glasses, разработанные отраслевыми партнерами и впервые представляемые участникам конференции. С помощью очков дополненной реальности пользователи могут осуществлять поиск информации, сочетая возможности мультимодального поиска, включая визуальный и голосовой, а также перевод в режиме реального времени с помощью Petal Search.

На конференции MWC 2022 Petal Maps демонстрирует использование аппаратного обеспечения мобильных телефонов и интеллектуальных алгоритмов для создания возможностей точного позиционирования, обеспечивая потребителям принципиально новый уровень навигации высшего класса. В то же время платформа Petal Maps помогает разработчикам и компаниям по всему миру добиваться коммерческого успеха за счет раскрытия своего потенциала.

Универсальная платформа для разработчиков по всему миру

HUAWEI DEVELOPERS — одна из ведущих сервисных платформ для разработчиков — предоставляет универсальные сервисы для разработчиков по всему миру, от разработки и тестирования до рекламы, монетизации и пр.

HMS непрерывно стимулирует новаторскую деятельность совместно с сообществом разработчиков, предлагая всеобъемлющий инструментарий посредством модуля дополненной реальности HMS Core 6, 3D-моделирования, а также комплекта Audio Editor Kit и пр.

Благодаря таким инициативам, как HUAWEI Women Developers, HUAWEI Developer Academy, конкурс инноваций HMS Apps Up и программа Shining Star, компания Huawei непрерывно движется к построению сообщества, а также стимулирует процессы внедрения инноваций и поиска решений в тесном взаимодействии со своими партнерами.

Huawei также предлагает полномасштабную поддержку разработчикам приложений, включая платформу HUAWEI AppGallery Connect, предоставляющую широкий спектр ресурсов − от разработки, распространения, эксплуатации и анализа данных до разработчиков по всему миру.

Кроме того, HUAWEI Ads помогает разработчикам охватывать пользователей с помощью мобильных сервисов HUAWEI Mobile Services, предустановленных на устройствах Huawei, а именно AppGallery, Petal Search, HUAWEI Video и HUAWEI Music. Это стало возможным благодаря тому, что HUAWEI Ads собирает воедино более 36 тысяч сторонних издателей и Supply-Side Platform (SSP) экосистемы HMS по всему миру.

Цель Huawei — построение будущего со всесторонним взаимодействием

Используя преимущества своей новейшей аппаратно-программной синергии и новинки, продемонстрированные на MWC 2022, компания Huawei продолжает тесно сотрудничать со своими партнерами и разработчиками, сосредоточившись на своей концепции "1+8+N" с целью обеспечения потребителям по всему миру возможностей All-Scenario Seamless AI Life.

Компания Huawei нацелена на расширение своих возможностей и установление более плодотворных и взаимовыгодных партнерских отношений с разработчиками в целях дальнейшего роста экосистемы HMS по всему миру. Это включает в себя расширение AppGallery, HMS Core и пяти базовых сервисных модулей HMS.

Более подробная информация о работе компании Huawei на выставке MWC 2022 представлена на странице: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

Информация о HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services входит в состав Huawei Consumer Business Group, целью которой является обеспечение всеобъемлющего мобильного взаимодействия пользователей по всему миру. В число этих сервисов входят Mobile Cloud, AppGallery, Video, Themes, Screen Magazine и др. По состоянию на 31 декабря 2021 года HUAWEI Mobile Services охватывают 730 миллионов пользователей более чем в 170 странах, обеспечивая возможность вести интеллектуальный образ жизни для каждого пользователя устройств Huawei.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1755473/HUAWEI_Mobile_App_Engine_PC.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei