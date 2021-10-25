Huawei о дополнительной поддержке для разработчиков и новых возможностях HMS

В своей вступительной речи на тему создания новой экосистемы HMS руководитель подразделения потребительских облачных сервисов Huawei Consumer Business Group, генеральный директор Huawei Cloud BU Чжан Пинъань (Zhang Ping'an) сообщил, что в настоящее время на платформе зарегистрировано 5,1 млн разработчиков со всего мира, они интегрировали уже более 173 тыс. приложений, используя инструменты HMS Core. На сегодняшний день услугами платформы пользуются 580 млн ежемесячных активных пользователей, к ней подключено свыше одного миллиарда устройств. Чжан Пинъань также представил новую версию HMS Core 6 и обновления для пяти основных сервисов платформы, призванные помочь разработчикам удовлетворить растущую потребность в интеллектуальных функциях своих приложений.

«В основе создания экосистем будущего лежат инновации, которые рождаются в умах разработчиков. «Huawei стремится ускорить наступление будущего, в котором идеи разработчиков сочетаются с уже имеющимися возможностями, а также новаторством во всех сферах», — заявил Чжан Пинъань.

Платформа HMS продолжает быстро развиваться при поддержке разработчиков со всего мира

В 2018 году, когда AppGallery и HUAWEI Music стали доступны иностранным пользователям, количество разработчиков, зарегистрированных на платформе HMS, составляло всего лишь 560 тысяч. После выхода HMS Core 4 в 2019 году и объявления компании Huawei о своих планах по созданию глобальной мобильной экосистемы к платформе присоединились 1,3 млн разработчиков, привлеченные ее 14 основными инструментами. В 2020 году HMS Core 5 включала в себя уже более 50 опций в 7 категориях помимо пяти основных сервисов, и количество разработчиков из разных стран выросло до 2,3 млн человек. Сейчас экосистема HMS занимает прочные позиции в качестве третьей по величине мобильной экосистемы в мире.

За три квартала текущего года в AppGallery было запущено более 332,2 млрд приложений по всему миру, конечными пользователями стали 730 млн владельцев устройств Huawei, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество запусков приложений Quick Apps превысило 11,5 млрд раз — плюс 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Преимущества кроссплатформенности HMS Core 6 для разработчиков приложений

Выпущенная в июле версия HMS Core 6 расширила возможности разработчиков по повышению конкурентоспособности их приложений за счет 69 наборов инструментов и 21 738 API-протоколов. По сравнению с HMS Core 5 в последней версии добавлены 13 опций для обеспечения кроссплатформенности и 8747 новых API.

Недавно выпущенные наборы инструментов AV Pipeline Kit, 3D Modeling Kit, Video Editor Kit, Audio Editor Kit и 5G Modem Kit облегчают работу над приложениями в сфере мультимедиа, графики, технологий искусственного интеллекта (AI), а также упрощают защиту авторских прав и системное проектировние. Также компания Huawei выпустила обновления для существующих сервисов, например Computer Graphics Kit и Network Kit, стремясь удовлетворить растущую потребность в интеллектуальных функциях приложений и расширить возможности своих партнеров.

Версия HMS Core 6 содержит 11 новых инструментов в области мультимедиа, добавлены новые возможности для редактирования видео- и аудиоматериалов. Video Editor Kit — это универсальный набор инструментов, который легко интегрировать в приложение, чтобы предоставить пользователям возможность базового редактирования видеороликов (импорт и экспорт видео, редактирование, рендеринг и управление медиаресурсами). С его мощными, интуитивно понятными функциями с поддержкой различных версий ОС разработчикам легко создавать приложения для редактирования видео на все случаи жизни. Audio Editor Kit предназначен для редактирования аудиофайлов, в нем представлены опции разделения источников звука, работа с пространственным звуком, сменой голоса, шумоподавление и звуковые эффекты. Это комплексное решение для разработчиков приложений, связанных с обработкой аудиофайлов, упрощающее и удешевляющее процесс их создания.

В версии HMS Core 6 было добавлено или улучшено семь инструментов по работе с графикой, отдельно запущен набор для 3D-моделирования 3D Modelling Kit. В данном наборе на базе технологий искусственного интеллекта поддерживается выбор нескольких фотографий одним щелчком мыши и автоматическое создание 3D-моделей. Это повышает эффективность моделирования при минимальном профессиональном опыте. Кроме того, в наборе Computer Graphics Kit впервые представлена техника объемного рендеринга (volumetric fog), предусматривающая трассировку лучей в Scene Kit в режиме реального времени для динамического отображения мобильных игровых объектов. Отслеживание уровня освещенности среды с помощью AR Engine обеспечивает реалистичность света при игре, эта функция особенно полезна для игр в стиле киберпанк.

Для работы с технологиями искусственного интеллекта компания Huawei представила SignPal Kit. С помощью этого набора инструментов можно преобразовывать текст в язык жестов и выражения лиц. Функция работает в режиме реального времени с точностью более 90%. Подобные приложения приносят пользу людям с потерей слуха, устраняя барьеры в общении.

Платформа HMS Core предлагает разработчикам множество возможностей по созданию качественных приложений за счет интегрированных интеллектуальных функций для любого сценария использования и вида устройств — смартфонов, планшетов, умных телевизоров, носимых и аудиоустройств. Данные возможности походят для разработки приложений на базе Android, HarmonyOS и iOS, тестирование ведется с помощью кросс-платформенных сред разработки, например React Native и Cordova.

Обновления сервисов HMS core способствуют внедрению интеллектуальных функций в приложения

С учетом растущей популярности интеллектуальных функций среди пользователей и, соответственно, разработчиков приложений компания Huawei анонсировала новые обновления для платформы HMS Core посредством службы aPaaS в Huawei Cloud.

Чжан Пинъань добавил: «Наша цель — обновить ядро нашей платформы с использованием облачных технологий для повышения качества обслуживания разработчиков приложений из разных стран.

Платформы Petal Search и Petal Maps получат обновления в ближайшие месяцы и будут доступны разработчикам в виде облачных сервисов, отражая наше стремление предоставить разработчикам доступ к самым инновационным инструментам.

Huawei уже готовит обновления для своего популярного продукта Petal Search. Petal Search 2.0 превратится в мультимодальную поисковую систему нового поколения на базе ИИ, предлагающую инновационные возможности для поиска в 20 с лишним отраслях, включая новости, видео, покупки, авиабилеты, местный бизнес и многое другое. Сервис переведен на более чем 70 языков. Petal Search работает в 170 странах.

Предлагая поиск как услугу (Search as a Service), компания Huawei поставляет Petal Search с помощью SDK на стороне устройства и облачных API. Таким образом партнеры компании по экосистеме могут предоставлять оптимальные поисковые возможности в своих мобильных приложениях. В среднем Petal Search обрабатывает восемь миллиардов запросов в день, обеспечивая быстрое распространение контента среди пользователей через запатентованную платформу управления UniBox от Huawei.

Petal Maps — еще один пример технологий производства Huawei, который помогает разработчикам соответствовать высоким стандартам сервиса компании. В ходе конференции представители компании поделились данными о том, как Petal Maps удалось собрать свыше 260 млн единиц информации о точках интереса (по сравнению со 180 млн) и 690 млн адресов (по сравнению с 470 млн), расширив возможности разработчиков по позиционированию в рамках новых сценариев. Приложение Petal Maps, удостоенное награды Red Dot Design Award за интерактивный опыт, доступно в 140 странах и насчитывает около 10 млн пользователей.

За счет обновления платформы Petal Maps будет предлагать еще больше функций, включая высокоточное позиционирование, отображение топографической карты, разнообразные интерактивные опции для работы с картой, расширенный поиск данных, качественное управление движением по полосам, а также доступ к Map Studio. Для повышения удобства работы с платформой Petal Maps опция flyTo была включена в режим отображения карты. Теперь разработчики могут настраивать свои карты для большей реалистичности и удобства пользователей. Иностранным разработчикам уже открыт доступ к Map Studio для настройки карт с помощью пользовательских шаблонов и редактора стилей. Платформа также содержит улучшенные функции по обеспечению конфиденциальности, компания Huawei серьезно относится к защите данных своих пользователей.

Компания Huawei использует ежегодную конференцию HDC для установления более тесных связей с разработчиками, демонстрации новинок и обновлений, которые обеспечивают новаторство компании в своей области.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1667747/1.jpg

SOURCE Huawei