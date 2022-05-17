Huawei объявляет о выездной выставке ИКТ 2022 в Центральной, Восточной и Северной Европе

Посетители выездной выставки Huawei познакомятся с новейшей продукцией компании Huawei, включая Campus Networks, которые идеально подходят для создания полностью беспроводной, интеллектуальной сети студенческого городка, полнокомплектные центры обработки данных Data Centers и облачные хранилища Huawei Clouds, обеспечивающие стабильное и надежное облачное обслуживание. Компания Huawei также представит новейшие решения для различных отраслей образования, электронного управления, финансов, услуг Интернет-провайдеров и электроэнергетики. Кроме того, выставка предоставляет возможность пообщаться с группой экспертов Huawei и опробовать продукты Huawei на месте.

Компания Huawei считает, что технологии не должны идти против природы. Наоборот, они должны способствовать процветанию природы и снижению воздействия деятельности человека на планету. В ходе выездной выставки также будут представлены многочисленные проекты с участием множества партнеров по защите природных экосистем по всему миру с использованием цифровых технологий. Эти проекты осуществляются по всей Европе в рамках долгосрочной инициативы Huawei по внедрению цифровых технологий TECH4ALL, запущенной в 2019 году, и уже оказывают положительное влияние на биоразнообразие.

«Целью этой выездной выставки является демонстрация ключевых продуктов и решений, необходимых для продолжения процесса преобразований. Нашей выездной выставкой мы хотим стимулировать открытые дискуссии, обмен знаниями и представление технологий будущего. Компания Huawei активно поддерживает развитие местных сообществ и предприятий», — заявил президент группы Huawei в Центральной, Восточной и Северной Европе Уилли Сон (Willi Song).

На протяжении более чем 11 лет компания Huawei стремится развивать местные кадры и способствовать более глубокому пониманию и повышению интереса к сектору информационно-коммуникационных технологий. Академия ИКТ Huawei является совместным проектом компании Huawei с университетами по всему миру с 2020 года. В рамках этого проекта специалисты в области информационно-коммуникационных технологий и студенты получают необходимую квалификацию и трудовые навыки. «В 2021 году компания Huawei сотрудничала более чем с 60 университетами и обучала более 3000 студентов Центральной, Восточной и Северной Европы. Кроме того, более 11 000 человек получили сертификаты Huawei», — заявил Уилли Сон.

Он добавил, что компания Huawei объявила о дальнейшем расширении своих инициатив по развитию цифровых талантов. Компания Huawei стремится развивать больше специалистов в области ИКТ с помощью нескольких программ, включая «Семена будущего». К концу 2021 года 1688 студентов (420 студентов в 2021 году) из 26 стран прошли обучение по этой программе в университетах-партнерах Центральной, Восточной и Северной Европы. Реализуя социальную программу «Тысяча мечтаний» и проект мобильного кабинета цифрового обучения SmartBus, компания Huawei стремится познакомить большее число людей с преимуществами цифровых технологий и предоставить им возможность доступа к цифровым знаниям и их использования.

За последние 11 лет компания Huawei оказывала помощь клиентам в различных отраслях. В перспективе компания Huawei Enterprise продолжит сотрудничать со своими партнерами в целях обеспечения цифровой трансформации государственных предприятий и корпораций.

Более подробная информация о выездной выставке ИКТ Huawei Enterprise 2022 представлена на сайте: https://e.huawei.com/se/special_topic/event/2022q1/2022-CEE-Roadshow

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1819314/image_1.jpg

SOURCE Huawei