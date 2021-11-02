Huawei Petal Search становится одной из 2-х ведущих мобильных поисковых систем в регионе

Укрепив свои позиции в в регионе, мобильная поисковая система Petal Search продолжает расширять свое присутствие, преодолевая новые рубежи благодаря поддержке пользователей.

Глокальная стратегия развития: компания Huawei непрерывно внедряет инновации для удовлетворения потребностей региона

Признавая, что удовлетворенность пользователей лежит в основе успеха поисковой системы Petal Search, компания ведет непрерывную работу по ее совершенствованию для предоставления потребителям в регионе Ближнего Востока и Африки услуг, адаптированных к их потребностям.

При разработке новых функций Petal Search специалисты компании Huawei учитывают специфические ограничения, с которыми могут столкнуться потребители, и стараются сделать поиск и просмотр информации в Интернете простым и интуитивно понятным. В Азии и Африке у пользователей возникают проблемы, связанные с высокими расценками на мобильный трафик и низкой скоростью передачи данных в сети.

В частности, большой объем трафика, как правило, требуется для передачи музыкальных файлов, изображений и видео, что приводит к высокому спросу на возможность просмотра файлов без использования мобильного трафика. Учитывая эту местную особенность, в новой модели смартфона Nova 8 от Huawei мобильная поисковая система Petal Search предусматривает возможность просмотра мультимедийных файлов без использования потоковой передачи. Добавление такой функции значительно повысило показатели пользовательской активности.

Еще одной удобной, ориентированной на пользователя, опцией Petal Search является функция универсальной загрузки и передачи, благодаря которой пользователи могут скачивать и моментально обмениваться любимыми приложениями непосредственно через поисковую систему.

Расширение глобального присутствия через использование возможностей местных рынков

Компания стремится расширять глобальное присутствие Petal Search, прежде всего, через максимальное использование ее возможностей в качестве местной мобильной поисковой системы, адаптированной к уникальному климату и культуре каждой страны, как это было сделано в регионе Ближнего Востока и Африки.

Например, в странах Центральной и Восточной Африки Petal Search предлагает локализованный поиск новостного контента и сценарии автоматического продвижения данных (APS), что позволяет пользователям следить за местными новостями и важными уведомлениями о COVID-19, а также узнавать о таких значимых национальных достижениях, как первая олимпийская медаль, завоеванная Южной Африкой на Играх в Токио.

Кроме того, функция APS обеспечивает информацию о проведении праздничных мероприятий, новостях туризма, ситуации на дорогах и так далее. Благодаря APS, любители шопинга, использующие поисковую систему Petal Search, смогут получать уведомления о распродажах и самых выгодных предложениях. Спортивным болельщикам также понравится новая поисковая система, так как им будут немедленно направляться сообщения об интересующих их спортивных событиях.

Еще одним важным преимуществом мобильной поисковой системы Petal Search является непрерывная работа над совершенствованием индивидуальной настройки домашней страницы, которая предлагает потребителям возможность настраивать свои предпочтения, используя модуль настройки значков на домашней странице местного локализованного сайта.

Обеспечение безопасности и здоровья пользователей

Благодаря лежащей в ее основе передовой технологии мобильная поисковая система Petal Search способствует обеспечению безопасности и здоровья пользователей. Функция APS обеспечивает подробную актуальную информацию о развитии ситуации с COVID-19 в местах проживания пользователей в регионе Ближнего Востока и Африки, включая данные о количестве новых случаев заболевания, вакцинации и возможных новых путях передачи инфекции, что позволяет пользователям принимать необходимые меры для защиты себя и окружающих.

Кроме того, интегрированная в поисковую систему Petal Search функция APS в самом прямом смысле слова защищает пользователей от перегревания, направляя им уведомления об ожидаемом повышении температуры воздуха. Так, в Кувейте система оповещения пользователей активируется при предполагаемом превышении температурного значения в 45 градусов Цельсия.

За 24 часа до прогнозируемого превышения указанного значения Petal Search автоматически отправляет своим пользователям копию push-уведомления, заставляя их обратить внимание на опасную для здоровья температуру. Ежедневно отправляется не более одной копии такого уведомления, что позволяет своевременно и ненавязчиво предупреждать пользователей об опасности.

Поисковая система Petal Search продолжает успешно укреплять свои позиции

Ориентируясь на потребителей и разрабатывая инновационные решения, адаптированные к их потребностям, компании Huawei удалось укрепить свои позиции на рынках региона Ближнего Востока и Африки и достичь впечатляющих результатов всего через год после запуска своей новой мобильной поисковой системы Petal Search.

Инновационные решения, которые легли в основу Petal Search, ориентированные на зарубежных потребителей, быстро повысили ее популярность и обеспечили рекордный рост количества применяющих ее пользователей. Использование интеллектуальных технологий в сочетании с развитием отношений с местными партнерами позволит Petal Search использовать модель, отработанную в регионе Ближнего Востока и Африки, для превращения в глобальную мобильную поисковую систему.

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SOURCE Huawei