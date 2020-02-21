Huawei представила лучшую сеть 5G, способствующую коммерческому успеху технологий нового поколения

Как гласит китайская пословица, "чтобы стать богатым, сначала проложите дорогу". Так и коммерческий успех операторов должен основываться на самой современной 5G-сети, отличающейся простотой, интеллектуальностью, экологичностью, а также поддержкой сверширокой пропускной способности и комплексного внедрения технологий ИИ.

Сверхсовременная сеть 5G, презентация которой состоялась в ходе мероприятия, - это не просто демонстрационная модель. Система включает в себя ряд продуктов и решений, в числе которых: упрощенная сеть радиодоступа (RAN), умная IP-сеть, транспортная сеть со сверхширокой полосой пропускания, "зеленые соединения", а также комплексные сервисы 5G на базе технологий ИИ.

Упрощенная сеть RAN ускоряет процессы развертывания 5G: в основе упрощенной сети RAN лежат три продукта: самая легкая в отрасли антенна Massive MIMO 3-го поколения; антенная система Blade AAU с высочайшим уровнем интеграции; а также сверширокополосная AAU 400 МГц. Эти решения ориентированы на устранение разнообразных "болевых точек" в ходе монтажа, комплектования площадок и распределения разрозненных частотных диапазонов, содействуя операторам в быстром развертывании 5G. Антенна Massive MIMO 3-го поколения с поддержкой 64T64R отличается малым весом и простотой установки. Blade AAU поддерживает активную и пассивную интеграцию во всех частотных поддиапазонах 6 ГГц, что заметно сокращает время, необходимое на комплектацию площадок базовых станций. Сверширокополосная система AAU 400 МГц опережает отрасль на целое поколение.

в основе упрощенной сети RAN лежат три продукта: самая легкая в отрасли антенна Massive MIMO 3-го поколения; антенная система Blade AAU с высочайшим уровнем интеграции; а также сверширокополосная AAU 400 МГц. Эти решения ориентированы на устранение разнообразных "болевых точек" в ходе монтажа, комплектования площадок и распределения разрозненных частотных диапазонов, содействуя операторам в быстром развертывании 5G. Антенна Massive MIMO 3-го поколения с поддержкой 64T64R отличается малым весом и простотой установки. Blade AAU поддерживает активную и пассивную интеграцию во всех частотных поддиапазонах 6 ГГц, что заметно сокращает время, необходимое на комплектацию площадок базовых станций. Сверширокополосная система AAU 400 МГц опережает отрасль на целое поколение. Умная IP-сеть является абсолютным лидером отрасли в вопросах поддержки обязательных SLA: посредством данного решения IP-сети типа "best-effort" могут с легкостью трансформироваться в системы с обязательными соглашениями SLA. Благодаря гибкому сетевому сегментированию на базе технологии FlexE, умная IP-сеть может похвалиться высочайшей в отрасли точностью "нарезки" на уровне 1 Гб/с. Это в 5 раз выше среднеотраслевого показателя. Взаимодействуя с Network Cloud Engine (NCE) и используя SRv6, умная IP-сеть является первым решением, поддерживающим фиксированное время задержки. В основе этого решения также лежит технология потоковой информационной телеметрии (In-situ Flow Information Telemetry (iFIT)), а это означает, что на локализацию любой ошибки затрачиваются считанные минуты, а сама сеть является высокодоступной.

посредством данного решения IP-сети типа "best-effort" могут с легкостью трансформироваться в системы с обязательными соглашениями SLA. Благодаря гибкому сетевому сегментированию на базе технологии FlexE, умная IP-сеть может похвалиться высочайшей в отрасли точностью "нарезки" на уровне 1 Гб/с. Это в 5 раз выше среднеотраслевого показателя. Взаимодействуя с Network Cloud Engine (NCE) и используя SRv6, умная IP-сеть является первым решением, поддерживающим фиксированное время задержки. В основе этого решения также лежит технология потоковой информационной телеметрии (In-situ Flow Information Telemetry (iFIT)), а это означает, что на локализацию любой ошибки затрачиваются считанные минуты, а сама сеть является высокодоступной. Сверхширокополосная транспортная сеть с первым в отрасли модулем 800G: данный продукт обеспечивает скорость передачи данных на уровне 48 Тб/с по одиночному оптоволоконному кабелю, что на 40% выше среднеотраслевого показателя. Подобная технология гарантирует плавную модернизацию транспортной сети на протяжении следующих 10 лет.

данный продукт обеспечивает скорость передачи данных на уровне 48 Тб/с по одиночному оптоволоконному кабелю, что на 40% выше среднеотраслевого показателя. Подобная технология гарантирует плавную модернизацию транспортной сети на протяжении следующих 10 лет. "Зеленые соединения" снижают объемы потребления энергии базовыми станциями 5G: в антенной системе 5G AAU используются высокоинтегрированные чипы от компании Huawei, сокращающие потребление энергии на 15%. Решение PowerStar на базе технологий ИИ таже поддерживает координацию между различными стандартами и частотными диапазонами, снижая общий показатель потребления энергии сетью на 15-20%.

в антенной системе 5G AAU используются высокоинтегрированные чипы от компании Huawei, сокращающие потребление энергии на 15%. Решение PowerStar на базе технологий ИИ таже поддерживает координацию между различными стандартами и частотными диапазонами, снижая общий показатель потребления энергии сетью на 15-20%. Комплексные сервисы 5G с применением ИИ открывают путь к эпохе умных цифровых технологий: искусственный интеллект используется на всех этапах управления жизненным циклом 5G. Благодаря этому, процесс сетевого планирования становится более точным, обеспечивая повышенное качество обслуживания потребителей, а построение сети отличается большей гибкостью, гарантируя более высокое качество и таргетность сервисов, а также оперативное устранение всех возникающих проблем.

"Представленная нами сегодня сверхсовременная сеть 5G - это лишь верхушка громадного айсберга, - комментирует Пэн Сун. - Мы непрерывно вкладываем усилия и средства в развитие базовых теорий, разработку новых материалов и алгоритмов для передовых продуктов и решений в стремлении содействовать коммерческому успеху технологий 5G".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1093528/Peng_Song_Releases_5G_E2E_Solution.jpg

SOURCE Huawei