Huawei представляет инновационные решения для ЦОД и комплексов зданий на MWC 2022

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Huawei

Mar 04, 2022, 12:24 ET

В ходе выставки MWC 2022 компания Huawei представила публике полностековое решение для ЦОД и универсальные интеллектуальные системы для комплексов зданий, разработанные для ускорения цифровой трансформации и экологически безопасного развития бизнеса 

БАРСЕЛОНА (Испания), 4 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei провела саммит по промышленной цифровой трансформации в рамках Всемирного мобильного конгресса 2022 года (MWC 2022) в Барселоне (Испания). Во время саммита компания представила новейшие решения для центров обработки данных и интеллектуальных сценариев использования в комплексах зданий. В комплексах зданий к хранилищам центров обработки данных, вычислительным мощностям и энергоэффективности предъявляются высокие требования. Нередки случаи возникновения проблем при управлении разрозненными активами. Компания Huawei пригласила своих клиентов, партнеров и лидеров общественного мнения, чтобы обсудить отраслевые тенденции и познакомить их с методами цифровой трансформации. Представители компании поделились своим видением инновационного будущего, в котором сочетаются преимущества цифровых технологий, выгода для бизнеса и экологически безопасное развитие отрасли.

Mr. Li Peng, President of Huawei West European Region, delivered an opening speech
Mr. Li Peng, President of Huawei West European Region, delivered an opening speech
Mr. Chen Banghua, Vice President (VP) of the Huawei Enterprise Business Group, delivered a keynote speech
Mr. Chen Banghua, Vice President (VP) of the Huawei Enterprise Business Group, delivered a keynote speech
Mr. Li Peng, President of Huawei West European Region, delivered an opening speech Mr. Chen Banghua, Vice President (VP) of the Huawei Enterprise Business Group, delivered a keynote speech

В своей вступительной речи президент компании Huawei в Западной Европе Ли Пэн (Li Peng) подчеркнул, что в будущем ключевыми темами станут цифровая трансформация и защита окружающей среды. Компания Huawei предлагает инновационные решения в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также широкий ассортимент продукции для создания надежной инфраструктуры ИКТ и обеспечения цифровой трансформации в промышленных масштабах. В последние десятилетия компания Huawei уделяла повышенное внимание разработкам, призванным снизить энергопотребление и сократить выбросы углерода за счет внедрения инноваций в свою продукцию и решения.

Huawei представляет два инновационных решения для различных сценариев коммерческого использования 

Вице-президент компании Huawei Enterprise Business Group Чен Банхуа (Chen Banghua) выступил на саммите с вступительной речью «Погружение в цифровые технологии с инновационной цифровой инфраструктурой» (Dive into Digital with Innovative Digital Infrastructure), во время которой он объявил о запуске полностекового решения для ЦОД, предназначенного для использования в комплексах зданий. Г-н Чен также рассказал о новейших разработках компании в области цифровой трансформации в энергетике, финансах, транспорте и других отраслях.

Полностековое решение Huawei для центров обработки данных занимает лидерские позиции в области облачных технологий для высокопроизводительных сред, оставаясь при этом безопасным для окружающей среды. Интеллектуальное решение Huawei для комплексов зданий обеспечивает полностью беспроводной доступ, обновление сетевой архитектуры и гиперконвергенцию ИТ-инфраструктуры. Постоянные усилия компании Huawei по внедрению инноваций в сфере ИКТ и цифровой инфраструктуры заложили прочную основу для развития интеллектуального мира, отметил в своей речи г-н Чен.

Полностековое решение для ЦОД: компания Huawei поставляет все компоненты для инфраструктуры центров обработки данных вплоть до ИКТ-устройств и облачных платформ в целях обеспечения конвергенции программного и аппаратного обеспечения, междоменного производственного взаимодействия и других инноваций. Данное решение предназначено для создания высокопроизводительных, надежных и экологически чистых центров обработки данных с интеллектуальным управлением. Новаторство решения проявляется в следующих четырех областях.

  • Обновление вычислительных ресурсов и систем хранения данных: облачная платформа с интеллектуальным управлением самостоятельно распределяет вычислительные мощности. Использование инновационного блока цифровой обработки данных позволяет направить все мощности процессора на обработку сервисов, полностью раскрывая потенциал устройства и увеличивая емкость виртуальной машины на 30%. Модуль хранения взаимодействует с сетью NoF+, удваивая производительность.
  • Обновление сетевых ресурсов: централизованное управление сетью и быстрое комплексное предоставление услуг обеспечиваются за счет инновационной синергии DCI-DCN, позволяя создавать сети центров обработки данных с максимально гибкой и эффективной конфигурацией.
  • Обновление систем обеспечения бесперебойной работы: полностековое решение для аварийного восстановления предлагает комплексное резервное копирование, охватывающее как отдельный элемент оборудования, так и всю облачную платформу. Данное решение способно удовлетворить различные потребности при эксплуатации ЦОД, обеспечивая бесперебойную круглосуточную работу онлайн-сервисов. Комплекс технических средств для хранения данных на базе оптических технологий сокращает время переключения службы канала в режиме «активный–активный» до 5 мс. Это позволяет восстанавливать сервис хранения за одну секунду, что совершенно незаметно для пользователей.
  • Обновление средств обеспечения экологичности ресурсов: за счет инновационной конструкции систем охлаждения со сверхвысокой плотностью увеличена эффективность энергопотребления, а соответствующий годовой показатель снижен более чем на 14%. Сборная модульная модель аппаратной сокращает время развертывания более чем на 70%, при этом отсутствуют строительные отходы, а окружающей среде наносится лишь незначительный вред.

Интеллектуальное решение нового поколения для комплексов зданий: компания Huawei обновила и модернизировала офисную сеть, сетевую архитектуру и помещение для ИТ-оборудования — три основных модуля ИКТ-инфраструктуры в любом комплексе зданий. Это ускоряет интеллектуальную модернизацию и цифровую трансформацию комплексов зданий, предлагая более эффективное, экологичное и удобное обслуживание.

  • Интеллектуальное обновление офисной сети: запатентованные компанией Huawei технологии AirEngine Wi-Fi 6 и IdeaHub взаимодействуют друг с другом на основе уникальных интеллектуальных алгоритмов диспетчеризации мультимедиа. Они обеспечивают быстрый доступ к собраниям, беспроводную проекцию экрана и проведение видеоконференций в формате 4K, Hi-Fi аудио и с нулевым зависанием кадров.
  • Обновление сетевой архитектуры: процесс основан на инновационной технологии передачи данных на большие расстояния с помощью нескольких технологий (беспроводная сеть, медный и оптический кабели), благодаря чему новое решение Huawei обеспечивает высокоскоростную связь и электропитание для удаленных устройств. Данное решение меняет определение упрощенной архитектуры для сетей нового поколения в комплексах зданий, в результате обновления структура сетевой архитектуры меняется и ей присваивается второй уровень вместо третьего. Кроме того, использование решения сокращает энергопотребление аппаратного помещения, а также всей сети и снижает общую стоимость владения на 38%.
  • Конвергенция помещений для ИТ-оборудования: традиционно при размещении ИТ-оборудования пользователи сталкиваются с такими проблемами, как рассредоточенность аппаратных средств и высокая потребляемая мощность. Решение Huawei основано на предварительно сконфигурированном дизайне «все-в-одном», в нем интегрированы все модули ИКТ для комплекса зданий (вычислительные мощности, хранилище, сеть, источник питания и т. д.) для создания гиперконвергентной аппаратной с ИТ-оборудованием. Даже отдельный шкаф может выступать в качестве центра обработки данных. Такая универсальная конструкция сокращает время развертывания системы на 88%, а общее энергопотребление снижается на 58%.

Сосредоточив свои усилия на двух основных сценариях использования, при разработке продукции для различных отраслей промышленности, например, для энергетики, транспорта и финансов, компания Huawei интегрирует ИКТ с учетом отраслевых тенденций и коммерческих потребностей клиентов. Благодаря новаторским решениям компания обеспечивает успех клиентов в области цифровой трансформации и модернизации.

  • В нефтегазовой отрасли самой сложной задачей всегда было управление состоянием трубопроводов, начиная от обеспечения их комплексной защиты до высоких затрат на техническое обслуживание, низкой эффективности проверок и мониторинга слепых зон. Разработанная компанией Huawei универсальная система оптических датчиков с инновационными алгоритмами уже используется в системе интеллектуального контроля за состоянием трубопроводов компании Shandong Jihua Gas. Это решение повышает точность выявления рисков до 97% по сравнению с более низким показателем в отрасли, составляющим 83%. После установки решения компания Jihua отметила повышение безопасности рабочих процессов, снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание трубопровода, а также значительный прогресс на пути к цифровому преобразованию.
  • В транспортной отрасли системы городской железнодорожной связи страдают от низкой пропускной способности, частых потерь пакетов при передаче данных в режиме реального времени и низкой эффективности развертывания системы. В результате внедрение ряда энергоемких систем, в частности, системы предварительной информации о пассажирах, часто откладывается. Разработанная компанией Huawei система беспроводной связи на базе технологии Wi-Fi 6 обеспечивает максимальную пропускную способность до 1,4 Гбит/с для поездов, движущихся со скоростью 160 км/ч. Кроме того, в данном решении реализована быстрая мягкая передача данных в течение 30 мс, что помогает обеспечивать стабильную работу городских железных дорог. За счет своей универсальной архитектуры данное решение отличается простотой развертывания и конфигурации, срок запуска сокращается на 67%.
  • В финансовой сфере банки сталкиваются с проблемами в виде высокого трафика, низкой скорости обслуживания и обработки данных, вызванных постоянными обновлениями и изменениями в сфере финансовых услуг. Устаревшие центры обработки данных на основе необлачной архитектуры имеют ограниченную пропускную способность. Модули внутренних систем зачастую тесно связаны друг с другом, поэтому центры обработки данных не в силах эффективно поддерживать быстрое развертывание инновационных услуг и рост служебного трафика. Для решения подобных проблем многие банки переходят от традиционной централизованной архитектуры к ее современной распределенной версии. Для того чтобы помочь своим клиентам в финансовой сфере, компания Huawei предлагает традиционным банкам облачную базу для цифровой трансформации, а цифровым банкам — возможность создания собственных платформ с высоким уровнем надежности, запуская крупномасштабное внедрение инноваций в отрасли.

Раскрытие бизнес-потенциала с помощью экологически чистых цифровых технологий: инновации для будущего 

По мере восстановления мировой экономики и общества после пандемии промышленная цифровая трансформация наверняка станет драйвером мирового прогресса. Цифровые технологии раздвигают границы и начинают играть все более важную роль в глобальном экономическом развитии.

В завершение саммита компания Huawei предложила внедрить инициативу, направленную на обеспечение экологически безопасного развития с помощью «зеленых» решений на базе ИКТ. Планируется использовать инновационные энергосберегающие технологии в целях повышения энергоэффективности ИКТ и достижения углеродной нейтральности в рамках отрасли. Инициатива охватывает три основных направления: ускорение развития возобновляемых источников энергии, цифровизация управления традиционными источниками энергии и обеспечение экологически безопасного развития бизнеса с помощью цифровых технологий и цифровой трансформации. Конечная цель внедрения данной инициативы — улучшить условия жизни, расширить возможности интеллектуального управления для бизнеса, сделать общество более инклюзивным и экологичным с помощью инновационных цифровых технологий.

В будущем компания Huawei продолжит работу над инновационными решениями для коммерческих организаций и гибкой, экологически чистой инфраструктурой ИКТ с интеллектуальными функциями. Компания намеревается внедрять принципы устойчивого развития с использованием ИКТ, а также расширять сферу использования систем на базе технологии цифровых двойников. Помимо этого, Huawei стремится обеспечить оптимальное качество обслуживания, повысить производительность, ускорить цифровую и экологически безопасную трансформацию различных отраслей, создавая новые преимущества для пользователей совместно со своими клиентами и партнерами.

Выставка MWC Barcelona 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via. В рамках мероприятия компания Huawei продолжит широко знакомить гостей и участников выставки и своих партнеров с последними тенденциями в отрасли, новыми преимуществами ИКТ для бизнеса, а также механизмами экологически безопасного развития.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1757723/Mr_Li_Peng_President_Huawei_West_European_Region_delivered_opening.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1757724/Mr_Chen_Banghua_Vice_President__VP__Huawei_Enterprise_Business_Group.jpg  

SOURCE Huawei

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