Huawei представляет первую в отрасли сеть автономного вождения L3.5 для дата-центров

По мере роста популярности цифровизации появляются все новые и новые приложения, а количество и категории сетевых устройств продолжают расти. Такой экспоненциальный рост создает огромную нагрузку на сети дата-центров (DCN), что приводит к учащению перебоев в их работе. Одним из побочных эффектов цифровизации является усложнение процессов эксплуатации и технического обслуживания (O&M) сетей. Для поддержания их работоспособности требуется все больше и больше технических специалистов по сетям. Однако вариант найма дополнительных сотрудников не выглядит ни экономически обоснованным, ни практически осуществимым. Компания Huawei ведет непрерывный поиск новых способов решения проблемы с постоянно растущей сложностью сетей, внедряя технологические инновации. В конечном итоге она предложила для ADN концепцию, обеспечивающую высокую степень автономности сетей — по аналогии с беспилотными автомобилями.

Компания Huawei включила в свое решение для сетей ADN шесть уровней (L0 – L5) автоматизации и интеллектуального управления, а также определила ключевые возможности и функции на каждом уровне. Эти шесть уровней охватывают весь жизненный цикл сети от ее планирования, разработки, эксплуатации и технического обслуживания до оптимизации, прокладывая путь к самореализации, самовосстановлению, самооптимизации и автономным DCN. В настоящее время сети ADN проходят долгосрочную эволюцию от уровня L0 к уровню L5. Помимо исследования стандартов и технологий сетей ADN компания Huawei совместно с партнерами разрабатывает систему оценки сетей ADN для использования ее критериев в качестве эталона для повышения уровня автоматизации и интеллектуального управления таких сетей.

В сентябре 2020 года Huawei представила свое решение на базе сети ADN уровня L3 для ЦОД, в котором реализована высокоуровневая автоматизация в рамках единой сети. За прошедший год ситуация в отрасли резко поменялась; цифровизация экономики идет полным ходом и превращается в ключевую движущую силу. Чтобы обеспечить актуальность своего решения для сетей ADN, компания Huawei объединилась с ведущими компаниями в различных отраслях для расширения базы исследований и практик применения сетей ADN. В рамках совместной работы было обнаружено, что сети DCN с облачными средами от разных производителей уже стали новой нормой, что привело к разрозненным функциям управления сетями и различным уровням автоматизации. Для решения этой проблемы партнеры пришли к единому мнению, что для устранения необходимости в ручном управлении требуется автоматизация сложных гетерогенных сетей сквозным способом (E2E) на протяжении всего жизненного цикла сетей DCN.

Учитывая это, в сентябре 2021 года компания Huawei запустила решение на базе сети ADN уровня L3.5 для дата-центров. В данном решении реализован ряд передовых технологий, например проектирование с учетом требований сервиса, уникальное для отрасли, а также использование фреймворка с открытым исходным кодом и унифицированной базы данных. Подобные преимущества позволяют новому решению обеспечивать высокоуровневую автоматизацию сети в режиме E2E, включая возможности унифицированного и недифференцированного управления и контроля сетей с разным количеством облачных сред, созданных разными производителями и использующихся в нескольких дата-центрах. Кроме того, решение Huawei предусматривает гибкие варианты сетевой оркестровки в совместном режиме и общесетевое моделирование. Эти функции позволяют развертывать многооблачные сети за считанные секунды.

В настоящее время сети DCN лежат в основе внедрения любых инноваций в сфере корпоративных услуг. Опция «сеть как услуга» (NaaS) в рамках сетей DCN упрощает этот процесс. Однако осуществлению подобного проекта мешают многочисленные сложности. Например, сети от разных поставщиков с несколькими облаками обладают неоднородной архитектурой, и требования к их эксплуатации и техническому обслуживанию также отличаются. Разработчики сетей заняты другими крупными заказами и не располагают временем для оптимизации уже существующих сетей. Именно поэтому компания Huawei внедряет разработанное ею решение на базе сети ADN уровня L3.5 для ЦОД. Huawei берет на себя ведущую роль в обеспечении возможности унифицированного, недифференцированного управления и контроля, а также гибкой оркестровки многооблачных гетерогенных сетей от различных поставщиков в режиме совместного управления. Данное решение также упрощает взаимодействие с корпоративными системами управления ИТ, внедрение NaaS и инноваций в области корпоративных услуг.

«Эволюция сетей ADN от уровня L0 до уровня L5 занимает много времени. Решение компании Huawei на базе сети ADN для дата-центров уже эволюционировало от уровня L3 до уровня L3.5, наглядно продемонстрировав, что сетевая автономия может быть достигнута не только в сетях DCN от одного поставщика, но также и в многооблачных сетях от нескольких поставщиков, — заявил Леон Ван (Leon Wang), президент подразделения Data Center Network Domain компании Huawei. — Также оно демонстрирует приверженность нашей компании решению наиболее актуальных для наших клиентов задач. В будущем компания Huawei продолжит отслеживать «болевые точки» наших клиентов совместно с отраслевыми партнерами и предлагать продуманные решения для сетей на основе технологий искусственного интеллекта, ускоряя переход сетей DCN к эпохе автономного вождения, которая характеризуется гибкостью, превосходным качеством обслуживания клиентов и эффективной эксплуатацией и техобслуживанием».

Компания Huawei проводит онлайн-конференцию HUAWEI CONNECT 2021 с 23 сентября по 31 октября. Тема данного мероприятия в этом году — «погружение в цифровой мир». Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы они могли повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса.

За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1635794/Eric_Xu_Huawei_s_Rotating_Chairman_introducing_Huawei_s_vision_ADN__Diving.jpg

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