Huawei представляет решение по аварийному восстановлению и резервному обслуживанию

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Huawei

Mar 02, 2022, 12:18 ET

Huawei представляет решение по аварийному восстановлению и резервному обслуживанию с целью содействия клиентам в достижении высокой надежности и устойчивой работоспособности 

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- В ходе Всемирного мобильного конгресса 2022 года компания Huawei представляет решение по аварийному восстановлению (DR) и резервному обслуживанию, позволяющее корпоративным пользователям достичь высокой надежности и устойчивой работоспособности в облачных сценариях, а также обеспечить перенос обслуживания в облачную среду.

Mr. Hank Stokbroekx, Vice President (VP) of Digitization and Technical Service Dept of Enterprise BG, delivered an opening speech
Mr. Hank Stokbroekx, Vice President (VP) of Digitization and Technical Service Dept of Enterprise BG, delivered an opening speech
Huawei DR and Backup Services Solution Architecture
Huawei DR and Backup Services Solution Architecture
Mr. Hank Stokbroekx, Vice President (VP) of Digitization and Technical Service Dept of Enterprise BG, delivered an opening speech Huawei DR and Backup Services Solution Architecture

Г-н Ханк Стокброэкс (Hank Stokbroekx), вице-президент департамента цифровизации и технического обслуживания подразделения корпоративных технологий, заявил: «На фоне взрывного развития цифровых технологий, включая облачные вычисления и обработку больших данных, облачно-ориентированные технологии, в частности контейнеры и микросервисы, вошли в фазу крупномасштабного применения быстрее, чем ожидалось. Huawei Enterprise Service стремится работать с клиентами для выполнения сложных задач, предоставляя многоуровневые решения по услугам аварийного восстановления на основе отраслевых стандартов, ускоряя цифровую трансформацию правительств и предприятий, а также партнеров нового типа.

По мере цифровой трансформации различных отраслей корпоративные информационные системы постепенно преобразуются из офисных в производственные. Особенно важное значение имеют устойчивость и целостность систем. В то же время в памяти сохраняются только 3% данных, формируемых различными системами, и только 10% данных защищены. Перед лицом таких угроз, как стихийные бедствия, программные и аппаратные сбои, вирусы и ложные срабатывания, перерывы в обслуживании или потеря данных могут приводить к серьезным экономическим убыткам и даже затрагивать источники средств к существованию людей.

Решение Huawei DR включает DR-консалтинг, проектирование архитектуры, DR-интеграцию и практическую отработку DR. В целях защиты всего жизненного цикла сервисных данных Huawei разрабатывает многоуровневое DR-решение от данных нижнего уровня до приложений верхнего уровня и от одиночных дата-центров до кросс-центров обработки данных. На основе накопленных за долгое время данных в области DR компания Huawei предлагает множество решений, включая локальную высокую доступность, внутригородскую DR, удаленную DR и многооблачную DR, удовлетворяющие стратегическим целям различных отраслей и обеспечивая соответствие стандартам ИТ-систем.

Выбор тех или иных конструкционных решений в сфере DR производится с учетом важности различных сервисных систем. Huawei предоставляет более 10 технических решений для DR, охватывающих четыре сценария: местная HA, внутригородская HA, удаленная DR и многооблачная DR — удовлетворяющие 6-уровневым требованиям к DR, изложенным в Требованиях к аварийному восстановлению информационной системы. Корпоративные пользователи могут выбирать соответствующие решения на основе своих собственных строительных требований и характеристик контроля.

Платформа интеллектуального управления Huawei (Huawei Intelligent Management Platform) с DR и функциями прогнозирования резерва, внесения неисправностей, обнаружения неисправностей, содействия в принятии решений, управления процессами, управления переключением DR, управления резервным копированием и восстановлением данных, управления эксплуатацией и техническим обслуживанием DR и резервирования, а также переключения DR и восстановления сервисов на основе аварийных ситуаций, связанных с обслуживанием клиентов. Поддерживает все возможные сценарии, самообслуживание арендаторов и восстановление данных, а также внедряет функцию «3Q» для быстрого установления границ, оперативного принятия решений и быстрого восстановления в аварийных ситуациях.

Huawei DR & Backup предлагает многочисленные решения в области DR, отвечающие нормативным требованиям различных отраслей, сокращающие период строительства для клиентов и повышающие эффективность переключения. С целью сосредоточиться на защите сервисных данных государственного и корпоративного уровня на протяжении всего жизненного цикла компания Huawei помогает клиентам повысить устойчивость бизнеса и достичь в нем успеха за счет совершенствования возможностей защиты данных и управления аварийным восстановлением.

Всемирный мобильный конгресс 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via. Подробнее: Enterprise businessplatform
https: / / e. huawei. com / en / events / huawei - enterprise - mwc - 2022

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1757733/Mr_Hank.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1757734/Huawei_DR_Backup_Services_Solution_Architecture.jpg  

SOURCE Huawei

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