Huawei представляет решение по аварийному восстановлению и резервному обслуживанию

Г-н Ханк Стокброэкс (Hank Stokbroekx), вице-президент департамента цифровизации и технического обслуживания подразделения корпоративных технологий, заявил: «На фоне взрывного развития цифровых технологий, включая облачные вычисления и обработку больших данных, облачно-ориентированные технологии, в частности контейнеры и микросервисы, вошли в фазу крупномасштабного применения быстрее, чем ожидалось. Huawei Enterprise Service стремится работать с клиентами для выполнения сложных задач, предоставляя многоуровневые решения по услугам аварийного восстановления на основе отраслевых стандартов, ускоряя цифровую трансформацию правительств и предприятий, а также партнеров нового типа.

По мере цифровой трансформации различных отраслей корпоративные информационные системы постепенно преобразуются из офисных в производственные. Особенно важное значение имеют устойчивость и целостность систем. В то же время в памяти сохраняются только 3% данных, формируемых различными системами, и только 10% данных защищены. Перед лицом таких угроз, как стихийные бедствия, программные и аппаратные сбои, вирусы и ложные срабатывания, перерывы в обслуживании или потеря данных могут приводить к серьезным экономическим убыткам и даже затрагивать источники средств к существованию людей.

Решение Huawei DR включает DR-консалтинг, проектирование архитектуры, DR-интеграцию и практическую отработку DR. В целях защиты всего жизненного цикла сервисных данных Huawei разрабатывает многоуровневое DR-решение от данных нижнего уровня до приложений верхнего уровня и от одиночных дата-центров до кросс-центров обработки данных. На основе накопленных за долгое время данных в области DR компания Huawei предлагает множество решений, включая локальную высокую доступность, внутригородскую DR, удаленную DR и многооблачную DR, удовлетворяющие стратегическим целям различных отраслей и обеспечивая соответствие стандартам ИТ-систем.

Выбор тех или иных конструкционных решений в сфере DR производится с учетом важности различных сервисных систем. Huawei предоставляет более 10 технических решений для DR, охватывающих четыре сценария: местная HA, внутригородская HA, удаленная DR и многооблачная DR — удовлетворяющие 6-уровневым требованиям к DR, изложенным в Требованиях к аварийному восстановлению информационной системы. Корпоративные пользователи могут выбирать соответствующие решения на основе своих собственных строительных требований и характеристик контроля.

Платформа интеллектуального управления Huawei (Huawei Intelligent Management Platform) с DR и функциями прогнозирования резерва, внесения неисправностей, обнаружения неисправностей, содействия в принятии решений, управления процессами, управления переключением DR, управления резервным копированием и восстановлением данных, управления эксплуатацией и техническим обслуживанием DR и резервирования, а также переключения DR и восстановления сервисов на основе аварийных ситуаций, связанных с обслуживанием клиентов. Поддерживает все возможные сценарии, самообслуживание арендаторов и восстановление данных, а также внедряет функцию «3Q» для быстрого установления границ, оперативного принятия решений и быстрого восстановления в аварийных ситуациях.

Huawei DR & Backup предлагает многочисленные решения в области DR, отвечающие нормативным требованиям различных отраслей, сокращающие период строительства для клиентов и повышающие эффективность переключения. С целью сосредоточиться на защите сервисных данных государственного и корпоративного уровня на протяжении всего жизненного цикла компания Huawei помогает клиентам повысить устойчивость бизнеса и достичь в нем успеха за счет совершенствования возможностей защиты данных и управления аварийным восстановлением.

Всемирный мобильный конгресс 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via. Подробнее: Enterprise businessplatform

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