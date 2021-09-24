Huawei представляет технологию защиты данных OceanProtect

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- На конференции Huawei Connect 2021 компания Huawei представила технологию защиты данных OceanProtect, охватывающую области послеаварийного восстановления и резервного копирования для обеспечения всесторонней защиты разнообразных типов данных на протяжении всего жизненного цикла. Она является составной частью технологии Huawei All-Flash Data Center, разработанной для создания быстродействующей, экологически чистой, надежной и интеллектуальной инфраструктуры для различных отраслей. В основе данного решения лежит концепция «полного послеаварийного восстановления "горячих" данных и быстрого резервного копирования и восстановления "теплых" данных», обеспечивающая бесперебойное обслуживание, нулевые потери данных и длительное сохранение данных.

В ходе конференции Huawei Connect 2021 компания Huawei запустила одну сессию с тематическим названием «Дата-центр All-Flash создает экологически чистую, надежную и интеллектуальную "магистраль" для обмена данными», на которой выступил один из докладчиков, руководитель отдела продаж систем хранения данных подразделения корпоративных технологий компании Huawei Майкл Фань (Michael Fan). Он представил широкий спектр уровней защиты, охватываемых технологией OceanProtect, отметив, что «с точки зрения сценариев послеаварийного восстановления (DR) она обеспечивает различные возможности, включая бесшлюзные активно-активные системы или системы с использованием трех дата-центров (3DC), отработки DR «в один щелчок» и автоматический ввод резерва (в течение нескольких секунд). В то время как для сценариев резервного копирования серия OceanProtect X обеспечивает быстрое резервное копирование, восстановление и эффективное сокращение пространства».

В первую очередь эта технология рассчитана на полное послеаварийное восстановление «горячих» данных. Это означает, что она объединяет в себе функции послеаварийного восстановления для SAN и NAS, обеспечивая беспрепятственное обновление устройств для достижения максимальной окупаемости инвестиций (ROI). Кроме того, данная технология может гибко внедрять разработанный компанией Huawei активно-активный механизм послеаварийного восстановления в целях сокращения первоначальных инвестиций клиентов и удовлетворения их растущих потребностей в таких механизмах. Этот механизм также гарантирует бесперебойное обновление с одной системы до комплекта из двух активно-активных или активно-пассивных систем, а затем и до трехцентрового (3DC) или даже многоцентрового (multi-DC) комплекса с четырехкратным копированием. Это позволяет модернизировать оборудование в режиме онлайн по мере необходимости и при ее возникновении. Клиенты могут равномерно повышать уровень защиты DR для достижения более качественной и эффективной защиты производственных данных.

Кроме того, данная технология обеспечивает быстрое резервное копирование и восстановление «теплых» данных, в частности быстрое резервное копирование, быстрое повторное использование и эффективное хранение. Для реализации этой прорывной технологии используется устройство OceanProtect A8000 и резервное хранилище OceanProtect X8000/X9000, обеспечивающие лучшие в отрасли пропускные способности для резервного копирования и восстановления данных. Эти средства обеспечивают полное и ускоренное резервное копирование и восстановление для «теплых» или «горячих» данных, что позволяет осуществлять резервное копирование потоковых данных, в частности производственной информации.

Технология защиты данных Huawei OceanProtect повышает общий уровень защиты данных на всем протяжении жизненного цикла. Она помогает предприятиям эффективно защищать свои данные за счет высоких пропускных способностей для быстрого резервного копирования и восстановления, обеспечивая при этом более рациональное использование резервного пространства. Располагая обширным ассортиментом средств защиты данных OceanProtect, компания Huawei твердо намерена разрабатывать еще более эффективные технологии, продукты и комплексные решения, обеспечивающие приоритизацию и защиту данных в различных сценариях интеллектуального мира. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт OceanProtect Data Protection Solution.

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