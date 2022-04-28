Huawei продвигает экологическую повестку на форуме Global Data Center Facility Forum 2022

Старший вице-президент Huawei и генеральный директор подразделения центров обработки данных (ЦОД) компании Чарльз Ян (Charles Yang) в своем вступительном слове заявил, что ЦОД столкнутся с изменениями в форме обслуживания, энергоснабжении, а также моделях эксплуатации и технического обслуживания с учетом того, что мир вступает в интеллектуальную эру, а переход к углеродной нейтральности становится общей глобальной миссией. В ответ на эти перемены специалисты подразделения ЦОД Huawei будут оптимизировать организационную структуру, непрерывно инвестировать в инновации и создавать здоровую деловую экосистему для стимулирования устойчивого развития отрасли центров обработки данных.

Экологически чистые ЦОД играют важнейшую роль в достижении целей по нетто-нулевым выбросам. Если говорить о стремлении к созданию экологически чистых и низкоуглеродных центров обработки данных, то компания Huawei убеждена, что экологичность должна обеспечиваться на протяжении всего жизненного цикла. Это означает, что ЦОД должны иметь экологически чистую конструкцию со сборной модульной архитектурой, экологически чистую систему охлаждения для снижения эффективности энергопотребления, экологически чистый источник питания со сверхвысокой плотностью мощности и экологически чистое управление с использованием искусственного интеллекта.

Что касается роли экологически чистых ИКТ в процессе декарбонизации Европы, то Хе Бо (He Bo), президент Huawei Digital Power Western Europe, отметил, что низкоуглеродная инфраструктура ИКТ, включая центры обработки данных, будет в будущем играть важную роль в поддержке усилий Европы по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Интегрируя цифровые технологии и технологии силовой электроники, Huawei предлагает инновационные решения, такие как быстрая доставка, экстремальная эффективность энергопотребления и централизованное хранение энергии, для создания низкоуглеродных центров обработки данных и содействия устойчивому развитию.

В своей вступительной речи, посвященной ЦОД нового поколения, Санджай Кумар Сайнани (Sanjay Kumar Sainani), старший вице-президент и директор по технологиям Huawei Data Center Business, отметил, что центры обработки данных нового поколения, как предполагается, будут объединенными, низкоуглеродными и интеллектуальными. Инновации по четырем направлениям — по битам, ваттам, теплу и архитектуре — будут поддерживать создание перспективных, экологически чистых центров обработки данных.

Другие отраслевые эксперты в ходе мероприятия также поделились своими идеями о том, как обеспечить переход отрасли ЦОД на экологически чистые технологии и ее цифровизацию. Саймон Маккормик (Simon McCormick), технический директор компании Elemelon, поделился своим видением цифровой трансформации, направленной на достижение углеродной нейтральности.

Операционный директор и один из соучредителей компании Ficolo Ким Гуннелиус говорил об эксплуатации центров обработки данных исключительно на экологически чистой энергии с низкой эффективностью энергопотребления и содействии отрасли в уменьшении углеродного следа за счет ЦОД.

Технический директор Africa Data Centres Ксавье Матане (Xavier Matagne) подчеркнул, что модульные и сборные конструкции демонстрируют высокое качество, простоту управления, низкий уровень риска и экологичность в сопоставлении с традиционными решениями.

Старший вице-президент и руководитель отдела устойчивого развития компании DBS Прескотт Аугустус Гейлорд (Prescott Augustus Gaylord) поделился опытом декарбонизации и цифровизации с точки зрения финансовых учреждений.

Основные моменты Datacloud Global Congress 2022

Компания Huawei Digital Power представила интеллектуальные решения для центров обработки данных с низким уровнем углеродных выбросов и приняла участие в обсуждении тенденций, формирующих индустрию ЦОД, в ходе Datacloud Global Congress 2022, ведущего мероприятия в области центров обработки данных и ИКТ, состоявшегося в Монако 25-27 апреля.

Huawei представила на своем стенде интеллектуальные решения для центров обработки данных с низким уровнем углеродных выбросов, включая систему питания PowerPod+smart Li для повышения энергоэффективности, систему косвенного испарительного охлаждения для минимизации потребления питьевой воды, а также интеллектуальную модульную конструкцию ЦОД для быстрого развертывания и гибкой масштабируемости.

Сокращение углеродного следа центров обработки данных, потребляющих большое количество электроэнергии, является ключом к смягчению последствий в плане изменения климата. Компания Huawei официально присоединилась к климатическому соглашению iMasons Climate Accord (ICA), подчеркнув тем самым свою приверженность принципам интеллектуального общества с низким уровнем углеродных выбросов. Целью этой коалиции является управление методологией для измерения и сокращения углеродных выбросов в инфраструктуре с помощью продуктов, энергоресурсов и материалов.

В дальнейшем компания Huawei будет тесно сотрудничать с консалтинговыми компаниями, проектно-конструкторскими бюро и поставщиками в целях создания открытой и взаимовыгодной промышленной экосистемы и содействия устойчивому развитию отрасли центров обработки данных.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1805860/image_1.jpg

SOURCE Huawei