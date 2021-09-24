Huawei публикует доклад Intelligent World 2030 для анализа тенденций нового десятилетия

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Huawei

Sep 24, 2021, 09:46 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei совместно с партнерами по отрасли провела форум Intelligent World 2030 («Интеллектуальный мир-2030»). Исполнительный директор и президент подразделения ИКТ-продуктов и решений компании Huawei Дэвид Ван (David Wang) выступил с докладом «Интеллектуальный мир-2030» ("Intelligent World 2030"), а также произнес вступительную речь на тему «Освоение интеллектуального мира-2030» (Exploring the Intelligent World 2030). Компания Huawei впервые применила количественные и качественные методы для систематического описания интеллектуального мира в следующем десятилетии и прогнозирования отраслевых тенденций для содействия различным отраслям в открытии для себя новых возможностей и выявлении новых ценностей.

David Wang releases the Intelligent World 2030 report.
David Wang releases the Intelligent World 2030 report.

За последние три года компания Huawei провела углубленные обмены мнениями более чем с 1000 научных работников, клиентов и партнеров по отрасли, организовала более 2000 семинаров, а также использовала данные и методики, полученные от таких авторитетных организаций, как Организация Объединенных Наций, Всемирный экономический форум и Всемирная организация здравоохранения. Huawei извлекает ценную информацию из научных журналов, таких как Nature и IEEE, и пользуется научными знаниями соответствующих отраслевых объединений и консалтинговых фирм, а также экспертов, работающих в компании и за ее пределами. Благодаря этим усилиям компания Huawei подготовила доклад «Интеллектуальный мир-2030», в котором содержится аналитическая информация о технологиях и тенденциях в сфере ИКТ на следующее десятилетие.

В докладе предполагаются восемь междисциплинарных и межпрофильных направлений для освоения на макроуровне. В нем разъясняется, каким образом ИКТ-технологии могут способствовать решению важнейших проблем и задач, связанных с развитием человеческого потенциала, и какие новые возможности могут открываться перед организациями и людьми. На отраслевом уровне в докладе рассматриваются будущие технологии и направления развития коммуникационных сетей, вычислительной техники, цифровой энергетики и интеллектуальных автомобильных систем.

Из речи г-на Вана: «30 лет назад мы решили обогатить жизнь с помощью коммуникаций. 10 лет назад мы решили соединить все уголки мира для построения более качественного и взаимосвязанного мира в эпоху Интернета. Сейчас наша концепция и миссия заключается в том, чтобы сделать цифровые технологии доступными для любой категории потребителей с целью создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Мы твердо убеждены в том, что блестящий интеллектуальный мир приближается ускоренными темпами».

Для выступления на форуме было приглашено множество авторитетных гостей, в числе которых знаменитый футурист Стивен Джонсон (Steven Johnson), учредитель и нынешний председатель Всемирной ассоциации электромобилей Чэнь Цинцюань (Chen Qingquan), сопредседатель всемирного правления компании Roland Berg Дэнис Депо (Denis Depoux) и вице-президент Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT) Ван Чжицинь (Wang Zhiqin). Они поделились своими идеями об интеллектуальном мире и обсудили, как ИКТ могут более эффективно стимулировать социально-экономическое развитие.

По словам выдающегося футуриста и автора научно-фантастических произведений Стивена Джонсона, мы вступаем в эпоху экспоненциального роста. Предстоящие десятилетия будут характеризоваться золотым веком сотрудничества между человеческим и машинным интеллектом, а соответствующие алгоритмы будут повышать уровень человеческого интеллекта. Экспоненциальное развитие технологий несет в себе выгоды для всего общества.

На форуме «Интеллектуальный мир-2030» компания Huawei впервые представила систематизированные результаты передовых исследований и выводы из анализа тенденций следующего десятилетия. Такой обмен знаниями будет иметь большое значение для социального развития, особенно для глобальной цифровой трансформации и цифровой экономики.

Как далеко мы продвинемся в будущем, зависит от нашего воображения, а насколько быстро мы достигнем будущего, зависит от наших действий, и наилучший способ предсказать будущее — это создавать его. На пути к интеллектуальному миру предстоит преодолеть еще множество трудностей. В заключение своей речи Дэвид Ван сказал: «Мы убеждены, что величайшая мудрость состоит в обмене идеями. Мечты — главная движущая сила общественного прогресса. Двигаясь к следующему десятилетию, давайте вместе трудиться над созданием более качественного, интеллектуального мира».

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.huawei.com/en/giv.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1633199/1.jpg

SOURCE Huawei

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