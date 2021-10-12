HUAWEI Quick App улучшает коммерциализацию приложений за счет монетизации рекламы

Quick Apps не требуют установки и запускаются внутри HUAWEI AppGallery, Huawei Quick App Center или HUAWEI Assistant·Today на различных устройствах Huawei, включая мобильные телефоны, ПК, планшеты, носимые устройства и умные экраны Vision S. Благодаря быстрому доступу к службам и контенту упрощается процесс привлечения, активации и удержания пользователей. Результатом становятся сотни миллионов ежемесячных активных пользователей. По состоянию на 30 июня 2021 года разработчики из разных стран создали 8,7 тыс. не требующих установки приложений. Это на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество активных пользователей HUAWEI Quick Apps превысило 150 миллионов в месяц (+114%).

Больше рекламных форматов

HUAWEI Quick Apps поддерживает различные рекламные форматы.

Нативная реклама органично встраивается в контент приложения. Объявления уместны и соответствуют тематике, поэтому пользователи, как правило, готовы просматривать их содержание.

Реклама с вознаграждением предлагает пользователям получить вознаграждение в приложении за просмотр видео до конца.

Рекламные баннеры представляют собой прямоугольные изображения в макете приложения, которые располагаются вверху, в середине или внизу экрана устройства. Их содержимое регулярно обновляется в автоматическом режиме. При нажатии на баннер пользователь переходит на страницу рекламодателя.

Межстраничная реклама появляется в полноэкранном режиме, когда пользователи запускают, приостанавливают или закрывают приложения.

Разнообразие рекламных ресурсов

HUAWEI Ads Publisher Service предлагает разработчикам приложений доступ к множеству рекламных ресурсов. В рамках платформы интегрированы ресурсы огромной пользовательской базы устройств Huawei, новаторских решений HMS и рекламодателей. Таким образом разработчики могут использовать преимущества рекламного контента премиум-класса и быстро монетизировать свой бизнес.

HUAWEI Quick Apps планирует расширить количество рекламных форматов и способов отображения рекламы, чтобы еще больше повысить монетизацию. Более подробная информация о рекламных сервисах, доступных в приложении HUAWEI Quick App, представлена на веб-сайте HUAWEI Developers.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1657150/HUAWEI_Quick_App_Extensive_Ad_Formats.jpg

SOURCE Huawei consumer business group