Huawei расширяет комплексный портфель своей продукции шестью новинками

Исполнительный директор и СEO Huawei Consumer BG Ричард Юй (Richard Yu) прокомментировали: "В основе передового пользовательского опыта всегда лежат инновации, но путь создания инноваций начинается и заканчивается потребителем. В будущем мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами, создавая умные и высококачественные продукты для клиентов по всему земному шару".

HUAWEI FreeBuds Pro и HUAWEI FreeLace Pro: ANC и иммерсивное аудио по запросу

HUAWEI FreeBuds Pro - первые в мире беспроводные стереонаушники (TWS) с поддержкой интеллектуального динамичного шумоподавления. Инновация характеризуется лучшим в отрасли показателем подавления шумов на уровне 40 дБ.

HUAWEI FreeLace Pro не только обеспечивает превосходное качество звука, но и может похвалиться стильным дизайном. А входящая в комплект пара 14-миллиметровых динамических излучателей гарантирует высококачественное воспроизведение аудио даже для самых искушенных меломанов.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro и HUAWEI WATCH FIT: практичные и профессиональные функции для повседневного использования

Новые HUAWEI WATCH GT 2 Pro способны работать до двух недель на одном заряде аккумулятора, оснащены сотней спортивных режимов (включая бег на лыжах и гольф), а также профессиональными опциями отслеживания фитнес-данных.

Весом всего в 34 г HUAWEI WATCH FIT по ощущениям на руке напоминают обычный спортивный браслет. Инновационная технология HUAWEI TruSeen™ 4.0 обеспечивает высокоточный круглосуточный мониторинг изменений в кислородной сатурации крови, режимах сна и уровне стресса.

HUAWEI MateBook X и HUAWEI MateBook 14: новый взгляд на мобильную производительность

HUAWEI MateBook X сочетает легендарный дизайн флагманской линейки с инновационными технологиями, новой облегченной конструкцией и смарт-функциями, включая многоэкранный совместный режим. Вес ноутбука составляет всего 1 кг1, а его толщина в самом широком месте не превышает 13,6 мм2. По внешним габаритам новинка меньше листа бумаги формата А4.

В ходе презентации Huawei также представила HUAWEI MateBook 14. Портативный дизайн и мощная производительность - в основе HUAWEI MateBook 14 лежит процессор линейки AMD Ryzen 4000 H Series. Ноутбук оснащен дисплеем 2K HUAWEI FullView3 и поддерживает такие смарт-функции, как многоэкранный совместный режим, помогая потребителям оставаться продуктивными в дороге.

О подразделении Huawei Consumer BG

Продукты и сервисы Huawei доступны в более чем 170 странах и регионах мира. Ими успешно пользуется треть всего мирового населения. Компания располагает четырнадцатью центрами НИОКР в США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае. Huawei Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений Huawei, деятельность которого охватывает разработку и производство смартфонов, ПК и планшетов, а также носимой электроники и облачных сервисов. В основе международной сети Huawei лежит 30-летний опыт деятельности в телекоммуникационной отрасли и неизменное стремление предоставлять потребителям по всему миру доступ к новейшим достижениям технологического прогресса.

Для получения дополнительной информации посетите: http://consumer.huawei.com

1 Данные получены от лаборатории Huawei. Фактические показатели могут варьироваться в зависимости от производственных допусков и различных методов измерения. Только для справок.

2 Ножки ноутбука не учтены. Фактические показатели могут варьироваться в зависимости от производственных допусков и различных методов измерения. Только для справок.

3 Поддержка мультитач является опциональной. Доступность опции зависит от региона.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1251897/Huawei_BG_AI_Life_Product.jpg

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SOURCE Huawei Consumer Business Group