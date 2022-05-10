Huawei SD-WAN третий раз подряд стал «выбором клиентов» в рейтинге Gartner® Peer™

В период до 31 декабря 2021 года клиенты из различных отраслей, включая финансы, производство и услуги, провели масштабную оценку продуктов и решений в области сетевой инфраструктуры WAN от различных вендоров, оценив возможности функциональности, развертывания, эксплуатации и технического обслуживания.

Компания Gartner впервые распределила вендоров сетевой инфраструктуры WAN на графике-квадранте с учетом таких факторов, как «интерес пользователей» и «признание» (ось X), а также «общий рейтинг» (ось Y). Компания Huawei набрала 100% в графе «буду рекомендовать» и получила наивысшую общую оценку 4,9/5 звезд. По нашему мнению, эти впечатляющие результаты в полной мере демонстрируют признание клиентами из разных стран системы Huawei SD-WAN с точки зрения отраслевых позиций, масштаба развертывания и коммерческой зрелости.

Общий тон отзывов от клиентов, выбравших разработанную компанией Huawei систему SD-WAN, является исключительно позитивным. Ниже приведены выдержки из отзывов:

«Мы очень рады, что, наконец, остановили выбор на Huawei SD-WAN. По результатам развертывания, решение Huawei SD-WAN способно обеспечить максимально надежное, безопасное и эффективное сетевое соединение. Конвергенция LAN-WAN помогает нам значительно сократить операционные затраты». — клиент из транспортной отрасли [1]

«Команда профессионалов Huawei SD-WAN работает быстро и слаженно. Сотрудники компании быстро реагируют на запросы и всегда находят удачное решение. Сама система очень полезна для оценки качества сети». — клиент из финансовой отрасли[2]

Компания Huawei является одним из постоянных игроков на рынке SD-WAN, обслуживая тысячи клиентов из разных стран, включая Италию, Испанию, Японию, Таиланд, Мексику и Китай. По состоянию на март 2022 года компания Huawei и ее решение уже четыре года подряд побеждает в категории «Прорыв» в Магическом квадранте (Gartner Magic Quadrant™).

[1] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3921638

[2] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3894676

«Мы очень рады, что наше решение вновь было удостоено наградой в номинации «Выбор клиентов» в рейтинге Gartner Peer Insights в 2022 году. Это лучшее свидетельство профессионализма и выдающихся рыночных показателей компании Huawei в области SD-WAN. Мы высоко ценим доверие всех корпоративных клиентов к нашей системе SD-WAN»,— заявил руководитель подразделения SD-WAN компании Huawei Тони Цян Цао. «В будущем мы продолжим внедрять инновации, обеспечивая быстрое, стабильное и интеллектуальное сетевое взаимодействие, а также помогать предприятиям ускорять процесс цифровой трансформации с помощью нашего решения SD-WAN для повышения качества обслуживания пользователей.»

Более подробная информация о маршрутизаторах NetEngine AR от Huawei и интеллектуальном решении SD-WAN представлена на сайте Huawei SD-WAN по адресу: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan

Источники:

1. Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: WAN Edge Infrastructure, 24 марта 2022 года

2. Gartner, Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure, 2021

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