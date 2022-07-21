Huawei способствует облачной трансформации операторов для раскрытия ценности сетевого взаимодействия

Облачные технологии становятся одним из важнейших элементов цифровой трансформации промышленности и в настоящее время считаются одним из ключевых экономических факторов, поскольку они способны изменить экономическую структуру и рыночный ландшафт отдельных отраслей.

Телекоммуникационная отрасль уже вступила в решающую фазу своей собственной облачной трансформации, что привело к появлению множества новых возможностей и проблем. Предполагается, что к концу 2023 года 15% операторов разработают и полностью реализуют комплексную облачную стратегию, в результате чего объем рынка телекоммуникационных облачных сервисов составит сотни миллиардов долларов. Для поддержки этого расширения и использования преимуществ новых рынков, создаваемых этими технологиями, операторы должны уделять приоритетное внимание созданию более эффективной и гибкой инфраструктуры ИКТ.

Г-н Пэн Сон считает, что облачная трансформация операторов должна основываться на коммуникационных технологиях, и что операторы должны использовать уникальные преимущества телекоммуникационной и облачной трансформации для повышения ценности своих сетей и услуг.

Он подчеркнул, что для использования открывающихся возможностей необходимо сосредоточить внимание на трех областях:

Во-первых, в плане ценности сетей, операторам необходимо расширять границы сетей с использованием облачных технологий и повышать ценность сетей на рынке B2B, чтобы эти усовершенствования приносили выгоду большему числу клиентов. Сети являются основными активами операторов, и операторы могут использовать это преимущество и продвигать облачную трансформацию синергетическим образом.

В Китае компания Huawei предоставляет сетевые и периферийные облачные ресурсы, позволяющие операторам предоставлять своим корпоративным клиентам решения для повышения производительности, расширяя их целевой рынок на 25%.

Во-вторых, что касается цифровых инноваций, операторам необходимо создавать облачные платформы для внедрения инноваций в сфере цифровых услуг и использовать их для ускорения запуска новых сервисов. Общие облачные платформы, соединяющие телекоммуникационные и цифровые сервисы, еще больше ускорят процесс внедрения инноваций и повысят их возможности по привлечению клиентов.

В Европе компания Huawei уже помогла операторам перенести среды разработки, тестовые среды и сотни услуг на облачную платформу Huawei. Это помогло некоторым операторам сократить время выхода на рынок новых услуг на 75% за счет использования платформы гибкой разработки и возможностей PaaS в сфере телекоммуникаций.

В-третьих, что касается телекоммуникационных операций, то операторам необходимо использовать предварительно интегрированные облачные решения, специально разработанные для телекоммуникационной отрасли, с целью обеспечения устойчивого развития их основного бизнеса. Трансформация телекоммуникационных облачных сервисов требует облачных платформ, располагающих распределенной архитектурой, способной удовлетворять требованиям к безопасности данных и управлению ими, предъявляемым к адаптивным архитектурам телекоммуникационных услуг. Для обеспечения надежной миграции сервисов в облачные среды также необходимы продуманные сроки внедрения трансформации облачных сервисов.

В Азии компания Huawei внедрила распределенные облачные среды для обслуживания широкого спектра операционных услуг и функций, а также использовала распределенное озеро данных Huawei для проведения корреляционного анализа данных по различным сервисам, что позволило повысить эффективность маркетинга пакетов 5G на 180%.

В заключение своего выступления г-н Пэн Сон заявил, что для успешной трансформации облачных сервисов и предоставления качественных услуг клиентам важно, чтобы операторы наладили стратегическое партнерство с теми, кто глубоко понимает телекоммуникационную отрасль и знает, как эффективно использовать сильные стороны телекоммуникаций. К концу 2021 года компания Huawei активно сотрудничала в области облачных сервисов с более чем 120 операторами по всему миру. Компания Huawei взяла на себя обязательство продолжать инвестировать в ИКТ и эффективно использовать свои локальные сервисные возможности по всему миру для ускорения процесса облачной трансформации операторов и реализации преимуществ сетевого взаимодействия.

Неделя инноваций Win-Win·Huawei Innovation Week проходит с 18 по 21 июля в Шэньчжэне (Китай). С участием международных операторов, отраслевых специалистов и лидеров общественного мнения будут рассмотрены такие темы, как стандарт 5.5G, экологичное развитие и цифровая трансформация, чтобы обсудить общий успех в цифровой экономике. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

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