Huawei: ускорение цифровизации финансов и совместное создание новых ценностей

В своей вступительной речи член правления и глава подразделения корпоративных технологий компании Huawei г-н Пэн Чжунъян (Peng Zhongyang) отметил, что по мере модернизации и сближения отраслей сектор финансовых услуг будет трансформироваться таким образом, чтобы его деятельность основывалась на использовании облачных технологий через экосистему активно взаимодействующих устройств, созданную для всех сценариев. Он добавил, что в настоящее время компания Huawei сотрудничает со своими клиентами и партнерами с целью обеспечить им возможность стать более устойчивыми и жизнеспособными предприятиями на основе цифровых экосистем путем совместного создания технологий, сценариев и фундамента устойчивого развития.

В своем основном докладе на тему "Global Economic Recovery: Certainty and Uncertainty" («Восстановление мировой экономики: уверенность и неопределенность») профессор экономики Пекинского университета и вице-президент Китайского общества экономических реформ (China Society of Economic Reform) д-р Фань Ган (Fan Gang) заявил следующее: «Глобальная пандемия еще далека от своего завершения. Важнейшим компонентом цифровой экономики является не производство цифрового оборудования и не сами цифровые технологии, а применение новых информационных технологий для преобразования различных отраслей, которое служит новой движущей силой восстановления экономики. Движущей силой развития цифровой экономики являются цифровые финансы. Таким образом, необходимо ускорить процесс внедрения инновационных финансовых технологий, поскольку финтех будет играть ведущую роль в модернизации процесса цифровой трансформации тысяч отраслей».

Президент HDFH и первый президент WeBank Цао Тун (Cao Tong); главный управляющий отдела банковских расчетов China Merchants Bank Ху Вэйрун (Hou Weirong); руководитель группы цифровой трансформации отдела международных финансовых услуг подразделения корпоративных технологий компании Huawei Чэн Кунте (Chen Kunte) и известный финансовый критик Йе Тань (Ye Tan) приняли участие в экспертной дискуссии на тему «Трансформация интеллектуальных финансов».

«Мир переживает цифровую революцию, тесно связанную с финансами и затрагивающую всех нас. Традиционные банки расширяют свои границы. Я с нетерпением жду того дня, когда банкиры и научно-технические эксперты смогут адаптировать пакеты активов для пользователей в зависимости от их возраста, благосостояния и состава семьи», — заявил Йе Тань.

Huawei объявляет о трех стратегических инициативах, направленных на превращение финансовых учреждений в более эффективные предприятия на основе цифровых экосистем

Компания Huawei объявила о трех стратегических инициативах, которые она планирует реализовать в финансовом секторе с целью помочь финансовым учреждениям стать более эффективными предприятиями на базе цифровых экосистем. Такими инициативами являются:

1) Стимулирование учреждений к полномасштабному внедрению инновационных облачных технологий, обеспечивающих оптимальную инфраструктуру для ускорения цифрового и интеллектуального сближения и создания гибкой платформы.

(2) Углубление цифровизации по всем отраслевым сценариям в целях повышения безопасности и надежности передачи данных, раскрытия потенциальной ценности больших данных и обеспечения общедоступности финансовых услуг.

3) Объединение различных продуктов SaaS в целях формирования открытой экосистемы для всех сценариев и создания возможностей для предоставления финансовых услуг на основе сценариев.

В своем выступлении на форуме руководитель отдела международных финансовых услуг подразделения корпоративных технологий компании Huawei Джейсон Цао (Jason Cao) заявил следующее: «Компания Huawei работает с мировой финансовой отраслью уже 10 лет и стала для этой отрасли важным партнером в области цифровой трансформации. Huawei продолжит сотрудничество с этой отраслью в целях стимулирования облачных вычислений для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения получали выгоды от использования современной и динамичной цифровой экосистемы, способной непрерывно обновляться и развиваться с использованием новейших разработок. Кредо компании Huawei состоит в том, чтобы помочь финансовым учреждениям превратиться в более эффективные предприятия на базе цифровых экосистем и совместно развивать полносвязные интеллектуальные финансы на основе экосистем».

Вице-президент подразделения облачных технологий компании HUAWEI и руководитель международной службы маркетинга и сбыта Ши Цзилинь (Shi Jilin) в своем программном докладе заявила, что финансовая отрасль всегда находилась на переднем крае процесса цифровой трансформации и в настоящее время находится на стадии перехода к цифровым финансам, от односценарности к многосценарности.

В частности, она сообщила следующее: «Huawei и финансовая отрасль развиваются вместе для разработки многоцелевых и интеллектуальных решений в области финтеха. Мы выдвинули четыре предложения: во-первых, полностью освоить клаудификацию, решить базовые проблемы корпоративного облачного доступа и направить цифровую трансформацию по правильному пути; во-вторых, полносценарное интеллектуальное взаимодействие, создание "finance+X" для обслуживания всех видов отраслей; в-третьих, для обеспечения полномасштабной интеллектуализации необходимо внедрение искусственного интеллекта в основную производственную систему и основные бизнес-процессы финансовой отрасли; в-четвертых, сформировать финансовую экосистему на основе сценариев и создать экологически чистую финансовую индустрию».

Реализация новых ценностей в финансовой отрасли совместно с клиентами из мировой банковской сферы в целях совместного построения нового финансового будущего

На сегодняшней встрече различные руководящие сотрудники банковских учреждений поделились своими историями и достижениями в области цифровой трансформации китайского финансового бизнеса.

Компания Huawei тесно сотрудничает с банком DBS в целях обеспечения его цифровой трансформации для удовлетворения растущих потребностей. В 2020 году компания Huawei получила в награду от DBS премию "2020 Most Valuable Technology Partner" («Самый ценный технологический партнер 2020 года»), на которую также претендовали 64 других мировых поставщика технологий.

Руководитель отдела облачного проектирования и сервисов сингапурского подразделения DBS Тань Чунь Бунь (Tan Choon Boon) заявил следующее: «DBS разработал стратегию, ориентированную на пять ключевых элементов цифровой трансформации: стимулирование комплексных организационных преобразований, включая организации, ориентированные на деловой успех; переход отпроектов к платформам; внедрение современных методов системного проектирования; создание высококачественных гибких команд и переход к полной автоматизации. В перспективе обе стороны продолжат укреплять сотрудничество в сферах облачных вычислений, искусственного интеллекта и Интернета вещей (IoT). Мы тесно сотрудничаем с компанией Huawei в целях удовлетворения растущих потребностей банка и обеспечения цифровой трансформации».

В различных регионах мира уровень развития финансовой отрасли существенно разнится, и многие люди, а также малые и средние предприятия по-прежнему не имеют доступа к основным финансовым услугам. Финансовые учреждения во многих странах предприняли оперативные действия по созданию таких цифровых платформ, как мобильные кошельки и мобильные платежи, совместно с такими партнерами, как Huawei. Эти платформы используются для создания экосистемы суперприложений, напр. Kenya NCBA, с целью помочь этим финансовым учреждениям добиться ощутимого прогресса в расширении своих спектров услуг. Added keynote1 to the customer's speech.

В ходе форума глава африканского подразделения M-PESA Ситойо Лопокойит (Sitoyo Lopokoiyit) заявил следующее: «Мы увидели эффективность M-PESA и мобильных денег для Африки в преобразовании способов нашего влияния на общество. На сегодняшний день нашими услугами пользуются более 350 тысяч компаний и свыше 5 миллионов предприятий микро-, малого и среднего бизнеса. С другой стороны, у нас 58 миллионов частных клиентов, использующих наши различные продукты и услуги. Фундамент для этого создают наши технологии и партнеры, в частности Huawei, играющие ключевую роль в обеспечении того, чтобы наша технологическая архитектура отвечала потребностям нашего бизнеса и клиентов».

Huawei запускает программу Financial Partner Go Global (FPGGP)

В ходе форума компания Huawei объявила об официальном запуске программы Financial Partner Go Global (FPGGP). Компания будет сотрудничать с партнерами в сфере финансовых услуг с целью использования обширного опыта и инновационно-технологического потенциала Huawei в области цифровой трансформации финансовой сферы.

Первоначальная программа FPGPP насчитывает 25 участников, включая 7 членов советов директоров от компаний Huawei, Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft и Chinasoft International.

Концепция Huawei заключается в создании многоцелевой открытой экосистемы, позволяющей международным финансовым учреждениям обслуживать пользователей в различных отраслях. В ходе саммита компания Huawei анализирует возможности заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с такими финансовыми учреждениями, как Temenos, а также планирует представить 15 совместных решений, охватывающих различные варианты использования.

Более подробная информация представлена на странице по адресу:https://e.huawei.com/topic/2021-event-fsi-summit/en/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1525302/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1525305/2.jpg

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