Huawei выпускает 6 решений для хранения данных с учетом конкретных сценариев для финансов

Непрерывно возникают новые приложения для обработки данных, превращаясь из традиционных приложений для баз данных в приложения распределенных баз данных, больших данных и приложения ИИ.

Огромный рост объема данных требует ускорения анализа и обработки данных в режиме реального времени.

В связи с последствиями стихийных бедствий и вирусных атак, приводящих к экономическим потерям, защита данных приобрела жизненно важное значение.

Экологически чистые и энергоэффективные технологии являются обязательным условием для нового поколения систем хранения.

Huawei специализируется на шести ключевых сценариях обработки данных, включая производство и транзакции, анализ данных, защиту данных и разработку инновационных хранилищ, которые служат надежной и эффективной основой данных для финансовых клиентов.

Ускорение производства и обработки транзакций

Хранилище OceanStor Dorado All-Flash расширяет возможности NAS и SAN, обеспечивая задержку всего лишь в 0,05 мс, ускоряя этим базовые банковские услуги в 3 раза, а обработку больших небольших файлов в процессе обмена данными на 100%.

Ускорение анализа данных

В хранилище OceanStor Pacific HDF используется разделенная архитектура хранилищ и вычислительных систем, в которой она инновационно поддерживает конвергенцию форматов данных для озер и складов. Это позволяет запрашивать данные сразу после импорта в озеро, благодаря чему можно анализировать большие данные в режиме реального времени от T+1 (сегодня + 1 день) до T+0 с наименьшей совокупной стоимостью владения, что помогает операторам принимать эффективные и хорошо обоснованные решения.

Защита данных по всем сценариям

OceanStor Dorado поддерживает первую в истории интегрированную активно-активную систему SAN и NAS; резервное хранилище OceanProtect обеспечивает 3-кратное увеличение пропускной способности при резервном копировании и ее 5-кратное увеличение при восстановлении, что значительно сокращает время резервного копирования; а решение для защиты от программ-вымогателей охватывает как первичное, так и резервное хранилище, обеспечивая комплексную защиту от угроз со стороны программ-вымогателей.

Автоматическое управление

Интеллектуальный механизм управления данными (DME) автоматизирует весь жизненный цикл данных. Начиная с планирования, развертывания, эксплуатации и технического обслуживания и заканчивая оптимизацией, весь процесс визуализируется, контролируется и отслеживается, повышая эффективность использования ресурсов на 20% и значительно снижая операционные затраты.

Хранилище облачной платформы VMware

OceanStor Dorado может быть интегрировано с облачной платформой VMware для автоматического обеспечения ресурсов E2E и централизованной эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, оно обеспечивает 99,99999% доступность и сверхнизкую задержку 0,05 мс, способствуя бесперебойной облачной миграции финансовых данных.

Контейнерное хранение данных

OceanStor Dorado NAS выводит из хранилища контейнерные приложения, облегчая расширение ресурсов для вычислений и хранения по запросу. К другим преимуществам относятся 10-кратное повышение производительности для больших объемов мелких файлов, обмен межузловыми данными и 30-процентное ускорение планирования ресурсов по сравнению с отраслевым эталоном.

Д-р Питер Чжоу подчеркнул важность надежного хранения данных в цифровом мире. Он заявил: «Мы вступаем в эпоху йоттабайтовых данных, где появляется все больше приложений, связанных с обработкой данных, и все больше данных. Хранилище данных Huawei поможет финансовым клиентам создать основу для надежного хранения данных и послужит стимулом для цифровой трансформации».

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