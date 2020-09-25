Huawei запускает платформу FusionServer Pro V6 SAP HANA для перевода предприятий на цифровые технологии

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Huawei

Sep 25, 2020, 14:31 ET

ШАНХАЙ, 25 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила свою систему FusionServer Pro V6 SAP HANA на конференции HUAWEI CONNECT 2020. На презентации присутствовали представители компаний SAP, Intel и SUSE, которые в своих выступлениях отметили многолетнее инновационное сотрудничество с Huawei, а также свои ожидания в отношении будущих совместных проектов.

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Система Huawei FusionServer Pro V6 SAP HANA, включающая в себя сервер серии FusionServer Pro собственной разработки на базе архитектуры x86 и базу данных в оперативной памяти SAP HANA, обладает высокой производительностью, высокой надежностью и плавной расширяемостью, что позволяет предприятиям более оперативно передавать необходимые данные, расширяя их деловые возможности. Сервер нового поколения FusionServer Pro 2488H V6 содержит четыре процессора 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable, а также 48 модулей DIMM-памяти типа DDR4, 11 слотов PCIe 3.0 и до двадцати пяти 2,5-дюймовых дисководов для локального хранения данных и работает на энергостойкой памяти (PMem) Intel® Optane™ 200-й серии, что обеспечивает превосходную вычислительную мощность, расширенный объем памяти и более гибкую конфигурацию.

Сервер Huawei FusionServer Pro 2488H V6 с прошедшей техническую аттестацию настраиваемой платформой интеграции в центры обработки данных (TDI) SAP HANA, сертифицированной согласно требованиям SAP HANA Appliance и SUSE YES в июле-августе 2020 года, является новым членом семейства Huawei FusionServer Pro с платформами обработки данных SAP HANA. Начав сотрудничество с SAP в 2012 году, компания Huawei накопила большой опыт работы с системами SAP HANA. В настоящее время системные решения Huawei SAP HANA применяются в более чем 25 отраслях, включая промышленное производство, энергетику, розничную торговлю, финансы, транспорт и образование.

По мере популяризации таких технологий, как 5G, искусственный интеллект и Интернет вещей, можно ожидать лишь роста потребностей в эффективных средствах обработки данных. Компания Huawei продолжит сотрудничество со своими партнерами Intel, SAP и SUSE, а также выпуск инновационных и конкурентоспособных продуктов и систем более высокой производительности и качества, обеспечивающих лидерство на мировом рынке цифровых систем и способствующих переходу на цифровые технологии. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1280694/image_5003652_29445765.jpg  

SOURCE Huawei

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