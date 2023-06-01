Hunutlu Santrali Faz I 21MW Fotovoltaik Projesi Tam Kapasiteli Şebeke Bağlantısını Gerçekleştirdi

ANKARA, Turkey, 1 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- GLOBAL TIMES ONLINE'dan bir rapor:

Türkiye'deki Hunutlu Santrali'nin faz I 21MW fotovoltaik enerji üretim projesi, 25 Mayıs'ta tam kapasite şebeke bağlantısına kavuşarak, Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip hibrit elektrik santrali projesinin ilk fazını başarıyla tamamladı.

SPIC, "Kuşak ve Yol" inşaatına aktif olarak katılmakta, Türkiye'deki Hunutlu Enerji Santrali'nin çevredeki altyapı inşaat sahalarını, atıl araziyi ve bina çatılarını etkin bir şekilde kullanmakta ve yeni enerji projeleri geliştirmek ve inşa etmek için yerel peyzaj kaynaklarının özelliklerini bir araya getirmektedir. Türkiye'de yeşil enerjinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Santralin fotovoltaik projesi iki fazda inşa edilecek olup, birinci faz fotovoltaik projesinin inşaat kapasitesi 21 MW'tır. İnşaatın başlangıcından bu yana, SPIC tam kapasite üretime orijinal programdan üç ay önce, güç kaynağını tam olarak sağlama öncülünde ulaştı. Küresel enerji yapısının düşük karbonlu dönüşümü bağlamında, Hunutlu Santrali temiz enerji elektrik üretimini artırdı, bu da santralin elektrik tüketim oranını etkin bir şekilde azalttı ve santralin ekonomisini ve rekabet gücünü geliştirdi. Proje devreye alındıktan sonra her yıl yaklaşık 33.386 milyon kWh temiz elektrik sağlayabilir ve yaklaşık 10.179.40 ton standart kömür tasarrufu sağlayabilir.

Şu anda SPIC, fotovoltaik yapının ikinci aşamasını ve fotovoltaiklerin üçüncü aşamasının hazırlıklarını aktif olarak yürütmektedir. Yenilenebilir enerjinin kurulu kapasitesini güçlü bir şekilde artırarak, hibrit elektrik santrali daha güçlü, iyi vebüyük olacaktır. Bu hamle, küresel sürdürülebilir kalkınmaya Çin bilgeliğine veçözümlerine katkıda bulunacaktır.

SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE