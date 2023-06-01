Hunutlu Santrali Faz I 21MW Fotovoltaik Projesi Tam Kapasiteli Şebeke Bağlantısını Gerçekleştirdi

News provided by

GLOBAL TIMES ONLINE

01 Jun, 2023, 06:29 ET

ANKARA, Turkey, 1 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- GLOBAL TIMES ONLINE'dan bir rapor:

Türkiye'deki Hunutlu Santrali'nin faz I 21MW fotovoltaik enerji üretim projesi, 25 Mayıs'ta tam kapasite şebeke bağlantısına kavuşarak, Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip hibrit elektrik santrali projesinin ilk fazını başarıyla tamamladı.

SPIC, "Kuşak ve Yol" inşaatına aktif olarak katılmakta, Türkiye'deki Hunutlu Enerji Santrali'nin çevredeki altyapı inşaat sahalarını, atıl araziyi ve bina çatılarını etkin bir şekilde kullanmakta ve yeni enerji projeleri geliştirmek ve inşa etmek için yerel peyzaj kaynaklarının özelliklerini bir araya getirmektedir. Türkiye'de yeşil enerjinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Santralin fotovoltaik projesi iki fazda inşa edilecek olup, birinci faz fotovoltaik projesinin inşaat kapasitesi 21 MW'tır. İnşaatın başlangıcından bu yana, SPIC tam kapasite üretime orijinal programdan üç ay önce, güç kaynağını tam olarak sağlama öncülünde ulaştı. Küresel enerji yapısının düşük karbonlu dönüşümü bağlamında, Hunutlu Santrali temiz enerji elektrik üretimini artırdı, bu da santralin elektrik tüketim oranını etkin bir şekilde azalttı ve santralin ekonomisini ve rekabet gücünü geliştirdi. Proje devreye alındıktan sonra her yıl yaklaşık 33.386 milyon kWh temiz elektrik sağlayabilir ve yaklaşık 10.179.40 ton standart kömür tasarrufu sağlayabilir.

Şu anda SPIC, fotovoltaik yapının ikinci aşamasını ve fotovoltaiklerin üçüncü aşamasının hazırlıklarını aktif olarak yürütmektedir. Yenilenebilir enerjinin kurulu kapasitesini güçlü bir şekilde artırarak, hibrit elektrik santrali daha güçlü, iyi vebüyük olacaktır. Bu hamle, küresel sürdürülebilir kalkınmaya Çin bilgeliğine veçözümlerine katkıda bulunacaktır.

SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE

Also from this source

Full capacity of the first phase of 21MW Photovoltaic Power Generation Project of the Hunutlu Power Plant in Turkey connected to power grid

Shennongjia: 'Mini Switzerland' in China

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.