Hyosung TNC представляет новую парадигму благодаря производству экологичного БДО.

Познакомьтесь с полным интерактивным многоканальным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/ru/9264451-hyosung-tnc-presents-a-new-paradigm-through-sustainable-bio-bdo-production/

Однако традиционные методы производства БДО создают значительные экологические проблемы из-за их зависимости от ископаемого топлива в качестве основного сырья, такого как уголь. В ответ на это в 2023 году компания Hyosung сотрудничала с Geno, лидером биотехнологий из Сан-Диего, специализирующимся на устойчивых материалах. Благодаря проверенной растительной технологии GENO™ BDO, которая ферментирует сахара из сахарного тростника для замены ископаемого топлива, например угля, Hyosung стремится расширить свой ассортимент продуктов Regen™ Bio Spandex.

Расширяя свой устойчивый бренд Regen™, который уже предлагает полиэфирные и нейлоновые волокна, изготовленные из переработанных ПЭТ-бутылок и выброшенных рыболовных сетей, Hyosung TNC теперь стремится возглавить растущий рынок спандекса премиум-класса с продуктами из спандекса на биологической основе.

Приступая к этому производственному предприятию БДО из биосырья, Hyosung TNC не только вносит свой вклад в защиту окружающей среды, но и прокладывает путь для устойчивого промышленного развития. Компания подтверждает свою приверженность быть более ответственной корпорацией, представляя этот инновационный подход, который отражает суть охраны окружающей среды и устойчивого промышленного роста.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2393393/regen_BIO_BDO.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2393389/regen_BIO_BDO_Application.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2393390/regen_BIO.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2393392/BIO_Image.jpg