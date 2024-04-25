Hyosung TNC представляет новую парадигму благодаря производству экологичного БДО.

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Hyosung TNC

Apr 25, 2024, 20:00 ET

СЕУЛ, Южная Корея, 26 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Hyosung TNC делает значительные шаги на пути к устойчивому будущему, уделяя особое внимание производству экологичного БДО из биосырья. Бутандиол (БДО) играет решающую роль в качестве химического материала не только в производстве волокон спандекса, таких как ПТМЭГ, но и в различных других отраслях промышленности, таких как инженерные пластмассы, биоразлагаемая упаковка, подошвы обуви и промышленные соединения.

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Познакомьтесь с полным интерактивным многоканальным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/ru/9264451-hyosung-tnc-presents-a-new-paradigm-through-sustainable-bio-bdo-production/

Однако традиционные методы производства БДО создают значительные экологические проблемы из-за их зависимости от ископаемого топлива в качестве основного сырья, такого как уголь. В ответ на это в 2023 году компания Hyosung сотрудничала с Geno, лидером биотехнологий из Сан-Диего, специализирующимся на устойчивых материалах. Благодаря проверенной растительной технологии GENO™ BDO, которая ферментирует сахара из сахарного тростника для замены ископаемого топлива, например угля, Hyosung стремится расширить свой ассортимент продуктов Regen™ Bio Spandex.

Расширяя свой устойчивый бренд Regen™, который уже предлагает полиэфирные и нейлоновые волокна, изготовленные из переработанных ПЭТ-бутылок и выброшенных рыболовных сетей, Hyosung TNC теперь стремится возглавить растущий рынок спандекса премиум-класса с продуктами из спандекса на биологической основе.

Приступая к этому производственному предприятию БДО из биосырья, Hyosung TNC не только вносит свой вклад в защиту окружающей среды, но и прокладывает путь для устойчивого промышленного развития. Компания подтверждает свою приверженность быть более ответственной корпорацией, представляя этот инновационный подход, который отражает суть охраны окружающей среды и устойчивого промышленного роста.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2393393/regen_BIO_BDO.mp4
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2393389/regen_BIO_BDO_Application.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2393390/regen_BIO.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2393392/BIO_Image.jpg

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