Яркие моменты Auto Shanghai: GWM уверенно расширяет свою географию за счет пяти брендов

HAVAL и Pickup за многие годы глубоко внедрились на различные рынки по всему миру и продолжают завоевывать популярность. В прошлом году на некоторых рынках мира были представлены пикапы POER. На Ближнем Востоке, где пикапы пользуются особой популярностью, марка GWM приобрела широкую известность. Среди китайских автоэкспортеров бренд Pickup занимает первое место уже более 20 лет подряд. На этом автосалоне также будут представлены модели HAVAL H6 3-го поколения и JOLION, для которых он станет отправной точкой для постепенного освоения мирового рынка. Представленные на выставке полноразмерные пикапы и многочисленные стильные и авангардные концепт-кары HAVAL привлекли к себе большое внимание прессы.

Новый бренд и новые модели олицетворяют новый стратегический план компании GWM. Компания GWM придерживается принципа «ориентированности на пользователя» и ускоряет процесс своего преобразования в «транснациональную компанию-разработчика технологий обеспечения мобильности». Компания ввела в действие три технологические платформы: L.E.M.O.N., TANK и COFIS. GWM реализует концепцию «избыточного инвестирования» в научные исследования и разработки и делает упор на эффективность. Ее глобальная научно-исследовательская система охватывает Европу, Северную Америку и Азию, формируя модель НИОКР «10 объектов в 7 странах». В перспективе она продолжит вкладывать средства в научные исследования и разработки с целью сохранить свое лидирующее положение в сфере передовых технологий.

В процессе реализации своей глобальной стратегии компания GWM представила ряд моделей по всему миру, а также сформировала глобальную производственную систему «12+5», включающую 12 крупных автопроизводственных баз с полным технологическим циклом и 5 сборочных предприятий. На данный момент компания GWM имеет свои заводы в Таиланде, России, Индии и других странах. Кроме того, она создала сбытовую сеть, насчитывающую более 500 дилерских центров более чем в 60 странах по всему миру и охватывающую важные деловые районы в крупных городах России, Австралии, Южной Африки, Центральной и Южной Америки и Ближнего Востока. Компания GWM реализовала на зарубежных рынках свыше 700 тысяч автомобилей.

Новая технологическая платформа, новая категория продукции и новая товарная номенклатура компании GWM способствуют ее процветанию во всех отношениях. В 2020 году компания GWM продала 1,11 млн автомобилей по всему миру, а доля ее зарубежных продаж выросла до 8%. В будущем пять брендов, входящих в структуру GWM, будут объединять свои усилия и дополнять друг друга, предлагая потребителям по всему миру очередные стильные и высококачественные модели.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1490434/image_1.jpg

SOURCE HAVAL