ICCPP представляет технологию «беспорошкового» распыления для керамических стержней нового поколения GENE TREE

Конференция, посвященная теме «Будущее стержня», призвана подчеркнуть непрерывное развитие и инновации в области технологий электронного распыления, а также продемонстрировать решимость ICCPP сформировать будущее отрасли. Ее новые керамические стержни GENE TREE nano-tech обещают повысить эффективность и стабильность распыления и увеличить срок службы продукции.

«GENE TREE является кульминацией бесчисленных часов исследований и разработок и почти десятилетнего опыта в области технологий электрического распыления. Мы очень рады представить наше революционное научно-исследовательское достижение международному сообществу и положить начало будущему керамических стержней», — заявил глава ICCPP Эверест Чжао (Everest Zhao).

Компания ICCPP создала научно-исследовательскую команду численностью 300 человек. Основные керамические продукты GENE TREE nano-tech были разработаны этой командой за более чем 1000 дней, потраченных на технические исследования и научные эксперименты, а также за десятки тысяч часов, потраченных на совершенствование тысячи комбинаций керамических стержней. Кроме того, научно-исследовательская группа преодолела ряд технических производственных проблем для того, чтобы керамические стержни массового производства достигли уровня мирового класса с точки зрения устойчивости, целостности и внешнего вида.

Благодаря «безпорошковой» концепции продукция GENE TREE использует сырье, полученное из новых экологически чистых минеральных материалов, которые перемещаются и распространяются в пространственную сетку керамического основания при высокой температуре. После этого реконструируется зернистая микроструктура, а многофазная конструкция, способствующая сосуществованию, повышает керамическую жесткость. В то же время в пространственной сетке керамического основания возникает дисперсия, призванная улучшить липофильность и сохранность масла в пористой керамике. Испытания на распыление показали, что температура нагрева керамической поверхности и распыления остается стабильной в диапазоне от 4 до 11 Вт.

В отличие от других продуктов, диапазон безопасной рабочей мощности GENE TREE также может быть увеличен с 8 до 11 Вт для обеспечения полного соответствия требованиям, предъявляемым к различным видам продукции. Нагревательная пленка остается стабильной при высокой температуре, и GENE TREE поддерживает непрерывное распыление в течение 4000 секунд, увеличивая свой срок службы в пять раз по сравнению с другими продуктами на рынке.

С момента своего появления продукция GENE TREE, представляющая собой первые керамические стержни компании ICCPP, привлекла к себе широкое внимание со стороны отрасли. Имея планы по увеличению производственных мощностей и объемов продаж для клиентов B2B, бренд GENE TREE с самого начала зарекомендовал себя в качестве одного из ключевых игроков, а также лидера в области технологий электрического распыления.

О компании ICCPP

ICCPP — транснациональная технологическая группа, обладающая почти десятилетним опытом научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области технологий, проектирования продукции, производства, создания торговых марок и в других областях. Ее продукция и услуги распространяются более чем в 70 странах и регионах и доступны примерно 30 миллионам пользователей.

Tingkai Xu (Тинкай Сюй)

[email protected]

+86-15957944779

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1628651/2021_Nano_tech_Ceramic_Core_Global_Online_Launc.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1628652/GENE_TREE_Ceramic_Cores.jpg

SOURCE ICCPP