iChongqing: открытие выставки 2020 Smart China Expo Online в Чунцине

В сети и в жизни: голографическая проекция

Церемония открытия будет транслироваться в прямом эфире 15 сентября через официальную интернет-платформу. «Лауреаты Нобелевской премии и премии Тьюринга, руководители международных организаций, представители зарубежных правительств и мэры городов-побратимов Чунцина обратятся к участникам выставки SCE дистанционно с использованием технологий голографического проецирования», — сообщил глава оргкомитета SCE и городской комиссии по экономике и информации Чэнь Цзиньшань (Chen Jinshan).

На официальном веб-сайте данного мероприятия будут размещены шесть виртуальных выставочных площадок: Chongqing Online, Smart Products, Smart Applications, Smart Technology, Smart Products и Regional Cooperation. SCE OL будет также иметь и физическое представительство в форме двух небольших специализированных павильонов в парке Lijia Intelligent города Чунцина под названиями Smart Manufacturing Powerhouse и Renowned Smart City.

Смарт-индустрия: участники и направление развития

В настоящее время для участия в конференции с использованием различных форматов приглашены более 500 отечественных и зарубежных высокопоставленных гостей. Предполагается, что в онлайн-выставке примут участие свыше 300 крупнейших игроков отрасли, включая представителей списка Fortune 500 со всего мира. Более 300 всемирно известных и ведущих компаний технологического сектора будут экспонироваться в режиме онлайн с использованием технологии виртуального моделирования, а в общей сложности представители самой передовой отрасли примут участие в 41 форуме и 17 конкурсах. Для демонстрации последних достижений в области новых технологий, а также новых продуктов и моделей в смарт-индустрии будут выпущены 16 физических и 100 сетевых пресс-релизов.

Главенствующие тенденции в технологической сфере

В этом году SCE OL продолжает задавать тенденции в развитии технологий. Широко используются такие технологии как AR, MR, XR и др. Для реализации выставочной онлайн-платформы используются визуальные указатели, виртуальные кинозалы, прямые трансляции и множество других новейших технологий.

В эти годы Чунцин стал средоточием таких благоприятных факторов как политика поддержки со стороны государства, превосходная логистика, удобная транспортная инфраструктура и внедрение международного опыта.

Участие в режиме онлайн

В отношении современных средств информационного взаимодействия выставка 2020 Smart China Expo Online представляет собой идеальную площадку для внедрения технических новшеств и благоприятную почву для реализации инновационного потенциала, связывающую между собой одаренных людей и осуществляемые проекты. Кроме того, она служит в качестве общей платформы, создающей условия для углубленного погружения в источники научно-популярной информации.

Организационный комитет осуществляет прямые трансляции по запросам зарегистрированных пользователей через ведущие информационные площадки внутри страны и за ее пределами, что позволяет зрителям наблюдать самые интересные моменты выставки 2020 SCE OL через все крупнейшие сети на своих устройствах не выходя из дома.

С подробной информацией о выставке 2020 Smart China Expo Online можно ознакомиться на странице www.ichongqing.info/special/2020-smart-china-expo-online/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1252470/iChongqing_Smart_China_Expo_Online.jpg

SOURCE iChongqing