ICP DAS-BMP Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm Yaratacak En Yeni TPU Malzemelerini COMPAMED 2024'te Tanıttı

HSINCHU, 29 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Tayvan merkezli kararlı bir tıbbi sınıf TPU (termoplastik poliüretan) üreticisi ve tedarikçisi olan ICP DAS-BMP (Biyomedikal Polimerler), COMPAMED 2024'e katılımını duyurmaktan heyecan duymaktadır. Bu prestijli ticaret fuarı 11-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Messe Düsseldorf, Almanya'da düzenlenecektir.

COMPAMED 2024'te ICP DAS-BMP, TPU malzemelerindeki en son gelişmelerini sunacak ve bir dizi son teknoloji ürünü sergileyecek. Önemli bir vurgu Engineering Arothane™ TPU (EARP serisi) olacaktır. Bu tıbbi sınıf, aromatik polieter bazlı sert TPU, üstün işlenebilirliği, yüksek cam geçiş sıcaklığı (Tg) ve olağanüstü ışık geçirgenliği özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu özellikler, ortodontik tedavide ve Luer konikliğinde yardımcı malzeme olarak kullanım için idealdir.

Sergide ayrıca %40-60 Tungsten yüklü Arothane™ ARP-W-G serisi de yer alacak. Bu aromatik polieter bazlı TPU, küçük boyutlu veya ince duvarlı tıbbi cihazlar için gerekli olan geleneksel Baryum Sülfata kıyasla üstün radyopasite sunar. ARP-W-G serisi ayrıca küçük pelet boyutu, yüksek akışkanlığı ve mükemmel dispersiyonu ile bilinir, bu da onu kılavuz tel kaplama malzemeleri için tercih edilen bir seçim haline getirir.

Ayrıca ICP DAS-BMP, Arothane™ ARP-B20 (%20 Baryum Sülfat) ve Durathane™ ALC-B40 (%40 Baryum Sülfat) ürünlerini sergileyecek. Her iki ürün de ISO 10993-6 standartlarına uygun olarak 90 günlük zorlu implantasyon testlerinden geçerek tıbbi kullanım için güvenilirliğini ve emniyetlerini garanti altına almıştır.

ICP DAS-BMP, gelişen pazar ihtiyaçlarına yanıt olarak 70A'nın altında sertlik seviyelerine sahip yeni yumuşak ARP serisini tanıtmaktan heyecan duyuyor. ARP-60A, ARP-63A ve ARP-67A'dan oluşan bu seri, çeşitli medikal uygulamalar için gelişmiş esneklik ve performansa sahip çok yönlü çözümler sunar.

ICP DAS-BMP ekibi tüm katılımcıları 11-14 Kasım tarihleri arasında Salon 8b, Stand C09-1'de kendilerini ziyaret etmeye davet ediyor. Tıbbi sınıf TPU'daki en son gelişmeleri inceleyin, uzmanlarla görüşün ve özel gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmış özel çözümleri keşfedin.

ICP DAS-BMP Hakkında

Tayvan merkezli lider bir TPU üreticisi ve tedarikçisi olan ICP DAS-BMP, ISO 13485 sertifikasına sahiptir ve kalite yönetimine odaklanmış özel laboratuvarlar işletmektedir. Ana şirketi ICP DAS'ın otuz yılı aşkın endüstriyel otomasyon uzmanlığından yararlanan ICP DAS-BMP, ürün kalitesini artırmak ve teslimat sürelerini hızlandırmak için akıllı fabrika uygulamalarını kullanır. Şirket, müşteri memnuniyetini sağlamak ve uzun vadeli ortaklıkları teşvik etmek amacıyla küçük sipariş miktarları için bile duyarlı satış sonrası destek ve esnek çözümler sunmayı taahhüt eder.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://bmp.icpdas.com/

TPU ürünleri ve sorularınız için iletişime geçin: [email protected]

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