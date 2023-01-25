ICS携手语言专家应用Skillr

纽约2023年1月25日 /美通社/ -- iOS应用程序Skillr今天宣布与包容性传播服务（Inclusive Communication Service，简称ICS）签订了一系列语言课程和口译合作伙伴协议。Skillr提供与专业和业余语言专家以及其他广泛领域的专家进行经济实惠的按分钟计费即时视频聊天服务。ICS由知名企业家Tyler Herron和Shelby Edwards创立，致力于支持听力和视力障碍人士以及英语水平有限(LEP)的人。

近十年来，ICS为美国东北部地区的聋人、聋盲人、盲人、低视力者、后聋人、听障者和英语水平有限者(LEP)提供了专业且经济实惠的手语翻译、口译、笔译和服务。

现在，ICS正在使用Skillr来帮助世界各地的消费者。

根据新的非独家Skillr渠道合作协议，ICS的语言专家将利用Skillr应用程序为世界各地的消费者提供俄语、中文普通话、西班牙语和法语的即时一对一VidChat专业口译服务，美国手语(ASL)的路线图也即将规划出来。

ICS还加入了Skillr推荐计划，该计划包括现金推荐费，以及由ICS介绍给Skillr的消费者的长期收入特许权使用费。

Edwards表示："我们很高兴成为Skillr社区的一员，因为它为我们提供了与新老客户实时互动的新渠道。 通过Skillr应用程序，我们可以帮助消费者体验和使用即时随选的VidChat专业语言口译。"

Skillr首席执行官Shapiro表示："我们很高兴iOS上的Skillr应用程序可以成为我们的包容性语言服务合作伙伴支持和获取新VidChat客户的地方。 我很高兴地欢迎Tyler、Shelby和ICS团队加入由投资者、合作伙伴、顾问和我们数以千计的Skillr专家组成的Skillr大家庭。"

关于包容性传播服务(Inclusive Communication Services)：

包容性传播服务(ICS)由专业手语翻译Shelby和Tyler共同创立，他们为美国各地的聋人、聋盲人和听障社区服务了14年以上。他们的使命是为聋人和听障者提供可负担的优质手语翻译和文字转录服务资源，改善其服务社区的包容性。 ICS提供手语翻译、转录字幕、聋盲触觉翻译和《美国残疾人法案》(ADA)咨询服务。 ICS推广视频链接

Skillr应用程序：

在iOS上的Skillr应用程序中，有现场Skillr专家可以按照您的日程安排就您感兴趣的话题进行视频聊天。 Skillr专家的专业知识涵盖教育、个人和专业等方面，有了Skillr应用程序，您可以随时以可负担的每分钟费率获得家庭作业帮助、面试指导和ICS专业口译服务。

Skillr推荐计划：

Skillr提供了一个推荐计划，网红、消费者和Skillr专业人士（包括包容性传播服务、其他渠道合作伙伴、慈善机构、宗教组织和教育机构）都可以通过向新用户推荐Skillr应用程序来挣钱。 新参与者将收到可以分发的推荐代码，与选定的Skillr专家进行完全免费的Skillr入门介绍。

关于Skillr

：Skillr, Inc.是一家软件解决方案开发商，于2020年由风投专家、私募股权基金经理Cassel Shapiro领导的连续创业团队创立并运营，旨在抓住教育技术和数字零工经济行业的商业和社会机会。

立即在iOS上下载 Skillr应用程序：Skillr应用程序安装链接

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