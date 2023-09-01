IFA Berlin 2023: Pantum выпускает новейшие лазерные принтеры CM2100 и BP5200

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Pantum

01 Sep, 2023, 18:50 ET

IFA Berlin 2023: Pantum выпускает новейшие продукты, включая цветные лазерные принтеры CM2100 и монохромные лазерные принтеры BP5200

БЕРЛИН, 2 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания  Pantum, являющаяся одним из ведущих поставщиков решений для принтеров, специализирующаяся на разработке, производстве и дистрибуции лазерных принтеров и тонер-картриджей, представляет четыре новых продукта на выставке IFA Berlin 2023, которая открылась 1 сентября на выставочной площадке Messe BERLIN. В число представленных продуктов входят серия цветных лазерных принтеров CM2100 20 ppm A4 и монохромные лазерные принтеры серии 42 ppm BP5200 A4 и т.д. Клиенты по всему миру впервые смогут наблюдать исключительную производительность печати.

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Pantum at IFA
Pantum at IFA
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Пятидневная выставка IFA Berlin – одно из самых значимых технологических мероприятий в мире, находящееся в авангарде внедрения инноваций и являющееся главной платформой для ключевых ритейлеров, покупателей и экспертов отрасли и средств массовой информации. Компания Pantum с нетерпением ожидает возможности представить свои текущие технологические достижения на выставке IFA Berlin и развивать ценное сотрудничество с международными партнерами, направленное на установление взаимовыгодных долгосрочных партнерских отношений.

Компания Pantum стремится ускорить процесс внедрения инновационных продуктов и модернизировать продукцию для принтеров в целях удовлетворения растущих потребностей корпоративных и семейных клиентов. Два новых продукта, представленных на выставке IFA 2023, являются высокоэффективными, надежными и просты в использовании.

Серия CM2100, предназначенная для творческих студий, художественных профессионалов и офисных помещений, обеспечивает непревзойденное качество печати с превосходными цветовыми характеристиками:

  • Скорость печати до 20 страниц в минуту (стр./мин) для бумаги ращмером A4.
  • Объединение возможностей сканирования с разрешением  ADF и Flatbed, позволяющее пользователям сканировать многостраничные документы и объединять их в единый документ с Flatbed и экспортировать напрямую для повышения эффективности работы.
  • Совместимость с  ChromeOS от Google Chromebook
  • Модель с Wi-Fi поддерживает конфигурацию беспроводных сетей Bluetooth для упрощения соединения.
  • Модель с ADF (автоматическая подача документов) оснащается сенсорным экраном в 3,5 дюйма.

Серия BP5200 выделяется в качестве выдающегося офисного компаньона, обеспечивающего исключительную эффективность и простоту эксплуатации. Система устанавливает новые стандарты производительности, обладая высокой скоростью печати до 42 стр./мин для бумаги A4, а также высокоемким тонер-картриджем, способным доставлять максимум 15 000 страниц. Благодаря времени FPOT менее 6,4 секунды и максимальной емкости подачи бумаги до 1410 страниц серия BP5200 обеспечивает быстрый и бесперебойный рабочий процесс. Кроме того, данная модель поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2.4G/5G.

На выставке IFA Berlin 2023 компания Pantum также обращает внимание на свои флагманские продукты, включая новую серию BP2300, обеспечивающую возможность безымянной установки систем Win8.1/Win10/Win11, конфигурацию беспроводных сетей Bluetooth для модели Wi BP2300NW-Fi и двухполосный Wi-Fi 2.4G/5G; цветной лазерный принтер A3 CM270ADN, обеспечивающий возможность прямого сканирования или печати с USB-диска, безопасную печать и интуитивно понятное взаимодействие с помощью панели управления в 7 дюймов; полный ассортимент лазерных принтеров от 22 до 61 стр./с, как цветные, так и монохромные модели, а также принтеры этикеток.

В перспективе компания Pantum продолжит поставлять новые продукты, воплощающие в себе преимущества своего бренда, а также дорабатывать и оптимизировать свой ассортимент продукции для обеспечения более полного выбора для корпоративных и частных пользователей.

Серия CM2100 будет официально представлена на рынке в ноябре 2023 года, а модели BP2300 и BP5200 будут выпущены в сентябре и октябре соответственно.

Компания Pantum выставляется на стенде C604 в зале 7.2 выставочного комплекса Messe Berlin.

О компании Pantum 

Компания Pantum, основанная в 2010 году, является производителем принтеров, а ее деятельность охватывает принтеры, печатные материалы, а также типографские решения и услуги. В 2011 году компания Pantum начала свое зарубежное расширение, охватывая своим присутствием десятки стран. Благодаря своей запатентованной технологии компания Pantum стремится удовлетворять меняющиеся потребности в печати за счет предложения экономичной, удобной и энергоэффективной продукции, а также надежных печатных решений. В настоящее время компания Pantum также приносит большую пользу своим клиентам благодаря своим продуктам и услугам премиум-класса.

Более подробная информация представлена на нашем сайте, Facebook, Instagram и YouTube

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2199910/Pantum_IFA.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2199911/image_5004928_46658257.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2199912/1.jpg

SOURCE Pantum

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