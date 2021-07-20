Игра My Talking Angela 2 уже здесь и направляется прямо в AppGallery

«Удовольствие от My Talking Angela 2 заключается не только в ее увлекательности — она способствует формированию индивидуального стиля игрока, — заявил руководитель отдела игрового моделирования и связей с разработчиками в странах Центральной и Восточной Европы и Скандинавии подразделения потребительской продукции компании Huawei Грей Чжан (Gray Zhang). — В отличие от других игр, где навязывается идея «пристойного» вида, это произведение обеспечивает игрокам право быть теми, кем они хотят быть, и играть так, как они хотят играть. Мы рады возможности работать с Outfit7 и представлять их фантастические игры в AppGallery».

My Talking Angela 2 побуждает игроков испытать волшебную силу дружбы, пройдя серию динамичных заданий, подчеркивающих важность заботы о себе и самовыражения. Благодаря бесчисленным возможностям для адаптации игроки могут одевать Анджелу, делать ей прическу и макияж, а также украшать ее жилище по своему вкусу.

«Начиная с выбора вариантов индивидуальной настройки и заканчивая высококачественным оформлением и гейм-дизайном, мы расширяем границы того, что можно делать на мобильном устройстве с помощью My Talking Angela 2, — заявил глава компании Outfit7 Синью Цянь (Xinyu Qian). — В этой игре мы воплотили Анджелу в жизнь как никогда ранее и с нетерпением ожидаем возможности узнать мнения игроков о нашем новейшем дополнении к игровой вселенной Talking Tom & Friends».

My Talking Angela 2 выходит вслед за успехом ранее представленной компанией Outfit7 игры Talking Tom Gold Run¹, которая вошла в пятерку чаще всего загружаемых через AppGallery игр в Китае. Компания Huawei будет поддерживать эту игру путем создания специальных циферблатов с фрагментами Talking Angela для новой линейки своих фирменных смарт-часов. Кроме того, поклонники могут видеть Talking Angela в мультсериале Talking Tom & Friends². Шоу, созданное на базе многократно титулованной одноименной франшизы, доступно на видеоплатформе Huawei — Huawei Video.

Платформа AppGallery, являющаяся одной из самых быстрорастущих площадок для размещения приложений, стремится сотрудничать с ведущими брендами и разработчиками игр, чьи разработки привлекают наибольшее число пользователей со всей планеты. Магазин приложений AppGallery функционирует в 170 странах по всему миру и обслуживает 540 миллионов ежемесячных активных пользователей по всему миру.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104422571

Примечания для редактора:

¹ Talking Tom Gold Run в настоящее время занимает 4-е место среди самых загружаемых через AppGallery игр в Китае (по состоянию на 15 июля 2021 года).

² Сериал The Talking Tom & Friends доступен на Huawei Video в отдельных странах; цены могут различаться.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1576950/Image1.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei