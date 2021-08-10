Игровые приложения в топе AppGallery во время международного фестиваля игр Game Fest
Aug 10, 2021, 04:00 ET
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 10 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei запустила первый фестиваль Game Fest, целью которого является продвижение нового поколения игр на платформе среди пользователей AppGallery. Ее партнерами стали 13 ведущих разработчиков игр в мире. Кампания продлилась шесть недель и охватила 12 рынков в разных странах.
В результате проведения Game Fest было обработано более миллиарда обращений пользователей, сгенерировано свыше 600 млн цифровых показов для игр, а среднесуточное количество скачиваний увеличилось на 90%. За счет использования широких возможностей AppGallery выросло общее среднее количество скачиваний игр в день как во время кампании, так и в течение полутора месяцев после ее окончания.
- Asphalt 9 (Gameloft): в Мексике общее количество скачиваний игры Asphalt 9 увеличилось на 93% во время кампании, при этом рост количества ежедневных скачиваний после окончания компании превысил 137% по сравнению с периодом до фестиваля.
- State of Survival (KingsGroup Holdings): во Франции общее количество скачиваний игры State of Survival во время Game Fest прибавило 383%, при этом ежедневных скачиваний после кампании оказалось больше на 155% по сравнению с данными до начала кампании.
- Standoff 2 (Axlebolt): В Италии количество скачиваний Standoff 2 во время кампании увеличилось на 141%, что на 15% больше, чем до кампании.
- Summoners War (Com2us): на Филиппинах общее количество скачиваний Summoners War во время кампании выросло на 171%, а количество ежедневных скачиваний после кампании прибавило 9% по сравнению с данными до начала кампании.
- Pascal's Wager (Giant Network): в России общее количество скачиваний Pascal's Wager во время кампании увеличилось на 340%, а количество ежедневных скачиваний после кампании — на 92% по сравнению с данными до начала кампании.
Проведение Game Fest лишний раз подтвердило стремление AppGallery помочь разработчикам игр добиться успеха. Платформа смогла укрепить свои позиции в качестве надежного партнера. AppGallery оказывает разработчикам интерактивную, адаптированную к местным условиям техническую поддержку, предоставляет услуги по развитию бизнеса и маркетингу, чтобы помочь им достичь их целей на платформе.
Илья Федотов, руководитель отдела глобального партнерства и коммуникаций в области экологического развития Huawei CBG, добавил: «Цель AppGallery — стать полноценным маркетплейсом приложений, где потребителей ждет широкий выбор продукции, а разработчики могут воспользоваться инновационными технологиями для реализации новых идей. Мы очень довольны положительными результатами Game Fest. Сотрудничество с разработчиками будет развиваться и далее, чтобы мы могли предложить им новые творческие способы для продвижения своих игр, а также предоставить клиентам Huawei больше возможностей для развлечений».
Информация о платформе AppGallery — одной из трех ведущих мировых площадок для размещения приложений
AppGallery входит в тройку ведущих мировых маркетплейсов приложений, предлагая широкий спектр международных и местных разработок в 18 категориях, включая навигацию и транспорт, новости, социальные сети и пр. Магазин приложений AppGallery доступен более чем в 170 странах и регионах с более чем 550 млн ежемесячных активных пользователей по всему миру. Компания Huawei сотрудничает с 4,5 млн разработчиков по всему миру, а объем дистрибуции приложений в AppGallery достиг 384,4 млрд единиц по состоянию на конец 2020 года.
Для получения более подробной информации скачайте электронное руководство по Game Fest: https://appg.al/gamefest_ebook
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1589762/GameFest.jpg
SOURCE AppGallery, Huawei
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